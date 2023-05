Ayuso insta ya abiertamente a ilegalizar Bildu a través del artículo 11 de la Ley de Partidos

La presidenta madrileña ha hablado ya claramente y sin tapujos cuando, en un desayuno organizado por Europa Press, se le ha preguntado si es partidaria de ilegalizar a EH Bildu. "Sí, lo soy", contestó sin rodeos Isabel Díaz Ayuso.

"Han ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo. Durante el Gobierno de Zapatero el Constitucional finalmente cedió y los legalizó, pero habría que revisar todo esto", explicó la jefa del Ejecutivo regional. Hay mecanismos legales para hacerlo. "Por la Ley de Partidos, que lo he estado viendo, el artículo 11 [de dicha norma] sí puede instar al Congreso y al Senado, puede instar al Gobierno – y a esto no se puede negar- a que inicien esos trámites". Así las cosas, "existen mecanismos para, por lo menos, sopesarlo. Creo que por lo menos habría que valorarlo, ¿no?".

El pasado lunes la presidenta madrileña no fue tan contundente toda vez que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no había aún hablado de ello. En ese momento, Ayuso apuntó ante los medios de comunicación que "habría que plantearse su posible ilegalización".

De hecho, durante el encuentro informativo de este jueves se señaló, tras la respuesta de la presidenta, que su opinión no coincide con la posición oficial del PP. "Ayer mismo quedó claro desde la dirección de Génova que es un brindis al sol".

Pero Ayuso insistió: "Yo creo que se puede revisar y que deberíamos intentarlo. No es ir contra la ley, no es retorcer las instituciones. Es entender que hay partidos, ya no sólo que han cometido los más graves delitos, que han viciado los censos del País Vasco y que no pueden concurrir a las elecciones. No sólo lo digo yo. Lo dice una gran parte de personas del mundo jurídico que desde el momento que se legalizó Bildu hasta ahora han estado en desacuerdo con ello".

"¿Ha hablado de esto con Núñez Feijóo?", le preguntaron. "Hablamos de todo todos los días", contestó la presidenta madrileña. "Son conversaciones privadas", pero "yo sé que él, les puede asegurar, es el primero que está absolutamente en contra de todo lo que está pasando y mucho más, que esta gente no sólo tenga cada vez más cerca el ensoñado proyecto de ETA de gobernar el País Vasco sino de que decidan por todos los españoles el precio de nuestras viviendas, nuestro mercado laboral o que, incluso, hayan reescrito la historia de España desde la Transición bajo esto que llaman memoria".

La presidenta añadió que ella se mueve conforme a unos "valores y principios y conforme a la verdad. Y no por un cálculo electoral". Este camino no es fácil, "es el más duro" pero considera que es el "correcto". "Por lo menos yo lo hago en conciencia" y así es como se presenta "ante el pueblo de Madrid". Por eso no quiere ver ni una encuesta. "No las veo nunca. Lo juro. ¿Para qué?".