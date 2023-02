Sánchez, tío, las mujeres y los niños primero

Golpistas indultados, violadores liberados, trenes que no caben en los túneles, precios disparados, hipotecas desatadas, desempleo, precarización, pobreza... Los problemas de España son muchos y variados, pero todos ellos tienen un origen común: el peor Gobierno de la historia entera. Y va y dice Sánchez que "cuando hay un problema me empeño en resolverlo". Tranquilo, presidente, casi que no hace falta, mejor que lo dejes.

Hablaba don Pedro en el Congreso de la "ley del sí es sí" y de su prometida reforma. Ya son más de cuatrocientos los delincuentes sexuales beneficiados por el artefacto alumbrado en el Ministerio de Igualdad y validado en el Consejo de Ministros. Asombra la falta de empatía del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con las víctimas de los delincuentes sexuales, similar a la que han mostrado con otras víctimas, las del terrorismo sin ir más lejos.

Todo ese embrollo tan entretenido de la pelea entre los socios de Gobierno se produce mientras los abogados de violadores y pederastas condenados presentan recursos ante los tribunales amparados en las ñapas de la ley del "solo sí es sí", empanada mental de ese sector del feminismo que primero dijo que "no es no", luego que "solo sí es sí" y ahora habla del "consentimiento". Pero el desastre ya no tiene remedio.

El día en el que los ministros de uno y otro bando dejen de ponerse a parir en los medios de comunicación y en los parlamentos y reformen la ley será el que más les convenga a sus agendas electorales. Porque todo este sainete no tiene nada que ver con las víctimas de las manadas y los lobos solitarios. Quienes hayan cometido un delito sexual antes de la entrada en vigor de la reforma que intenta ahora Sánchez seguirán beneficiándose de la norma actual en aplicación del principio de retroactividad de la ley más favorable.

Es decir, que mientras Sánchez presume de tomar cartas en el asunto de la suelta de violadores ("cuando hay un problema...), la ministra Llop se ofrece voluntaria para el martirio e Irene Montero y sus hermanas de Igualdad ponen pie en pared en defensa del concepto "consentimiento", los violadores que sean atrapados a día de hoy y hasta la entrada en vigor de la hipotética nueva norma se beneficiarán de los efectos de la actual, la del "sí es sí". La estimación es que en España se producen seis violaciones de mujeres al día. No hay cálculos sobre las niñas y los niños destrozados cada 24 horas. La estadística no sirve en casos de abusos continuados contra menores o mujeres.

La cuestión ontológica sobre el "consentimiento" se impone a la gota malaya de las rebajas de condenas. Sigan, sigan. Si lo que quieren en el PSOE y en Unidas Podemos es perder las próximas elecciones van por buen camino. Pero como no es el caso, están de los nervios y se les nota. Si hasta les preocupa Ramón Tamames, del que se ríen por su edad en otra sublime muestra de miseria moral. Respetar un poco a los ancianos de la tribu debería ser lo mínimo. Pero ellos no respetan a nadie ni a nada. Ni a los viejos ni a esa vieja máxima de que "las mujeres y los niños primero".

Ahí están, con sus reproches y sus diretes, con sus rollos macabeos sobre el consentimiento, la intimidación y la violencia mientras aumenta exponencialmente la impunidad de los criminales de todo tipo y condición. Tratan de conseguir que la noticia sean sus discrepancias, no sus delitos. Si les preocuparan las víctimas no tratarían a Irene Montero como a una víctima, salvo que lo esté siendo de Pedro Sánchez y/o de Pablo Iglesias, porque mientras el primero le echa todas las culpas, el segundo la utiliza como carne de cañón en su calidad de macho alfa político y mediático de su partido.