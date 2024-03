Tapad a Begoña con Isabel

Que jueces y fiscales pidan perdón a los golpistas por haberlos incomodado aplicando sin medida la reaccionaria ley. Que restituyan el honor herido a todos los cándidos miembros del koldismo y el bernismo, a los titos de la España que trasnocha y trashuma en Portofinos. Sin ellos no serían posibles el cohecho, la malversación, el tráfico de influencias, la información privilegiada, la mordida, el chanchullo y todas las artes que la carcunda judicial del antiguo régimen mantenía a la fría sombra del delito, como en su día sucediera con el terrorismo, el espionaje, la sedición, la rebelión o la alta traición. Sin todo ello España no sería lo que es. Y no habría "reencuentro" posible. Pero que dimita Ayuso.

Para convencerse de nuestro terrible destino basta echar un vistazo a los procesos electorales que nos esperan, fiestas de la democracia lo suelen llamar los cursis que no creen que la democracia sea algo serio. En el País Vasco (21 de abril), donde una vez pudieron gobernar PP y PSE y lo impidieron González y Cebrián, nos aguarda la emoción de que lo haga la tapadera de una banda terrorista que se llevó por delante más de mil vidas y destrozó decenas de miles. En Cataluña (12 de mayo), lo estimulante del "reencuentro" es que en un partido haya un prófugo; en otro, un expresidiario y en el tercero un sospechoso de corrupción por fraude. En Europa (9 de junio)… a ver si sirve de algo Europa para España.

Y depende de lo que pase en esas citas podríamos tener hasta elecciones generales porque todos estos asteriscos de la democracia son los que sostienen al Gobierno del presidente perdedor. Pero que dimita Ayuso. Y que vuelva Puigdemont. Y que se deje detener, como dice Gonzalo Boye, su abogado, que es como la vaca lechera de la canción. Si sabrá él lo que son las detenciones y la cárcel y el terrorismo.

Dice Óscar Puente, ministro del gobierno feminista de Sánchez, que el novio de la presidenta es "testaferro con derecho a roce". Lo chabacano de este tito de la política se entiende de sobra al verlo. Es el koldismo propio del socialista lerdo, sin ilustrar, del progre de cubata de boite que busca el roce sin permiso o de pago. Son los del ‘no sabe usted con quién está hablando’ y eso otro de ‘en esta mesa, que no falte de nada’. No dan para demasiado más. Sorprende que le llame "testaferro", si es que sabe lo que significa y no lo confunde con otro modelo de Ferrari. ¿Testaferro de quién? ¿De Ayuso? ¿Lo dice por Koldo? A lo mejor hasta nos da pistas el cromañoncito, envidioso del roce natural ajeno.

Se está repitiendo lo de Baltasar Garzón con la Gürtel. La cacería contra el PP se había acordado en un coto, sin alegorías, en Torres, Jaén. Acompañaban al juez condenado después por prevaricar y expulsado de la carrera lo más granado de las escopetas con puñetas: Mariano Fernández Bermejo (fiscal y ministro), Dolores Delgado (fiscal, ministra y fiscal general del Estado), JAG, el comisario judicial... Aquello fue el origen de todo.

Después, vinieron los detalles operativos: el juez, que ya conocía los hechos que iba a instruir, escuchó ilegalmente las conversaciones en prisión entre abogados y clientes vulnerando el derecho fundamental de defensa. Todo aquello, aunque le costó caro al cazador togado, fue en realidad la instrucción de la moción de censura contra Mariano Rajoy que completó otro juez, José Ricardo de Prada. Así juega el PSOE. Sólo así sabe acceder al poder.

Si el fin no justifica los medios —en democracia— es porque en demasiadas ocasiones el fin es aberrante. Con el novio de Ayuso está sucediendo lo mismo, salvo que ni siquiera está imputado.

