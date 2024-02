La famiglia anda en pleitos y vendettas

Ahora que la famiglia anda sumida en pleitos y vendettas, la decisión de José Luis Ábalos de negarse a ceder su Acta de Diputado al partido debería hacernos reflexionar sobre la arbitraria apropiación que los partidos hacen de las Actas de sus parlamentarios.

Ni un solo partido en España deja libertad de voto a sus Diputados, a pesar de que la Constitución lo deja bien claro: el Acta pertenece al Diputado, no al partido (Artículo 67.2): "Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo", lo que implica que los diputados y senadores no están sujetos a instrucciones de su partido y tienen libertad para ejercer su mandato de acuerdo con su propio criterio. En términos específicos está implícito que ese criterio debe reajustarse al programa del partido y a lo prometido en la campaña electoral a los electores.

Sin embargo, el partido, cualquier partido, impone la votación de forma reglada y visible a todos sus diputados para que voten en consecuencia, que no en conciencia. No sólo de forma imperativa, sino con consecuencias punitivas, incluida la expulsión del partido. El sistema ha llevado a la partitocracia a costa de la democracia.

El estrago está a la vista. Un gobierno de coalición presidido por el PSOE, decide contradecir el pacto firmado con sus electores en la campaña electoral del 23J. A ninguno de sus diputado se le pasó por la cabeza votar en conciencia. Si lo hubiera hecho habría sido liquidado. Incluso, si se hubiera resistido a dejar su Acta, hubiera sufrido el repudio político con el sambenito de "tránsfuga".

No siempre mal aplicada. La calificación de tránsfuga sería aplicable al diputado que votara contra lo prometido en el programa electoral para beneficiar a un tercer partido, en contra del propio. Con toda razón. Ese señor habría prevaricado, habría traficado con el programa de su partido y sus promesas electorales. Ante ello, todo repudio es poco. Pero… ¿quién es el tránsfuga en el caso de Pedro Sánchez y su hacedor, José Luis Ábalos? A todas luces, el presidente del gobierno. Él es el que se ha vendido por un plato de lentejas. "Quién la hace la paga" debería aplicársela él, antes que a nadie.

No es el caso de Ábalos, de momento. Este se queda con el escaño por decencia, sino por supervivencia. Su caso nos remite a la degradación de la condición ética de nuestra clase política, y en particular de los diputados. Podrían haberse acogido a su condición de propietarios del Acta de Diputado y de su conciencia para votar contra la amnistía, pero no lo han hecho. Ni lo harán. No son representantes del pueblo, son mercenarios de la famiglia PSOE. Y con la famiglia no se juega.

En un alarde de sobreactuación en su comparecencia pública, Ábalos recurrió a la épica de un diputado aislado y cercado por todos, inocente y maltratado, cuya ética pública está por encima de todo. Una mezcla ridícula entre El Llanero Solitario y Calimero. ¡Utilizar la ética él, que es uña y carne con Pedro Sánchez desde que recorrió las agrupaciones socialistas de toda España con un Peugeot 407 para emprender el engaño colectivo más populista de la historia del PSOE! Es degradante. ¿Utilizará la épica ética ahora en el Congreso como diputado para votar en conciencia lo que prometió en la campaña electoral? No. O sea, que se deje de batallas épicas. No cuela. Su única salida ética, épica y estética es cortar la cabeza de la serpiente. Y para eso no tendrá arrestos.

"Definitivamente, hay pocos oficios tan peligrosos en España como trabajar en las inmediaciones de Pedro Sánchez. Cuanto más próximo llegues a estar de él, más rendidamente lo sirvas y más poder parezca concederte, más consciente debes ser de que cualquier día un rayo divino te fulminará sin previo aviso. La pauta está clara: ante cualquier situación que lo incomode o lo ponga lejanamente en peligro, su reacción inmediata será protegerse", sentenciaba Ignacio Varela con crueldad y exactitud. Acorralado por su realidad corrupta, esparce mierda por doquier en un "y tú más". Isabel Ayuso es la obsesión del capo di tutti capi.

PD: La maldición de Isabel Ayuso se cierne sobre todos los machos alfa que la han acosado. A modo de choteo y lenguaje soez, pieza en tres actos:

PRIMER ACTO: el macho Alfa de Podemos se la quiso tirar en las elecciones Autonómicas de la Comunidad de Madrid y acabó con el rabo entre los pies.

SEGUNDO ACTO: el pusilánime presidente de su partido felizmente casado, la quiso sumisa y maltratada, y acabó rompiéndose la crisma él solito.

TERCER ACTO: la famiglia Koldosfera anda en vendettas y necesitada de sacrificios. Ha puesto a toda la koldosfera a acarrear leña para quemar a la bruja Isabel. Sale Don Corleone pavoneándose de alacrán mortal con la antorcha en la mano, y tiene el primer gatillazo.

Hoy es el cumpleaños de Pedro Sánchez (Madrid, 29 de febrero de 1972) Hasta en eso tenía que dar la nota. ¡Calienta Pedro, que sales!