Feijóo y Ayuso en la buena senda

El Partido Popular organizó este pasado sábado en Madrid un acto político en respuesta a la supresión del delito de sedición. La aprobación de la reforma planteada por Sánchez por exigencia del separatismo, con la bancada socialista puesta en pie, es la culminación de una semana de fechorías parlamentarias que incluyen episodios tan vergonzosos como la decisión de expulsar de Navarra de la Guardia Civil de tráfico, en este caso para contentar a los proetarras. No se trata únicamente de dar satisfacción a los socios del sanchismo para mantener artificialmente a flote la legislatura, lo que ya es suficientemente grave. Sánchez va más allá y su colaboración con los enemigos de la Constitución y de España es parte fundamental de una estrategia diseñada para la transformación de nuestro sistema democrático en un régimen autoritario que no tenga vuelta atrás.

En esta tesitura, tanto el mensaje del acto de este fin de semana del Partido Popular –"En defensa de un gran país"—, como el contenido de las intervenciones de sus dirigentes han sido proyectados con la contundencia que se exige al principal partido de la oposición en unos momentos tan críticos, cuando el Gobierno ya no es que permita el socavamiento de nuestro sistema constitucional, sino que contribuye activamente para destruirlo.

Pero el encuentro celebrado por el PP adquirió un significado añadido con la participación de Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. La coincidencia tiene su importancia, pues nadie en el PP olvida el conflicto que llevó a la expulsión de la anterior cúpula dirigente por haber intentado chantajear a la presidenta madrileña. Si había alguna duda sobre la recuperación de este necesario clima de confianza mutua entre Díaz Ayuso y Feijóo, la presencia de ambos en este mitin y la identidad de los mensajes trasladados a su electorado suponen la confirmación de que los dos principales valores del Partido Popular comparten una misma visión estratégica.

Los dos dirigentes han sido extraordinariamente duros en sus mensajes contra Sánchez y sus últimas decisiones, entre ellas la de no tocar la reforma podemita que está poniendo en la calle a no pocos violadores. Díaz Ayuso señalaba también en su discurso la pulsión totalitaria del sanchismo, que busca anular a la prensa libre y a los jueces para desmontar nuestro régimen de libertades sin oposición. Feijóo, por su parte, resumió perfectamente la esencia de un acto, que no se ha convocado "para defender las siglas del PP, sino para defender a España", para lo cual ha de ponerse fin al actual Gobierno en las urnas.

"Democráticamente lo vamos a hacer", fue la conclusión del discurso del presidente popular, a lo largo del cual brillaron la claridad de ideas respecto a su papel como alternativa al sanchismo, pero también una clara sintonía con la presidenta madrileña para revalidar su victoria en las autonómicas del año que viene y ganar al socialcomunismo en las próximas elecciones generales.