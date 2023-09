Comunicado de Gil Marín vs comunicados audiovisuales de Real Madrid TV

A mí que me lo expliquen, como se dice vulgarmente. A mí que me venga alguien, de uno o ambos bandos, y me diga qué diferencia hay entre quejarse con un comunicado escrito y hacerlo a través del canal oficial del club. Sí, del canal oficial. Esto no son dos o tres creadores de contenido generando debate entre sus seguidores. Tampoco es una maquinaria perfectamente engrasada y supuestamente no oficial dando palos el mismo día del partido o durante toda la semana posterior. Esto lo hace el Real Madrid desde Real Madrid TV que, hasta donde yo sé, es una plataforma oficial del conjunto blanco.

En los últimos años, el Atlético de Madrid, cuando se ha visto perjudicado, ha emitido tuits o comunicados. Incluso su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, ha puesto el rostro en esos escritos quejándose de lo sucedido con los colegiados en los derbis madrileños. Esto, curiosamente, ha generado muchísimo resquemor en el Real Madrid, pero claro, echando un ojo a lo emitido esas mismas temporadas, repito la pregunta: ¿Qué diferencia hay entre un comunicado y los vídeos de Real Madrid TV? Se lo digo yo: ninguna.

El Real Madrid no emite comunicados escritos. El Real Madrid emite comunicados de queja audiovisuales. Con imágenes y voz en off. Con comentaristas y periodistas que acuden allí a su plató y dicen que, como mínimo, debería entrar la Fiscalía y posiblemente pedir pena de cárcel para el Atlético de Madrid. Bueno, para el Atlético y para otros equipos, porque cada vez que hay alguna jugada que se considera injusta para los intereses blancos, Real Madrid TV genera contenido y emite comunicados audiovisuales de queja.

La situación aquí es meridiana y sencilla. Cuando el Atlético pierde se queja y cuando lo hace el Real Madrid, ídem. Aquí, en este maravilloso mundo llamado fútbol, se queja todo el mundo. También lo hace el Barcelona, incluso en plena era del caso Negreira donde debería estar en silencio aunque solo fuese por vergüenza torera. Y si mañana juegan Betis y Sevilla y pierden los primeros, se quejarán. Pasará lo mismo si pierden los sevillistas. Aquí se queja todo el mundo, pero claro, hay que tener la cara de cemento armado para, emitiendo constantemente comunicados audiovisuales de varios minutos, decirle al Atlético de Madrid que Gil Marín firma comunicados de protesta y que eso es casi un delito. Ojo, esto no lo ha empezado a hacer el Real Madrid ahora. Esto no viene como reacción al comunicado de Gil Marín del año pasado. Esto se lleva haciendo años. ¿Lícito? Por supuesto. ¿Demagogia pura? Por supuesto.

En las últimas horas, Real Madrid TV ha pasado de pedir 4 acciones polémicas a pedir 15. Además quieren una disculpa de Gil Marín por el comunicado del curso pasado. Viendo el panorama, no se descarta que exijan un perdón público de la afición del Atlético de Madrid por celebrar la victoria en el derbi. De hecho, me comunican que el Atlético pedirá oficialmente mañana a los aficionados del Real Madrid, a los que no les parece bien, si pueden celebrar la victoria del domingo. Antoine Griezmann irá puerta por puerta para pedir permiso a estos aficionados. Les dará un pin y una palmada Esperad en casa.

Fuera de bromas, con todo esto me surge una reflexión. El Atlético ganó la Liga en 2021 tras 7 años y se quejaron hasta de la pausa de hidratación El Atlético ganó el derbi el domingo y de los últimos 13, suma solo dos victorias. Solo dos, eh, tampoco son tantas. Imaginad cómo se pondrían y lo que denunciarían si ganase el Atleti más a menudo. Ahora se entienden muchas cosas. Imaginen el ambiente irrespirable de los derbis si el conjunto rojiblanco sumase en vez de una Liga en siete años, tres o cuatro. O ganase más de dos derbis cada trece partidos. ¡Qué locura! ¡Entraría la Audiencia Nacional! ¡Real Madrid TV se manifestaría en las calles! Lo dicho, ahora entiendo muchas cosas.

PD: imaginen a ese árbitro que tiene que pitar el Real Madrid-Las Palmas después de todo esto. Imaginen a José Luis Munuera Montero si un jugador de Las Palmas cae en el área del conjunto blanco. Vaya presión, ¿no? En fin...