Una sentencia moral: ¡Sánchez, que te vote Txapote!

La sentencia popular, ¡Sánchez, que te vote Txapote!, determinó el resultado de las elecciones del mes Mayo y circunstanciará a millones de votantes en las del 23 de Julio. No es un grito político sino una apelación a la conciencia moral. Sin embargo, ningún periodista le ha preguntado a Sánchez por el grito del pueblo llano: "¡Que te vote Txapote!" Raro. Esa sencilla alocución recoge el devenir de la política española del tiempo venidero. Además, esta frase sintetiza perfectamente la historia de España de las últimas décadas: o terror o democracia; o pacto con los terroristas o persecución de los asesinos; o política democrática o entrega a los separatismos. ¿Qué le dice, señor Sánchez, su conciencia moral, ese Pepito Grillo, que nos acompaña a todas horas, sobre ese grito popular? Así de sencillo es el interrogante, pero ningún periodista se ha atrevido a formulárselo en su cara.

Si esa pregunta no es un insulto, entonces no entiendo por qué los aguerridos comunicadores de las grandes cadenas no le plantean al inquilino de La Moncloa esa cuestión moral, que es inseparable, creo yo, del asunto político. La frase es muy dura, sin duda alguna, para quien sepa que Txapote asesinó a Miguel Ángel Blanco y a otra decena de ciudadanos españoles, entre ellos dirigentes socialistas, porque eran únicamente españoles. Se hace terriblemente pesada, sí, cuando nos percatamos de que Sánchez ha concedido mil beneficios penitenciarios a Txapote y otros muchos criminales de su banda. Y, finalmente, abruma a cualquier sencillo ciudadano, cuando repara en que Sánchez está gobernando con el apoyo del partido político de Txapote.

Si todo eso es sencillo de entender para millones de españoles, entonces por qué esconden los periodistas esa preguntita tan obvia y elemental. Ay, amigos, los negocios periodísticos con el poder de Sánchez arruinan la responsabilidad social corporativa de esas empresas. "¡Sánchez, que te vote Txapote!" no es un eslogan más de una campaña electoral. No es algo creado en las redes sociales. Es simplemente una sentencia popular. Ha calado en millones de españoles y seguirá moviendo millones de conciencias para el día 23 de julio. Pero las empresas de comunicación quieren esconder la cuestión, incluso en TVE han contratado guardias de seguridad para reprimir el grito popular… Están tan pérdidas moralmente estas empresas como sus comunicadores.

Y si de los periodistas pasamos a los votantes de Sánchez, la cosa también es dura. ¿Qué sentirá ese pequeño burgués, o ese adinerado de un buen barrio español, a la hora de ir a votar a Sánchez y oiga la sentencia popular (¡Que te vote Txapote!)? Cuesta ponerse en el lugar de esas personas, pero tiene que ser duro votar a alguien, Sánchez, que únicamente es merecedor de ser votado, lo dice la popular sentencia, por un asesino. No seré yo quién juzgue sobre la inmoralidad o moralidad de esos votantes. Pero da para pensarlo… En fin, debería ser durísimo para Sánchez, un hombre de piel tan fina y sensible que se siente amenazado por todas partes, oír ese grito a veces desgarrado, y en otras muchas ocasiones, como en las de Pamplona y cosas así, bullanguero y simpático: ¡Que te vote Txapote! Debería ser muy duro escuchar a todas horas y por toda España que un criminal sea el gran apoyo de un político. Debería ser, ya digo, esta sentencia popular un mazazo en la conciencia moral de Sánchez. Debería ser, sí, pero quizá a la altura de este partido este hombre, Sánchez, ya ni siente ni padece. Ojalá su conciencia moral, su Pepito Grillo, sea indulgente con él.