Jéssica como resumen

El melódico y eternamente castrista Pablo Milanés resumió todo un mundo en un nombre de mujer. Pese a que en principio sería "no más que una canción" resultó que Yolanda acabó siéndolo todo. Sin música, o con estridentes desafinados, otro nombre, Jéssica, es también la explicación de todo.

Jéssica es el nombre propio del PSOE, su mejor personificación. Ella y otras tantas que tienen la dirección de Ferraz como favorita en el navegador del teléfono. Como esos otros que nunca habían estado allí pero salían en todas las fotos y no precisamente como visitantes. Sus dramas son vivir en un piso de lujo sin pagar el alquiler, cobrar dos sueldos sin trabajar, viajar a Londres, Moscú, Abú Dhabi entre una veintena de destinos sin saber lo que cuesta un billete.

La historia de Jéssica tiene como fondo las mejores vistas de la capital, las de la Torre de Madrid donde los guiris hacen cola para ver desde las alturas la Plaza de España, la Gran Vía, el Palacio Real y lo que alcance la imaginación al atardecer. Porque cuando se cobra sin trabajar da para imaginar y suspirar, con la frente pegada al ventanal, viendo cómo cambian de rojo a verde y de nuevo a rojo pasando por el ámbar, casi como su cielo único, los semáforos de Madrid. Un contratiempo rompe la magia: se estropeó la dichosa nevera, con lo domótico que era el nidito. Koldo lo arreglará. José Luis lo solucionará. El partido proveerá.

No miente el exministro José Luis Ábalos cuando dice que nunca ha tenido que pagar por amar, o como se diga. Es verdad, lo hacíamos todos por él, que para eso sirven también los diezmos de los que cobramos y pagamos sin más remedio que trabajar. Pero hay más datos porque Jéssica ha narrado su telenovela en el Tribunal Supremo:

Éramos pareja. Aunque él estuviera casado solo compartía techo con su mujer y sus hijos (…) él me dijo que mientras fuese ministro no se podía divorciar porque eso era un escándalo y yo no quería ser segundo plato de nadie.

Paren las rotativas. Apertura de urgencia en los telediarios. Pitan los teletipos (eso era antes). Crisis de Gobierno a la vista. Última hora: El exministro Ábalos se divorcia. Con lo estable y discreta que había sido siempre su vida personal y marital. Se caería un mito de la fidelidad, siempre barnizada de castidad. En su declaración la testigo alegó cierto desengaño. No, Pepe y Jessy no eran precisamente los amantes de Teruel, tampoco Romeo y Julieta, ni siquiera Bonnie y Clyde. Pero pese a las lágrimas que pudo ver el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, la historia dejaba poco margen para la compasión.

Siempre lo ha pagado todo Ábalos. Excepto cuando lo gestionaba Koldo, pero igualmente ellos se entendían luego y aunque Koldo lo gestionase, luego el Sr. Ábalos se lo abonaba.

Luego me llamaron para ir a hacer una entrevista a los días con un señor, no recuerdo su nombre. La entrevista fue muy sencilla, para conocerme. Era para ser auxiliar administrativo.

Hilando fino, queda la posibilidad de que la entrevista se la hiciera el mismo head-hunter que captó a David Sánchez, el cuñado de Begoña. Porque a Jessy le pasa como al músico, que trabaja sin trabajar, pero cobrando, en una empresa pública y anda frágil de memoria…

En Ineco ( …) era auxiliar administrativa del Sr. Joseba [hermano de Koldo]. Yo le pregunté alguna vez si necesitaba algo, pero nada. Estuve dos años y cobraba el SMI, unos 1.060 euros. En Tragsatec, he intentado recordarlo, y no lo recuerdo. No sé si se me cambió de un contrato a otro, yo sé que no hice ninguna entrevista. Ganaba lo mismo.

Súmense los gastos diarios, el pisito con vistas, los viajes al extranjero ("no sé si hice 15 o 20, le mentiría si lo dijese"). David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del marido de Begoña, no recordaba qué le preguntaron en la entrevista de trabajo ni a qué se dedicaba el departamento que dirigía. ¡Pero si el hombre buscaba curro por Google, por qué le meten en estos líos! Lo mismo es que la juez Beatriz Viedma es prospectiva. La Jessy no habría soportado tanta presión:

-¿Dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? -Pues no le podría decir, vamos… imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.

Vayamos a lo fácil, pensaría la juez, para comprender las cosas desde el principio, como cuando a uno le preguntan su nombre y profesión. David Sánchez era Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, así que aunque no sepa llegar hasta su mesa… sabrá a qué se dedica:

-¿Me puede usted explicar, porque ayer nadie pudo hacerlo, qué es la Oficina de Artes Escénicas? -(7 segundos de silencio) Bueno, pues… vamos a ver, entiendo que es… la oficina que se encarga de… de… pues no sé, de las artes escénicas…

Viven sin saber, los pobres. No hace falta tanto detalle para llevar un sueldo o dos a casa, viajar, comer, beber, dirigir, presidir, recaudar, repartir, manejar fondos… El hermano, la esposa, la querida, la bien pagá, el tronco, el camello, la otra bien pagá, el chófer, la escort. A way of life. Ser del PSOE no es una profesión ni una vocación, es una forma de interpretar la vida que no alcanzamos a comprender los que la costeamos.

Hemos tenido que ver la barriga al aire del Tito Berni, las facturas de Fernando Villén (32.000 euros), alto cargo socialista del extinto régimen andaluz, en el Don Angelo de Sevilla. Estamos pendientes de las excusas de Ángel Víctor Torres ante la trama de "señoritas" que ha puesto encima de la mesa Víctor de Aldama. Desde Luis Roldán hasta Jessy sólo han cambiado los precios.

Cayetana Álvarez de Toledo vuelve a simplificar el asunto para no perderse en los detalles: "La integridad de este Gobierno se resume perfectamente en que el hombre que presentó la moción de censura contra Rajoy le hacía pagar sus putas a los españoles".

Jéssica como grosero pero certero resumen. El jefe, Pedro Sánchez.