Aspavientos políticos y hastío

Las imposturas de Pedro Sánchez le acercan a su particular San Martín. ¡Cuánta sobreactuación de la portavoz exigiendo respeto institucional a Isabel Díaz Ayuso en la fiesta del 2 de Mayo de Madrid!

Solo unos días antes, en el Congreso de los Diputados, el presidente amenazaba campanudo a Feijóo a propósito de la Ley de Vivienda para amilanar a Isabel Ayuso : "Lo que se aprueba en estas cortes generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios; y ya le puede ir diciendo a cada una de sus comunidades autónomas que se va a cumplir la Ley de Vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país".

¡Qué alivio!, el presidente de España dispuesto a cumplir y hacer cumplir la ley a todos los españoles vivan donde vivan del territorio nacional. Tuve que frotarme los ojos. Después de indultar a golpistas, derogar el delito de sedición y amoldar el de malversación a corruptos nacionalistas que sirven a sus propósitos, ¿nos viene con el cuento de hacer cumplir con mano de hierro la Ley de Vivienda en Madrid, cuyo desarrollo es competencia de las comunidades autónomas?

¡Qué coraje!, ¡qué valentía!, los nacionalistas catalanes deben estar temblando. Asombra tener un presidente tan leal a la soberanía nacional, a la Ley, a la coherencia y a la verdad. Por eso, cuando este 2 de Mayo festivo asistimos en Madrid al levantamiento de Félix Bolaños contra la okupa Isabelle Ayuseau exigiendo respeto institucional comprendí por fin que el nacionalcatalanismo tenía los días contados y nuestro Ejército podría volver a ser bien recibido en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, la Princesa Leonor podría volver a entregar el premio "Príncipe de Girona" en su ciudad, el Jefe del Estado sería recibido por las autoridades de Cataluña como impone el rango institucional, el protocolo y la buena educación, su retrato sería restituido en todas las instituciones que ha sido descolgado, y Pedro Sánchez le permitiría al Rey Felipe VI presidir de nuevo la entrega de despachos a la nueva promoción judicial amparada por el CGPJ en Barcelona. Y ya de paso, haría cumplir las sentencias judiciales que obligan al Gobierno de la Generalidad a impartir un 25% de clases en castellano, restituir la bandera española en los edificios públicos o rotular en castellano sin que te multen. ¡Qué menos para un presidente tan resolutivo contra los fuertes y tan generoso con los débiles!

Y como las desgracias nunca vienen solas, ahora resulta que la Comisión Europea se ha empeñado en homologar el delito de malversación al alza para todos los países de la UE. Precisamente ahora que nuestro amado líder había rebajado las penas para que sus socios sediciosos volvieran al buen camino, viene Europa a armonizar al alza el delito de corrupción y de malversación de caudales públicos, cohecho, sobornos y tráfico de influencias, sin distinción entre ánimo de lucro personal o desvío de caudales públicos. Bueno, no hay mal que por bien no venga, al fin y al cabo, Pedro Sánchez, el armonizador, ya advirtió en su momento que Europa ya tenía un código penal europeo donde nuestro delito de sedición no entraba. O al revés. Bueno, no sé. Comprendan ustedes que es muy difícil seguirle al pie de la letra sin volverse tarumba con tanto cambio.

Pero no se crean que tanta coherencia es cosa sólo de nuestro gobierno. Ahí tienen a Putin acusando a Ucrania de quererle hacer pupa con dos drones en el corazón de Moscú. A él, que sólo ha invadido Ucrania, y ha bombardeado ciudades enteras con misiles, aviones, tanques… sin contemplaciones. Y encima quieren hacerle pupa en su casa… Es que este Zelenski tiene unas cosas… No sé ustedes, pero después de ver el dron que explota a escasos metros de la cúpula del Kremlin, es para mosquearse. Casualmente explota sin hacer daño alguno y sin que se aprecie misil ni ráfaga visible para destruirle. Como si hubiera sido volado por control remoto por los mismos rusos.

Malditos fuleros, gañanes, impostores… Les dejo completar el cuadro a su gusto, porque uno está de los aspavientos sobreactuados de los políticos hasta el gorro.

PD: Las dos mujeres de moda: Yo-Yolanda es como la mantis religiosa, todos los que la han encumbrado han sido devorados. En su reverso aparece Isabel Díaz Ayuso como una bruja insumisa; todos los que han tratado de quemarla en la plaza pública han acabado carbonizados. A este paso, la acabarán sacando en procesión.