La Lubianka University amplía su oferta de cursos para dirigentes del PSOE

Yulia Navalnaya es la viuda de Alekséi Navalni. El pasado 28 de febrero habló ante el Parlamento Europeo y dirigiéndose a sus señorías amablemente les espetó: "Si queréis derrotar a Putin tenéis que ser innovadores y dejar de ser aburridos [you have to stop being boring]". No le falta razón a la señora Navalnaya: humor y armamento para combatir a los dictadores y a los "aspirantes a".

Miren un ejemplo de humor: "Sí, yo para mis adentros, lo dije. Dije: me gusta la fruta". Y uno de misiles: "El grupo parlamentario popular va a llevar a la Fiscalía al menos siete empresas relacionadas con el partido socialista, con el entorno del presidente del Gobierno… para saber que ha pasado durante la pandemia. Contratos que superaron los 326 millones de euros del erario público". Anuncio que hizo la presidenta Díaz Ayuso [el 3 de marzo de 2022 en la Asamblea de Madrid], y que está en el origen de la ‘Operación Koldo’.

Siguiendo la tradición de la Universidad Patrice Lumumba de Moscú, no hay que descartar que en el edificio de la plaza Lubianka, la sede del KGB renombrado FSB, se den cursos sobre procedimientos de manipulación y desinformación de la opinión pública a líderes y comunicadores extranjeros. Escuchando a María Jesús Montero y a Silvia Intxaurrondo, la Pisa Bien, pareciera que se hubiesen apuntado a alguno por correspondencia.

Cuando se publique esta crónica, es posible que la vicepresidenta [del PSOE y del Gobierno] ya haya reaccionado a la última revelación del Sumario. Después de su aclamada actuación en: "¿Quién es Alberto? Hay muchas preguntas en el aire", se la espera en una nueva entrega: "¿Quién es Maribel?". Se ha sabido en fuentes abiertas que los investigadores escucharon decir a uno de los encausados "¡qué nivel, Maribel!". ¿Es Isabel Díaz Ayuso la tal Maribel? Para el pelotón de intoxicación sincronizada no cabe duda. Primero Alberto y ahora Isabel. Habrá más sorpresas, advierten.

Olga Skabeyeva es la presentadora del programa 60 Minutos en la televisión estatal rusa Rossija1. En uno de sus directos propuso que se bombardease Londres durante la ceremonia de despedida de Isabel II. Hace unos meses daba la noticia de que "los restaurantes en Gran Bretaña estaban sirviendo ardillas debido a la escasez de alimentos provocada por el apoyo a Ucrania". La intoxicación, cuanto más sencilla, más eficaz. ¿Se acuerdan de navajita platea?

Aquí tenemos imitadoras. Tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, Silvia Intxaurrondo, la Pisa Bien, especialista en filfas, justificó el desmantelamiento de la unidad OCON Sur al atribuir a sus responsables la comisión de delitos "publicados en medios de comunicación". Repetir y ampliar una noticia inventada o manipulada. Lo llaman periodismo.

Recientemente explicó que no es lo mismo beneficio que comisión. Según ella, el fiscal del ‘caso Koldo’ no habla "en ningún momento" de comisiones ("Estas dos últimas sociedades fueron utilizadas por el Sr. Aldama Delgado para el cobro de sus comisiones", escribe el fiscal), sino de beneficio: "Dado que el grupo CUETO controla la actividad de Soluciones de Gestión, el beneficio obtenido por este conglomerado empresarial supondría el 35% del dinero público ingresado". ¡Es un atraco, Enriqueta!

La vice, la Intxaurrondo, Patxi naide… son personajes que se emboscan en el Callejón del Gato. Anda con ojo y no te fíes. De una cornada te mandan a la enfermería. Se les acumula la plancha y ahora enfilan al magistrado Manuel Marchena: "Imposible no ver las huellas que la ideología y el despecho han dejado en el auto de la Sala Segunda del Supremo que señala a Carles Puigdemont como terrorista", escriben en eso que llaman El Plural.

Su modus operandi recuerda a las tácticas de ese "reverso tenebroso" que describía el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la inauguración del Seminario sobre transformación de la Alianza Atlántica, celebrado en mayo de 2015, a los pocos meses de la anexión rusa de la península de Crimea. ¿Cómo afrontar la guerra híbrida? se interrogaba Stoltenberg. ¿Cómo defendernos de un gobierno que quiebra nuestra convivencia, adultera la democracia y amenaza el Estado de Derecho?

En una reciente cumbre de líderes europeos, Emmanuel Macron se unía a las advertencias de Suecia y Noruega: "Debemos estar preparados para un posible ataque de Rusia en los próximos años". Su afirmación de que, si bien no existía consenso para enviar fuerzas terrestres a Ucrania, "no hay que excluir ninguna opción", provocó un inmediato temblor de piernas, entre otros, en el canciller alemán Olaf Scholz. La respuesta de Putin fue una amenaza: "Deberían tener cuidado", y una campaña de intoxicación según la cual "un alto funcionario militar europeo" habría confirmado al Financial Times "que las fuerzas especiales occidentales están presentes en Ucrania". La filtración por el Kremlin de una supuesta conversación de mandos militares alemanes forma parte de ese ataque que busca provocar desconcierto y división en la Unión Europea.

Para esta campaña de intoxicación el procedimiento es similar al que se utiliza por algunos medios de comunicación en España. La información sin contrastar [en este caso el Financial Times] se menciona por un canal de Telegram prorruso. A continuación una página web le da credibilidad, la enlaza y la difunde. Solo queda la réplica masiva por las redes. Nada nuevo, salvo por las características de esa web [tiraspol-----[.]ru], una de las 193 que propagan contenidos denigrando a las autoridades de Kiev y apoyando la invasión rusa de Ucrania.

VIGINUM es el servicio del Estado francés responsable de la vigilancia y protección contra las interferencia digitales extrajeras. En febrero, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional [SGDSN] publicó un amplio informe en el que se detalla la estructura y el funcionamiento de una red de portales de información de características similares. Reproducen contenidos prorrusos y apuntan a varios países occidentales, entre ellos Francia, Alemania y España.

Los sitios de esta red no publican ningún contenido original, se limitan a retransmitir masivamente informaciones de tres tipos de fuentes: cuentas de medios sociales de actores rusos o prorrusos, agencias de noticias rusas y sitios web oficiales de instituciones o actores locales.

Según indican los especialistas de VIGINUM, para llegar a un público amplio esta red utiliza varias técnicas: la cuidadosa selección de fuentes de propaganda prorrusa en función de la localidad a la que se dirige; la automatización masiva en la distribución de contenidos y la optimización de motores de búsqueda.

