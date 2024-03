Ayuso: "Se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular, es chavista y gravísimo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid cambió este lunes de estrategia. Lo hizo después de contestar la pasada semana a las preguntas que se le plantearon sobre su pareja, Alberto González Amador. Primero desde Castelldefels y, después, desde Leganés donde celebró su Consejo de Gobierno de forma extraordinaria. Allí realizó una defensa cerrada de su novio, atribuyendo lo sucedido a una "inspección salvaje" de Hacienda con el único fin de destruirla personalmente.

Los acontecimientos se precipitaron y tras las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, donde aireó datos de la investigación que aún no habían trascendido, y el comunicado de la Fiscalía de Madrid, revelando por escrito el intercambio de comunicaciones con su abogado, González Amador anunció querellas. Después se conoció que la orden para publicar esos e-mails había partido del fiscal general del Estado.

Sobre esto último se centró hoy Isabel Díaz Ayuso. "Su inspección fiscal no sé qué hace dando vueltas por todos los medios de comunicación", dijo para a continuación señalar que lo que cree que está ocurriendo es que "se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario", algo que le parece "chavista y gravísimo". De hecho, añadió, "eso es lo profundamente ilegal y es lo que se está investigando. Me parece un escándalo absoluto, teniendo en cuenta lo que se está viviendo en España en estas semanas". Para Ayuso "se han pasado muchas líneas" y avisó: "Todo esto se verá en los meses siguientes porque no estamos hablando de un particular sino de todos los españoles a los que se les está negando un Estado de Derecho" ya que "cada uno que tenga ahora un problema con un político, ¿se va a haber en éstas? Para que España sea un país confiable y siga creciendo tiene que tener un Estado de Derecho donde se protegen todas las garantías".

"Intentar hacer la tinta del calamar y utilizar todos los poderes del Estado contra un particular para el fin evidente que pretenden, me parece que es gravísimo y es algo que todos aquellos que forman parte del sector de la Justicia", tras ver los comunicados, se "echaron las manos a la cabeza porque es la primera vez en la Historia de nuestra democracia que sucede algo así". Se refería la presidenta al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y al Consejo General de la Abogacía así como a asociaciones de fiscales, que reprobaron públicamente estos hechos.

La Comunidad de Madrid está "al margen" de su pareja

Y es que en esta ocasión, la presidenta madrileña quiso a hacer una diferenciación clara: su gobierno y la situación de su novio. "Yo respondo por la Comunidad de Madrid, que no tiene absolutamente nada que ver en toda esta historia y, luego, las estrategias de defensa de un particular tampoco son ahora mismo parte de mi responsabilidad como presidenta de la Comunidad que, insisto, es una institución que está absolutamente al margen de todo ello".

Por otro lado, está el Gobierno de Pedro Sánchez y su Ley de Amnistía, que "es una la ley profundamente corrupta, que va a pretender amnistiar a personas que tienen graves delitos a sus espaldas para poder mantener al presidente del Gobierno en La Moncloa. Un presidente que, a su vez tiene a una mujer, que nada tiene que ver con los sectores en los que se ha estado moviendo en estos años, con un evidente conflicto de intereses y en representación de todo el mundo y que está envuelta en una trama por la que nadie da una sola explicación", dijo sobre Begoña Gómez y los últimos escándalos destapados por El Confidencial.

"Estamos hablando de tramas que tienen que ver con aerolíneas y con ministerios que, a su vez, están implicados ministros, Ministerios, organismos, hablamos de 20 personas que han sido detenidas, de pistolas, de rulos, de dinero. En fin, creo que son otros los que tienen que dar esas explicaciones". Pero "parece que cualquiera que se enfrente a Pedro Sánchez se tiene que ver con los poderes del Estado, utilizados de esa manera espuria; hay muchas explicaciones que dar", afirmó.

Le preguntaron a la presidenta por si su crédito político podría verse afectado tras la defensa que realizó el miércoles de su pareja. "Me pincho y no sangro con la pregunta", contestó ella. "¿Así que hablamos de crédito a estas alturas con todo lo que se está viviendo en este país?", cuestionó. En este punto, Ayuso insistió en que la "Comunidad de Madrid no tiene absolutamente nada que ver en esto, yo he salido desde el primer minuto, dos días consecutivos, para dar explicaciones porque ustedes así lo piden y lo que denuncié" el miércoles, y "denuncian tantas asociaciones que se dedican a las cuestiones del derecho, es que ha habido un grandísimo escándalo de filtración de datos personales dentro de la estrategia de defensa de un particular". Así las cosas, se preguntó que "cómo puede ser que los datos de nadie, de ningún español, estén dando vueltas por los medios de comunicación, cómo han llegado y desde dónde se filtran las cosas".

"Yo entiendo que hay que destruirme por tierra, mar y aire como hace la izquierda, y como sus terminales mediáticas hacen continuamente para intentar desprestigiar, pero a estas alturas es muy sorprendente que con la trama de corrupción que está sufriendo el Gobierno a manos del que era su secretario de Organización, implicados Ministerios, comunidades autónomas, organismos de todo tipo, detenidos, pistolas, prostíbulos… Yo entiendo que el Gobierno esté a la desesperada, pero tendrá que rendir cuentas de por qué utiliza los poderes del Estado contra un particular por un fin tan espurio como es intentar acabar con un adversario político. Es gravísimo", sentenció.

Ahora bien, la presidenta está convencida de que se acabará conociendo todo lo que pasa "porque a la luz sale todo y cada uno se tendrá que hacer responsable de lo que ha hecho".