La cheka verbal de Rufián

Este tipo, de familia oriunda de la pedanía de Bobadilla, en Alcaudete (Jaén) y de Turón (Granada)[i] nació en Santa Coloma de Gramanet y es forofo del Real Club Deportivo Español, club que le tiene que hincar dos espinas insoportables, la de la monarquía y la de España. Y tiene otra que se clava él solo, que es el desprecio que su organización, Esquerra Republicana, y sus políticas, practica por la igualdad y la solidaridad nacionales y desde luego por los andaluces.

Llamaban cipayos a quienes, de entre los hindúes pobres se alistaban en los cuerpos de seguridad organizados por la potencia colonial británica. Desde entonces, un cipayo es alguien que sirve a intereses extraños a los propios y se aviene a machacar a sus compatriotas a sueldo de una potencia extranjera. Desde su colaboración con Súmate y la Asamblea Catalana, ya apuntaba maneras, maneras que consumó cuando migró del seguro de paro al adinerado sueldo de diputado de la mano de Esquerra. Habrá quien piense que lo es, cipayo, digo, por partida doble.

Pero vayamos a lo de antes de ayer. Desde que comenzó su turno de preguntas (¿preguntas?) en la Comisión de Investigación urdida por el monstruo parlamentario del doctor Sánchestein para establecer las responsabilidades por la tragedia de la DANA de Valencia - menos las suyas la de su consejo de Ministros -, se supo que Gabriel Rufián no iba a investigar ni a preguntar nada porque había ido a la sesión a juzgar, tras prejuzgar, y a castigar deseosamente con la pena de cárcel.

Rufián es un señor que no hace mucho apoyó un golpe de estado contra la Constitución española de cuyas consecuencias penales se libró hábilmente, pero que advierte al PSOE de la constancia de un golpe de estado "blando", no el que suavemente se siente que está dando el gobierno de Pedro Sánchez sino otro, uno supuesto que la derechas perpetran usando el poder judicial contra el honor de los Sánchez-Gómez. Venga pega y copia de Moncloa.

Rufián es un señor que ha llamado a Borrell, Josep, ex ministro español de Exteriores y alto cargo europeo, "hooligan" e "indigno", motivo por el que fue expulsado del hemiciclo del Congreso. Pero es que, además, en septiembre de 2021, en su programa La Fábrica, permitió a una youtuber faltona y siniestra decir que a los de Vox habría que matarlos, que habría que poner una bomba lapa en la boda de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz y que el influencer Pelayo Díaz "presuntamente merece la muerte". Y luego, cómo no, cuando estalló el escándalo, la dejó tirada.

Entonces ya caí en la cuenta de que este Rufián debe estar catequizado en la cultura de la cheka, artilugio de tortura y asesinato de origen comunista y soviético, pero implantada en la Cataluña de la Guerra Civil bajo el mandato de Lluis Companys, presidente golpista de la Generalidad catalana por Esquerra desde 1934.

Que en aquellas chekas, fuesen comunistas, o anarquistas o de obediencia de Esquerra[ii] o Estat Catalá, su origen histórico-político, se mataron a miles de catalanes, no es discutible. Sobre 8.000. César Alcalá, experto en el tema, contó que "una de las checas más temidas en Barcelona fue la de Estat Català, el partido que, en 1922, antes de fundar ERC, impulsó el que sería presidente de la Generalitat, Francesc Macià." Su sede estaba en el número 26 de Rambla Cataluña y era centro de detención del partido y el cuartel general de Daniel Cardona[iii].

Este racista, racialistas lo llaman ahora, que sigue idolatrado por no pocos en el separatismo catalán, escribió que "un cráneo de Ávila no será nunca como uno de la plana de Vic" y añadió que "la progresiva degradación racial española puede contagiar a los catalanes debido a la fuerte inmigración". Hay que ser muy torpe para no entender cómo son y serán conceptuados los padres de Rufián, y él mismo, por esta jauría etnicista. Memento Pujol, hombre, y sus sentencias sobre los andaluces.

Cuando al final de su alegato Rufián disparató: "Usted es un inútil. Usted es un mentiroso. Usted es un incapaz. Usted es un miserable. Usted es un homicida. Y usted es un psicópata. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho" (se le olvidó indigno), pensé por un momento que se refería a Pedro Sánchez y a la pandemia, o al puto Amo y sus ministros y su conducta amoral durante la DANA. Pero no.

Supongo que creía que estaba, no en una comisión de investigación de un parlamento democrático en un Estado de Derecho, sino en una cheka barcelonesa de los años 37 y 38 del siglo pasado donde un artefacto muy bien considerado era el sillón americano o eléctrico donde se sentaba al sospechoso y se le torturaba tras acusaciones cualesquiera antes de que el jurado, no de carrera judicial sino ejecutorial, dictara una sentencia prefijada y se aprestara a encarcelarlo o liquidarlo.

Afortunadamente, aquella vil pantomima de justicia sumarísima ya no es posible, ni se puede mortificar físicamente a un investigado o interrogado o sospechoso. Pero este Rufián ha encontrado un modo legal y parlamentariamente aceptado por una bochornosa presidenta de Comisión: la cheka verbal, una variante de los procedimientos sumarísimos de la izquierda, separatista o no, que bien debe conocer, si se supone que ha leído la propia historia de su partido. Te atormentan, te condenan, te piden cárcel y/o te ejecutan con palabras. Ahora. Antes no. y después ya se verá.

Se sabe que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Pues así es. . Para toda la eternidad.

[i] En ambas localidades tuvieron lugar crueles actuaciones de las izquierdas durante la Guerra Civil.

[ii] La Cheka de la calle Carolinas, 18 y la de la calle Anglí, 46 de Barcelona fueron gestionadas por Esquerra Republicana de Cataluña.