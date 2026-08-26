El tesoro subterráneo que se oculta en plena calle Serrano de Madrid

Madrid guarda bajo uno de sus jardines una reproducción de uno de los conjuntos de arte rupestre más conocidos de España. Se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, en la calle Serrano, y permite acercarse a las pinturas de la Cueva de Altamira sin salir de la capital.

La réplica ocupa un espacio subterráneo construido expresamente en los jardines del Museo y reproduce parte del techo de la conocida como sala de los polícromos. El conjunto permite contemplar una representación de las pinturas prehistóricas que hicieron célebre a Altamira.

Una réplica inaugurada en 1964

La reproducción de la Cueva de Altamira del Museo Arqueológico Nacional se inauguró en octubre de 1964. Para instalarla se construyó una sala subterránea en los jardines del Museo, diseñada por los arquitectos Fernando Aguirre y Rafael Mérida.

El trabajo tomó como referencia las pinturas de la cueva situada en Santillana del Mar, en Cantabria. La reproducción se realizó a partir de los trabajos del investigador alemán E. Pietsch, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, y fue financiada por el Gobierno español.

La réplica permite contemplar una parte del techo de los polícromos, donde se reproducen algunas de las representaciones animales que caracterizan el conjunto original.

La Cueva de Altamira fue incorporada en 1985 a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, que reconoció su valor universal excepcional.

El Museo también conserva otras piezas históricas

La reproducción forma parte de la visita al Museo Arqueológico Nacional, una institución fundada en 1867 que reúne colecciones arqueológicas procedentes de diferentes periodos y territorios.

Sus salas recorren la historia desde la Prehistoria hasta el siglo XIX y permiten conocer culturas del Mediterráneo, Europa y Oriente Próximo. Entre sus piezas más conocidas se encuentra la Dama de Elche, además del Tesoro de Guarrazar, el Bote de Subh y diferentes colecciones de cerámica griega.

El Museo cuenta además con una Sala de Novedades Arqueológicas, inaugurada en noviembre de 2024. Este espacio está destinado a presentar nuevos hallazgos, adquisiciones, restauraciones y piezas invitadas mediante exposiciones de pequeño formato.

La visita a la réplica de Altamira se integra así en el recorrido por las colecciones permanentes del Museo.

Cómo visitar la réplica de Altamira

La reproducción de la Cueva de Altamira se encuentra en los jardines del Museo Arqueológico Nacional, situado en el número 13 de la calle de Serrano, en Madrid.

El acceso a la réplica está incluido en la entrada general del Museo. El horario específico de la reproducción es de 9:30 a 14:30 horas, por lo que la visita debe realizarse durante la mañana.

La entrada general tiene un precio de 3 euros, mientras que la reducida cuesta 1,50 euros. El Museo también cuenta con determinados periodos y jornadas de acceso gratuito.

Entre ellos figuran los sábados desde las 14:00 horas y los domingos por la mañana, además del 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios; el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

El Museo Arqueológico Nacional ofrece además visitas guiadas a parte de sus colecciones los sábados. La visita en español comienza a las 13:00 horas y la realizada en inglés, a las 10:00 horas. Ambas tienen una duración aproximada de 90 minutos y están incluidas en el precio de la entrada.