María Jesús Montero, locuaz vicepresidenta primera y ministra de Hacienda —sí, del ramo denunciante— ya se había leído a las 17.20 una noticia que aún no estaba publicada. Saldría a la luz más de tres horas después, a las 21.37, en eldiario.es. O se lo habían contado y su incontinencia estropeó la fiesta sorpresa o la conocía ella mejor que el periodista, como buena fuente, y se impacientó con tanta demora. Montero nos hizo el preestreno del escándalo confesando sin querer quién producía la película. No le quedan muchas más excusas. Estaba en la finca, como aquella vez.

Apenas iniciada la cacería contra la presidenta madrileña se filtraron los correos entre el abogado de su pareja y el fiscal del caso. ¡Ahí está la prueba! Lo de menos es el método de obtención. El PSOE sólo invoca normas y derechos cuando benefician al PSOE.

Faltaba por llegar el papel oficial, el comunicado de la Fiscalía de Madrid detallando, punto por punto, como si de una sentencia se tratara, el carácter delictivo del asunto y lo definitivo que resultaba leer que el propio abogado admitía la existencia de fraude… y la clarísima intención de remediarlo regularizando, como sucede en muchas ocasiones, los pagos que se consideren y, en su caso, las multas preceptivas. Nadie ha condenado al novio de Ayuso como defraudador ni ha quedado demostrado, por el momento, delito alguno. A no ser que baste un fiscal para instruir, juzgar y condenar. Pero ya había papel.

No acaba aquí el verdadero escándalo: la ministra de Haciendo lo adelantó, luego se publicó, después se filtraron los argumentos de la defensa, se desató la Fiscalía de Madrid y, por fin, apareció Álvaro García Ortiz, el inidóneo, el fiscal general del Estado que abraza eternamente a Yolanda. Él dio la orden de convertir en noticia un correo privado profesional de un abogado a un fiscal. Él ordenó a la Fiscalía de Madrid publicar el comunicado-sentencia. Demoledor, que dimita Ayuso…

Para el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid esta actuación de la Fiscalía de Madrid es de "extrema gravedad" pues supone una "ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados". La Asociación de Fiscales pide directamente la "inmediata dimisión" de Álvaro García Ortiz por el proceder antidemocrático de la Fiscalía que vulnera derechos fundamentales. Nada nuevo.

En el peor momento del PSOE, Ayuso

Que dimita Ayuso porque los gondoleros europeos, al final de un largo bostezo, se han dignado a aclarar que lo de la Ley de Amnistía no es la fiesta de Félix Bolaños. Ni mucho menos: dicen que vulnera la separación de poderes tal y como se ha presentado, que una ley de tamaño alcance requeriría un consenso de mayoría cualificada y una reforma constitucional... Y que le puede estropear el poder a Sánchez porque no tiene presupuestos generales a cambio. Si no hay Moncloa, todo puede empeorar para el figurín.

Que dimita Ayuso porque la esposa del presidente del Gobierno de España no puede captar fondos de sitio alguno para nadie pero lo ha hecho. Por eso el PP ha interpuesto denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses —¿da abasto con ese nombre? — para que determine "la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse de los Consejos de ministros que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez". Se agrava la cosa si los vínculos pasan por el rescate de una aerolínea privada quebrada —Air Europa— y terminan en el ámbito de la koldosfera —Aldama e Hidalgo— con medio Gobierno en jaque.

Que dimita Ayuso porque las maletas de Delcy Rodríguez eran mucho bulto como para escurrirse en la noche madrileña por más que Koldo, Ábalos y hasta el príncipe Zapatero tiraran del carrito.

De pronto uno entra en la cantina y sorprende a todos brindando: al rescatador y el rescatado, al mediador, al comisionista, al estafador, al fiscal, el filtrador y el periodista, al ministro e incluso a él y a ella. Abruptamente se detiene la música como si hubieran disparado al pianista, cruje el silencio, se clavan las miradas… y que dimita Ayuso.

Koldo, Ábalos, Illa, Marlaska, Torres, Armengol… todos pueden caer como han caído tantos. Pero Begoña no. Mejor Isabel.

La tragedia final es que el socialismo español se pudre sin soltar a España de la mano.