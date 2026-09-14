Furor en Madrid por la llegada de Shakira: una legión de fans y mucho baile en Barajas
La artista colombiana ha aterrizado este lunes en la capital para arrancar su residencia de conciertos. En el aeropuerto la esperaban numerosos seguidores y medios de comunicación.
Shakira a su llegada a Barajas
Shakira ya está en Madrid. La artista colombiana ha aterrizado este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde la esperaban numerosos seguidores y medios de comunicación, a pocos días de comenzar su residencia en la capital.
Shakira a su llegada a Barajas
Con gafas de sol y visiblemente contenta, la cantante ha salido al encuentro de quienes llevaban horas esperando su llegada.
Shakira a su llegada a Barajas
Shakira no ha dudado en acercarse a los fans, que guardaban el momento con sus móviles en alto, saludarles y compartir unos minutos con ellos.
Shakira a su llegada a Barajas
También hay quien se ha acercado a la artista con alguno de sus discos preparados para conseguir una firma.
Shakira a su llegada a Barajas
El recibimiento ha tenido también música. Un grupo de músicos ha puesto la banda sonora a la llegada de Shakira, que ha recibido con algo más que una sonrisa el homenaje a las puertas del aeropuerto.
Shakira a su llegada a Barajas
Y es que la colombiana incluso se ha animado a bailar con ellos y ante las cámaras los ritmos inspirados en el Carnaval de Barranquilla.
Shakira a su llegada a Barajas
Después de los saludos, Shakira también ha atendido a los medios que la esperaban en Barajas. La artista ha explicado que llega a España "ilusionada por volver" y con muchas ganas de reencontrarse con su público.
Shakira a su llegada a Barajas
"Aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros", ha recordado la cantante, que mantiene desde hace décadas un vínculo especialmente estrecho con España y con sus seguidores españoles.
Shakira a su llegada a Barajas
En Madrid serán doce las noches de concierto: los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. No hay, por el momento, más actuaciones previstas en España ni en otros puntos de Europa.
Shakira a su llegada a Barajas
Para estas doce citas, Shakira ha construido su propio recinto de 40 hectáreas en Iberdrola Music con el nombre Macondo Park. Dentro estará el llamado 'Estadio Shakira' con capacidad para unas 50.000 personas por noche y diferentes zonas temáticas vinculadas a la cultura latina.
Shakira a su llegada a Barajas
"Quise venir acá a cantar y bailar para ustedes y con el deseo de armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente", ha explicado a su llegada a Barajas.
Shakira a su llegada a Barajas
Para Shakira, esta vuelta a España tiene además un significado que va más allá de la música. "El Atlántico era antes un océano que nos separaba, hoy es un lazo que nos une", ha afirmado.
Shakira a su llegada a Barajas
Durante su residencia en la capital, Shakira contará además con las actuaciones de otros artistas como Nathy Peluso, Amaia o Guitarricadelafuente.
Shakira a su llegada a Barajas
La residencia madrileña pondrá el broche final a 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', una gira de grandes cifras y récords de asistencia, como los 400.000 espectadores que reunió en el Zócalo de Ciudad de México.