El Tribunal de la UE no podrá evitar que Sánchez indulte a Puigdemont

Para disimular cosas tan graves como el hecho de que el Ejecutivo social-comunista de Pedro Sánchez haya tenido como socios de gobierno a las formaciones separatistas que participaron en el golpe de Estado del 1-0; o que este Ejecutivo haya indultado a todos los condenados por el procés; o que incluso haya eliminado el delito de sedición del Código Penal, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha querido mostrar este miércoles gran satisfacción ante los medios de comunicación con la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que confirma la retirada de la inmunidad de los eurodiputados prófugos de la Justicia Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Se trata, sin duda, de una buena noticia para todos los defensores de la nación española y de su orden constitucional así como una pésima noticia para los socios separatistas de Sánchez y, naturalmente, para los tres prófugos de la Justicia que, no obstante, piensan presentar recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

No obstante, que nadie lance las campanas al vuelo y menos que nadie el hipócrita Gobierno de Sánchez que ha evitado, más que nadie, que los golpistas rindan cuentas ante la Justicia. Para empezar, y a pesar del duro correctivo del Tribunal, la situación no cambia para Puigdemont siempre que se mantenga en Bélgica, país refractario a cumplir los acuerdos de justicia de la Unión Europea en el caso de los delincuentes españoles y al que el Ejecutivo de Sánchez no ha trasladado la más mínima queja. Pero es que, además, y tal y como han corrido a señalar los abogados de los prófugos, el magistrado Pablo Llarena tendrá que emitir nuevas euroórdenes por razón de los infames cambios arbitrados por el Gobierno y sus aliados separatistas en el Código Penal que erradican el delito de sedición y reducen la pena del delito de malversación. Y es que, al igual que ha pasado con los violadores por culpa de la nefasta "Ley del sólo sí es sí", los golpistas prófugos no podrán ya ser juzgados por una ley más dura que ha sido derogada.

Finalmente, y aun cuando se pudiera en el futuro extraditar y sentar en el banquillo, a Puigdemont y al resto de fugados, por delitos menos graves como el de "desordenes públicos" y otro atenuado de malversación, nada impediría a Pedro Sánchez, en el caso de seguir en la presidencia del gobierno, indultarlos tal y como ha hecho con el resto de golpistas.

Así las cosas, la hipócrita aseveración de Bolaños según la cual el momento para que Puigdemont rinda cuentas por los delitos cometidos "está más cerca" sólo será cierta en la medida en que esté más cerca el momento de desbancar a Pedro Sánchez del Gobierno. Confiemos en que lo tengan en cuenta los españoles, incluido Nuñez Feijóo, quien todavía duda de su deber de conformar gobierno con Vox en caso de que el PP no alcance la mayoría absoluta.