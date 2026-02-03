Sánchez, Irene y Rufián, guerracivilismo en vena

Los nacidos en 1936 tienen ahora 90 años. Son ancianos que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil. Aún deben quedar soldados que sobrevivieron a esa guerra. Aquellos quintos del biberón movilizados a última hora como carne de cañón de la Segunda República. Todos ellos, antiguas generaciones de españoles, fueron capaces de perdonarse, abrazarse y seguir su camino. Sin rencores. O con rencores, pero hacia dentro, manteniendo el tipo y manteniendo la paz. Gente recia. Vencedores y perdedores.

Tantos y tantos años después, hay quienes no han aprendido nada, que no saben nada, que lo ignoran todo y que explican perfectamente cómo fue posible que en este bendito país sucedieran catástrofes como la Guerra Civil o el terrorismo vasco. Esa Irene Montero que brama a favor del reemplazo de "fachas, racistas y vividores" por "personas migrantes y racializadas, gente migrante y gente trabajadora, tenga el color que tenga, sea china, negra, marrona (sic)". O el nefasto Gabriel Rufián, el embutido andante que acusa a Feijóo de los muertos de la gota fría y llama "homicida" a Mazón. Más el "batasuni" Matute, al que el antedicho Feijóo le ha calzado un zasca épico. Si es por aclarar muertos, el atildado apologeta de los matarifes pelotaris tal vez podría hablar de los crímenes de ETA sin resolver.

La extrema izquierda española, el frente popular de PSOE, Podemos y Sumar y sus extensiones regionales de ERC y Bildu están elevando el tono, metiendo presión, aquello de Zapatero sobre la crispación que tanto conviene a la izquierda. Más el victimismo. Ese cuentista de la cadena Ser que se ha retirado por el efecto que su "libertad de expresión" en forma de "chistes" sobre la tragedia de Adamuz ha tenido en las redes sociales. Que le han amenazado, dicen. Ya, ya. Y a los demás no les amenaza nadie. Los otros, los "fachas", van por ahí como si tal cosa, en plan Torrente. Sin cancelaciones.

Es imposible entender el odio de estos personajes. ¿Qué les pasa a Pedro, a Irene, a Rufián o al redicho de Matute? Pero si la vida les sonríe, si han batido todos los registros posibles en relación a los principios de la incompetencia, la inmoralidad y la indecencia. Lo p... milagro español. Auténticos zotes con credenciales de presidentes, ministros y diputados, perfectos semovientes, ejemplares como Oscar Puente, Óscar López y otra vez Matute, pero con "k" por joder la marrana. Son los reyes del mambo y van de víctimas. Como si Irene no tuviera servicio doméstico, niñeras y cenicientas chinas, negras y hasta "marronas". ¿O quiso decir cimarronas? Como si Rufián viajara en "Rodalies". Como si Matute se hubiera jugado la vida en defensa de los ciudadanos como un guardia civil o un policía nacional en vascolandia en las décadas de plomo.

Sánchez, Montero, Rufián y Matute hablan como sus ídolos republicanos. Si Feijóo o Abascal desbarraran como ellos serían acusados de guerracivilistas y joseantonianos. Pero tienen bula y lo mismo te hacen una ley para soltar violadores que un decreto para legalizar extranjeros entre los que se colarán auténticos canallas que sólo tendrán que cumplir el requisito de prometer que carecen de antecedentes penales en su país de origen. "Gente trabajadora" de la misma calaña que la gente violadora que se benefició de la gran contribución de Irene Montero a la historia de España, la ley del solo sí es sí o sueltavioladores. Así nos va. Y poco nos pasa.