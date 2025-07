El manifiesto del año Franco

Tres días después del 18 de julio y superado ya el ecuador del año Franco organizado por Pedro Sánchez, un centenar de personalidades de ámbitos tan dispares como la política, el espectáculo o el sindicalismo han suscrito un manifiesto de apoyo al presidente del Gobierno cuyo texto es todo un homenaje al totalitarismo.

Si ya la idea de alumbrar un manifiesto a favor del presidente del Gobierno resulta como mínimo chocante, el panfleto constituye una pieza cumbre de la prosa autoritaria, expresión de la más pura e inquebrantable adhesión a la figura de Sánchez y a los principios fundamentales del sanchismo. Un auténtico delirio que muestra la imparable deriva bolivariana de los palmeros del líder socialista.

El manifiesto se titula "Por avances en derechos sociales y políticos" y a modo de sumario consta la frase "Contra los intentos de involución". El título no puede ser peor y más vago, nada que ver con la intensidad falangista de estas líneas del segundo punto: "Jueces y magistrados abren prolongadas investigaciones, con endebles bases probatorias, mientras la oposición deslegitima al Tribunal Constitucional porque no comparte la sentencia sobre la amnistía. Una parte muy importante de los medios de comunicación y redes sociales han desatado una orgía de falsas noticias o medias verdades con el fin de crear un clima político irrespirable, que no se compadece con la situación del país".

Prolongadas investigaciones, endebles bases probatorias, orgía de falsas noticias o medias verdades... La pera. Y encima en "el país que más crece, con diferencia, de la UE, con una población laboral la más alta de la historia, la mitad mujeres; con el mayor aumento del salario mínimo y de las pensiones; con una reducción de la temporalidad laboral en 20 puntos, al tiempo que se tergiversa el hecho esencial de la estabilidad política de Cataluña, como consecuencia de medidas de gracia constitucionales plenamente justificadas".

El batiburrillo entre economía y amnistía y entre jueces y periodistas recuerda aquello de la conspiración masónica en contubernio con la subversión que si a nosotros nos honra a ellos les envilece. Tremendo ardor guerrero el de los abajo firmantes, entre los que la agencia Efe destaca al cineasta Almodóvar, el productor Buenafuente y el cantautor Serrat. Por cierto, el apellido de Buenafuente no consta en las copias que circulan en medios y redes. Tampoco sale Broncano. Y ni rastro de Intxaurrondo en la serena y viril manifestación pública que la izquierda titiritera y pelotera ofrece a Sánchez en desagravio a las agresiones de que han sido objeto él y su familia y tal.