El "puto amo" necesita siervos…y subsidiados

No es la primera vez que Felipe González se desmarca y critica abiertamente al PSOE de Pedro Sánchez, pero las declaraciones que el ex presidente socialista ha hecho este martes en Los Desayunos del Ateneo han tenido un lógico y amplio eco mediático, tanto por su dureza como por producirse escasos días después del ultimo fracaso electoral del PSOE en las autonómicas de Aragón. Así, además de reprochar a la dirección de su partido cosas tales como "la ausencia total de autocrítica", la negativa de Pedro Sánchez a anticipar las elecciones a pesar de no disponer de presupuestos, sus alianzas con los separatistas -especialmente con Bildu-, el vacío de liderazgo y debate interno, Felipe González ha llegado a afirmar que "votará en blanco" en caso de que Pedro Sánchez vuelva a ser el candidato socialista a la presidencia. González ha llegado a recordar unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que ensalzaba a Sánchez como "el puto amo", para a continuación señalar que "para que haya un amo tiene que haber gente con voluntad de siervo".

No hace falta reproducir el desdén -cuando no desprecio- con el que los ciertamente "serviles" representantes del PSOE -especialmente Patxi López- han recibido las declaraciones de González, para saber que Sánchez está decidido no sólo a agotar la legislatura sino a tratar de proseguir en el gobierno tras 2027 reeditando pactos a lo "Frankenstein". Si las nuevas y bochornosas concesiones que Sánchez ha hecho en las últimas semanas a sus socios de investidura tienen por objetivo resistir hasta 2027, el demagógico despilfarro disfrazado de sensibilidad social que su gobierno nos ha anunciado este martes no tiene otro objetivo que revertir, en año y medio, el sentido de las encuestas mediante lo que puede ser una obscena compra de votos. No otra cosa son la decisión de gastar más de 18.000 millones de euros en pagar el llamado "Ingreso Minimo Vital" (IMV) a más de tres millones de subsidiados o la decisión del Gobierno de aprobar una prestación universal por crianza de 200 euros por cada hijo menor de edad.

A pesar de que este gobierno ya ha batido récords en recaudación fiscal al mismo tiempo que también los ha batido en endeudamiento público, Sánchez opta por la política de las "paguitas" como gancho electoral. Si Alexis de Tocqueville decía que "la mayor preocupación de un gobierno debería consistir en habituar poco a poco a la gente a prescindir de él", Sánchez no tiene más obsesión que hacer a cada vez más gente dependiente de su gobierno. Así, el número de hogares que cobran este subsidio ha aumentado en un año un 18,8%, porcentaje similar al incremento del número de beneficiarios de esta paga, que ha sumado un 19,1% (391.133) desde enero de 2025.

Otro tanto se podría decir de la pobreza infantil que se ha disparado en España: En lugar de fomentar políticas liberalizadoras y de reducción de impuestos que generen prosperidad e independencia económica a los ciudadanos, el gobierno subsidia con pagas, encima con carácter universal, a los hogares con hijos menores de edad.

El tiempo dirá si estas demagógicas políticas de gasto público, que, en lugar de combatir, subsidian la pobreza y hacen a los ciudadanos dependientes del Estado, ayudan al "puto amo" -en expresión de Oscar Puente- a perpetuarse en La Moncloa. Lo que está claro es que Sánchez va a hacer caso omiso a lo que diga González con tanto descaro como el que dedica a los desastrosos resultados electorales cosechados por su partido en los últimos comicios autonómicos.