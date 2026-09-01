Madrid abre gratis las puertas de 24 palacios históricos: cómo y cuándo reservar

Madrid guarda tras muchas de sus fachadas edificios que habitualmente no están abiertos al público. A partir de septiembre, una parte de ese patrimonio podrá recorrerse de forma gratuita gracias a la XIII edición de ¡Bienvenidos a Palacio!, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que permitirá acceder a 24 palacios y otros edificios históricos durante casi tres meses. Las plazas son gratuitas y las reservas comenzarán este miércoles.

Una oportunidad para entrar donde normalmente no se puede

El programa se celebrará del 11 de septiembre al 1 de diciembre de 2026 y pondrá a disposición de los visitantes cerca de 8.000 plazas.

Las visitas estarán acompañadas por especialistas en patrimonio cultural, que explicarán la historia de los edificios, sus transformaciones arquitectónicas y los distintos usos que han tenido a lo largo del tiempo.

El recorrido permitirá conocer espacios como salones de recibo, jardines históricos, bibliotecas, patios monumentales, salas de baile y música, además de colecciones de arte y mobiliario.

Muchos de estos inmuebles tuvieron en el pasado una función residencial y estuvieron vinculados a familias de la nobleza, ministros o monarcas. Con el paso del tiempo, algunos cambiaron de uso y actualmente albergan instituciones, academias, fundaciones o embajadas.

Dos incorporaciones que esconden mucha historia

La edición de este año incorpora por primera vez dos edificios al programa: el Palacio de Goyeneche y el Palacio de Uceda.

El Palacio de Goyeneche, actual sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue diseñado hacia 1722 por José Benito de Churriguera para Juan de Goyeneche. La Comunidad de Madrid lo señala como uno de los ejemplos de arquitectura barroca civil madrileña.

Desde 1773 acoge la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, después de una reforma dirigida por Diego de Villanueva. El inmueble conserva patrimonio artístico relacionado con la historia de esta institución.

El Palacio de Uceda, conocido también como Palacio de los Consejos, se incorpora coincidiendo con la conmemoración de los cinco siglos de historia del Consejo de Estado. Fue uno de los edificios civiles destacados del Madrid de los Austrias y llegó a ser considerado uno de los inmuebles más relevantes de la ciudad después del antiguo Alcázar Real.

Del Palacio de Liria al Infante Don Luis

Además de las dos nuevas incorporaciones, mantiene edificios que ya han formado parte de esta iniciativa.

Entre ellos están el Palacio de Buenavista, el Palacio de Fernán Núñez, el Palacio de Liria, el Palacio de Santoña, el Palacio de la Duquesa de Parcent y el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz.

También se podrán visitar el Palacio del Duque de Abrantes, el Palacio del Marqués de Amboage, el Palacete de Basilio Avial, el Palacete del Marqués de Rafal y el Palacio de la Condesa de Adanero.

La relación incluye asimismo el Palacio de Aldovea, el Palacio de Santa Coloma, el Palacio de Parque Florido, la Casa-Palacio de Manuel González-Longoria, la Casa-Palacio de Pedro Luján, el Palacio de Godoy, el Palacio Infante Don Luis de Borbón, el Palacio de la Infanta Isabel de Borbón, el Palacete de Joaquín de la Torre y Angulo y el Palacio de Zurbano.

Las entradas son gratuitas, pero habrá que darse prisa

La reserva de las visitas podrá realizarse desde el 2 de septiembre a las 10:00 horas a través de la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

La organización ya prevé una elevada demanda y habilitará una cola de espera virtual para gestionar el acceso al sistema cuando haya muchas personas conectadas al mismo tiempo. Estar en esa cola, no obstante, no garantiza conseguir una plaza si se supera la oferta disponible.

Para facilitar la participación del mayor número posible de personas, cada inscripción permitirá reservar únicamente en un palacio y tendrá un máximo de dos plazas.

La Comunidad de Madrid recomienda además cancelar las reservas cuando finalmente no sea posible acudir. La baja podrá hacerse mediante el enlace incluido en el correo de confirmación para que la plaza pueda quedar disponible para otra persona.

Los correos de confirmación pueden tardar hasta 72 horas en llegar debido al volumen de inscripciones. La organización recomienda revisar también la carpeta de correo no deseado.

La XIII edición de ¡Bienvenidos a Palacio! permitirá así recorrer durante varias semanas una parte del patrimonio histórico madrileño que no siempre forma parte de los circuitos habituales de visita.