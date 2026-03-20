Tapas, mercados y Fórmula E: así viene el fin de semana en Madrid

Madrid afronta un nuevo fin de semana con una agenda repleta de propuestas que combinan gastronomía, cultura, música y ocio familiar. Desde rutas de tapas y mercados hasta conciertos gratuitos, exposiciones y grandes eventos deportivos, la capital y su región ofrecen alternativas para todos los públicos entre el 20 y el 22 de marzo.

Gastronomía y mercados únicos

La oferta gastronómica vuelve a ser protagonista con varias citas repartidas por la región. En el Mercado de Guindalera, la Ruta de la Tapa permite probar 12 propuestas con bebida por 5 euros, mientras que en Majadahonda se celebra Majadahonda Va de Pinchos, con elaboraciones entre 2,50 y 3,50 euros en 14 restaurantes.

En Leganés, el recinto ferial acoge The Champions Cheesecake, un evento dedicado a las tartas de queso donde se pueden degustar distintas versiones por 6 euros.

Los mercados también ganan peso este fin de semana. El Mercado del Encanto, en el Palacio de Santa Bárbara, reúne más de 30 puestos de artesanía, diseño y gastronomía, mientras que el Mercado de las Ranas, en la calle Huertas, y el mercado de la Plaza de Olavide completan la oferta con moda, complementos y productos locales.

Además, el domingo se celebra una nueva edición de El Déballage de La Moraleja, que reunirá a más de 30 anticuarios de España, Francia y Portugal con mobiliario, piezas decorativas y objetos de colección en el Centro Comercial El Bulevar.

Cultura, exposiciones y actividades gratuitas

La agenda cultural incluye varias propuestas con entrada libre. En CentroCentro puede visitarse la exposición Madrid Colecciona, con cerca de 100 obras de arte contemporáneo, mientras que la Opera Gallery acoge Pim Pam Pop, con piezas de artistas como Andy Warhol o Takashi Murakami.

También destaca la feria Madrid es Ciencia, en el Espacio La Nave, con más de 700 actividades interactivas centradas en la divulgación científica.

A estas propuestas se suma 90º, la exposición de La Mínima Gallery, abierta hasta el 10 de abril, que reúne obras de cerámica contemporánea de Juan Ortí y Myriam Jiménez en un espacio centrado en el volumen, la geometría y la relación entre piezas.

Fuera de la capital, el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán acoge la muestra Porcelanas para los reyes de España, con más de 70 piezas de la Real Fábrica del Buen Retiro y otras manufacturas europeas, que puede visitarse de forma gratuita hasta el 7 de junio.

En el ámbito escénico, diferentes centros culturales ofrecen teatro gratuito, como Hoy tengo algo que hacer, con Luis Bermejo en Carabanchel, o propuestas familiares como el espectáculo de clown de Mireia Miracle en Valdebernardo. El domingo, el Centro Cultural Paco de Lucía acoge el montaje musical Rebelión en la red.

Motor, chocolate y planes familiares

Entre los planes más singulares destaca el Día de la Moto en X-Madrid, que reúne a grandes marcas con exposiciones, simuladores y actividades durante toda la jornada del sábado.

A esta propuesta se suma el debut del Madrid E-Prix de Fórmula E en el circuito del Jarama, que se celebra el 21 de marzo y reunirá a pilotos y equipos internacionales en una jornada con entrenamientos, clasificación y carrera. Para asistir es necesario adquirir entrada previa, con localidades disponibles hasta completar aforo.

En El Escorial, las Jornadas del Chocolate ofrecen catas, talleres y actividades familiares con la participación de 17 obradores, mientras que otras propuestas como gincanas o rutas completan la programación.

Música en directo y grandes eventos

La música será otro de los ejes del fin de semana. La Radio Encendida regresa con 11 horas de conciertos gratuitos, mientras que el calendario incluye citas como el concierto de Film Symphony Orchestra en el Auditorio Nacional o actuaciones de Caravana y Nebulosa en distintas salas de la ciudad.

En paralelo, continúan grandes espectáculos como el musical Los chicos del coro en el Teatro La Latina o el Cirque du Soleil: Ovo en el Movistar Arena.

Además, Madrid acoge eventos como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con la participación de 40 diseñadores y desfiles con entrada desde 55 euros.