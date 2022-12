La pregunta sobre las elecciones de mayo que descoloca a Villacís

Tras la última Junta de Gobierno del año salieron en rueda de prensa el alcalde de Madrid, la vicealcaldesa, la portavoz municipal y la responsable del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Una puesta en escena solemne para un cierre de 2022 agridulce.

Y lo es fundamentalmente porque a escasos cinco meses de las elecciones el equipo capitaneado por José Luis Martínez Almeida se ha encontrado con la imposibilidad de sacar sus Presupuestos adelante tras la negativa de los cuatro concejales de Vox. Así, si bien su balance de este año que ya acaba es "muy positivo", reconocen que "el principal lunar" son las cuentas públicas. "La autocrítica siempre es necesaria y además sería incurrir en falta de credibilidad y, como nosotros no somos Pedro Sánchez, somos conscientes de que no somos omnipotentes ni divinos", reconoció el regidor.

Pero quien fue especialmente dura con el grupo municipal de Javier Ortega Smith fue la vicealcaldesa. No es la primera vez que pronunciaba un alegato de estas características pero no por ello deja de resultar llamativo. "Es una lástima que prosperen partidos inútiles porque alguien que no presenta enmiendas [al proyecto de Presupuestos] es un partido inútil que no quiere trabajar", lanzó Begoña Villacís.

Los ediles de Vox, continuó criticando, "se oponen por sistema, sin argumentos, como con las normas urbanísticas". "Ellos saben que Madrid necesita bajar impuestos al mínimo pero les da exactamente igual". Se trata de "partidos que solo representan un extremo, pero que no representan a nadie porque no trabajan para nadie".

Villacís afirmó que "no podemos depender y estar en las manos de la política infantil, con una ciudad chantajeada por gente no dispuesta a trabajar por Madrid". "Si la radicalización se apodera de nuestro país estamos perdidos", añadió en clara advertencia en clave electoral.

"Voy a seguir mi propio ejemplo"

Precisamente en este sentido la vicealcaldesa tuvo que contestar a una pregunta que claramente le descolocó y que provocó las sonrisas entre ella y Almeida. Sin haber sido designada aún oficialmente candidata de su partido para las próximas elecciones de mayo y con un Ciudadanos en vías de desaparición y más dividido que nunca, a Villacís se le planteó esta cuestión: "Esta mañana el alcalde ha dicho que de cara a 2023 él va a seguir el ejemplo de Juanma Moreno y de Isabel Díaz Ayuso, ¿qué ejemplo seguirá la vicealcaldesa?".

"Yo voy a seguir mi propio ejemplo si no le importa", contestó sonriente pero tajante Villacís, que dedicó buena parte de su respuesta a poner en valor las encuestas que dan representación a los naranjas en el Consistorio capitalino. "Soñar es gratis y yo creo que todo el mundo que se presenta a unas elecciones aspira a ganarlas, evidentemente. Pero de las últimas encuestas, todas dicen que Ciudadanos va a entrar, todas dicen que de Ciudadanos va a depender el Gobierno. Eso me permite pensar que igual las encuestas pueden tener razón".

Reconoció que el optimismo no es el mismo que en 2019, pero cree que el equipo de Gobierno "ha funcionado muy bien" y que su formación "ha demostrado unos valores a lo largo de estos años que son los que la gente espera de los políticos: lealtad, confianza, buena gestión".

Rechazo de la alcaldía "por lealtad"

En este punto, recordó las veces que pudo arrebatarle la alcaldía a Martínez Almeida, como le propuso la izquierda, por ejemplo, tras el escándalo del supuesto espionaje a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que salpicó al Ayuntamiento, y no lo hizo. "No creo que haya muchos políticos en España que hayan rechazado dos veces la alcaldía por lealtad y por gobernar bien y yo sí que lo he hecho y lo pongo en valor porque no está muy de moda en la política actual hacer ese tipo de cosas, ser leal, tener palabra y tener confianza".

Además, la vicealcaldesa dijo sentirse "apreciada por los madrileños: en todas las encuestas de valoración no salgo mal parada, por decirlo de alguna manera porque siempre da un poco de vergüenza hablar de uno mismo".

Así las cosas, Villacís adelantó que seguirá "no soñando sino leyendo encuestas, que a día de hoy reafirman que la gente valora positivamente lo que ha hecho Cs". Y es que considera que un Gobierno de coalición PP-Cs es mejor que uno formado por el PP solamente. "Hemos hecho cosas fundamentales en momentos fundamentales y como sé hasta qué punto hemos contribuido a que haya un buen gobierno, voy a seguir confiando en que la gente valore y reconozca el trabajo que hemos hecho".

A pesar de todo lo manifestado no quiso confirmar directamente si será la candidata de los naranjas para las municipales mayo. "Eso en mi partido lo deciden los afiliados, no hay ningún dedo que lo elija".

"Entiendo que Begoña se agarre a ese ejemplo"

El alcalde recogió también el guante y, sonriendo, dijo mirando a su vicealcaldesa: "Cada uno se agarra al ejemplo que cree que le puede ir mejor. Y entiendo que Begoña se agarre también a ese ejemplo".

Por lo demás quiso destacar también la "inestabilidad política" que se ha visto en esta legislatura fruto de "gobiernos que no tienen en ocasiones la fuerza desde el punto de vista parlamentario. Y eso lo hemos visto con los Presupuestos y con que Vox con sus 4 votos haya decidido que bloquea la ciudad de Madrid".

Así las cosas, quiso lanzar un mensaje a los madrileños en vísperas casi de la Nochevieja. "Necesitamos un Gobierno fuerte, sólido, estable, con una amplia mayoría y con un proyecto identificable y con la premisa, que ha indicado Begoña, de que todos nos presentamos a las elecciones con la intención de convencer al mayor número de madrileños posible para que voten por nuestra opción política".

"Estamos a 150 días aproximadamente [de los comicios] y vamos a seguir trabajando exactamente igual que lo hemos hecho. Y somos conscientes de que nos quedan 150 días para culminar una legislatura de transformación de la ciudad por parte de dos partidos que han hecho un solo Gobierno y que estoy seguro de que no vamos a emborronar ese Gobierno porque haya unas elecciones a 150 días. Yo creo que esa tranquilidad la pueden tener todos los madrileños. Entre Cs y PP vamos a culminar el trabajo que nos propusimos hace cuatro años con ese pacto de Gobierno".