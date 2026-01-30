Queridos jubilados, el gobierno no os sube las pensiones, sólo pretende manipular vuestras emociones. Ni el PP las rechaza, ni el gobierno las paga. Las pensiones son ya una cuestión de Estado que ningún partido puede mangonear a su conveniencia. Y su revalorización no es circunstancial, ni un antojo ideológico, es una obligación política y moral con millones de ciudadanos que han sostenido el país durante décadas. No es patrimonio de ningún partido, ni ideología alguna puede prostituir o chantajear para sacar rédito electoral en un sentido o en otro. Y por ello, se debe tramitar en sede parlamentaria previa inclusión en los presupuestos generales del Estado. Sin triquiñuelas, sin mezclarla con otras partidas ni propuestas electorales incompatibles entre sí que pongan en riesgo su revalorización. Precisamente por eso debería tramitarse de forma clara, específica y separada de cualquier otra medida controvertida. Sin trampas. Sin cebos. Sin juegos de manos parlamentarios.

Sostenía ayer el editorial de El Mundo que la derrota política del gobierno sufrida por la presentación del decreto ómnibus fue aprovechada para "convertir la derrota política en un ejercicio de propaganda". Es exactamente al revés: Diseñó y buscó la derrota para lograr un victoria política: la de presentar al PP como enemigo de los pensionistas (9,4 millones de votantes). Pura propaganda electoral. Es el eco sofisticado de aquel bulo chabacano de antaño difundido ante cualquier elección general de que "si ganaba la derecha quitada las pensiones a nuestros ancianos". Hasta las declaraciones públicas del presidente Pedro Sánchez estaban grabadas de antemano. Estamos en manos de trileros y sinvergüenzas.

La escenita de Sánchez con esa cara compungida recitando el slogan del día elaborado por sus publicistas, provoca arcadas: " Lo han vuelto a hacer . Otra vez los del PP han tomado de rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país…bla,bla,bla. Quizás pienses que a ti esto no te afecta, pero piensa en tu abuelo y en tu abuela…bla,bla,bla".

¡Es tan obscena la estafa!, tan evidente el fraude, que escribir sobre lo que está a la vista de todos casi da vergüenza. Nos trata como si fuéramos imbéciles. A los españoles en general y a sus votantes en particular. Pero por eso, precisamente por eso, da aún más asco. Ya no por el hecho en sí, sino por su desvergüenza al presentarse ante la ciudadanía como el único defensor de nuestros desvalidos abuelitos y catalogando a los del PP como sanguijuelas. No deja rincón alguno del alma a salvo de sus escupitajos. Eso sí, ni pio de Junts, que junto al PP y Vox no tragaron con el potaje de juntar en un solo Decreto ley, grano y paja, fruta fresca y podrida.

Empiezo a plantearme si además de malo, ególatra y mentiroso está enfermo. Hay una constante psicológica en él que ha incorporado a su personalidad con la naturalidad de quien obra convencido. Me refiero al mecanismo de defensa freudiano de la proyección, es decir, atribuir a los demás lo que no soportamos en nosotros mismos. Lo acaba de hacer de nuevo, así empieza su proyección con las pensiones: "Lo han vuelto a hacer". Efectivamente, atribuye a la oposición (él la reduce al PP cuando conviene) lo que él repite sistemáticamente: atribuir a la oposición lo que él hace desde que entró en el gobierno: mentir, manipular, utilizar, corromper, imponer, mangonear las Instituciones, proyectar, indultar, amnistiar… ("Un gobierno que gobierna por decreto, que reforma el código penal a su medida, que coloniza el poder judicial, que infiltra a sus fiscales en el corazón de la judicatura, y que ejerce, fomenta y premia a la corrupción política con indultos y amnistías"). Pilar Almagro se pregunta: ¿qué es?

No hay institución, ni valor moral que no haya prostituido. Y esto es letal para la democracia. Porque cuando un Gobierno convierte los derechos en mercancía política, las formas, en prostíbulos políticos, la democracia deja de ser un sistema de garantías y pasa a ser una técnica de trueques y chantajes propios del hampa. Al menos de la peor mafia de la demagogia política. Y lo más cruel, los que primero caen en su engaño son los más vulnerables, los más dependientes, porque los que más ayuda necesitan se agarran a un clavo ardiendo. Puro terrorismo emocional con los que más sufren. Ellos inspiran ternura, él, asco.

Efectivamente: Lo ha vuelto a hacer. ¡Qué sucio es Pedro Sánchez!, ¡qué banda éste gobierno! Ejercen la política como profesionales de la estafa. No los descalifico, los califico, no los insulto, los acuso, no los desprecio, los defino. Ellos solos se descalifican: El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, los dos máximos representantes del gobierno de España, se negaron a asistir al funeral en Huelva por las 46 víctimas ferroviarias. No tienen ni vergüenza ni dignidad, pero si demasiada cobardía. Allí estaban los Reyes, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno.

PD: Que Pedro Sánchez no derrame lágrimas de cocodrilo por nuestros abuelitos, tiene en su mano hoy mismo evitar que se congelen las pensiones: presentar el decreto limpio de otras cuestiones, como las medidas anti desahucios; y ni siquiera tendría que depender de los votos de Junts o de Podemos, Sumar o demás ralea nacionalista: el PP lo apoyaría. Y la revalorización de las pensiones se aprobaría ipso facto. Depende de ti Pedro. Nuestros abuelitos dependen de ti. Yo también. ¡No jodas más!