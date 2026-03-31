Mami, ¿qué será lo que tiene Orbán?

Hace unos años, con motivo del fallecimiento de Georgie Dann, Manuel Román escribía en Libertad Digital que el rey de la canción del verano le había revelado cómo la gente alteró el estribillo de El Africano -su éxito de 1985- y, en lugar de "Mami, qué será lo que quiere el negro", sustituyó el "quiere" por "tiene", lo que según el cantante suponía un vocablo de doble intención. Esa decisión popular viene que ni piri pintada para el titular. Mami, qué será lo que tiene Viktor Orbán... Desde Putin a Marco Rubio, todos le quieren.

Rebuscando en el personaje, que fue anticomunista, después liberal, ahora punitesco y siempre aprovechategui (en zonas vascohablantes un aprovechado sin escrúpulos, según la Fundeu). Encontré algunas cosas en común con el señor Abascal, además de su afinidad política. Ambos se gustan adulándose en público. Disfrutan con el piropo… siempre varonil. "Qué suerte tiene Hungría de tener a un primer ministro como Viktor. Uno de los mejores políticos de este siglo. El auténtico protector de Europa", le dijo el español en un reciente mitin electoral, a lo que el magiar respondió: "Él es mi jefe. No se podría querer un líder mejor que tú". Además de la lisonja, ambos son personas que comparten el vicio de una ingratitud enfermiza hacia aquellos que les ayudaron. "Tampoco sorprende -escribía Lucio Anneo Séneca- que, entre los muchos y mayores vicios, ninguno sea más frecuente que la ingratitud" (Acerca de los beneficios [1.1] I). ¿Orbán y Abascal son ingratos por olvido o porque recuerdan demasiado?

De Abascal es conocido el apoyo que recibió del PP de Madrid. Un chiringuito retribuido con 82.491,84 euros al año, con un complemento de productividad de 11.363,16 euros. De 2011 a 2013 cobró más que el presidente del Gobierno, primero como director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y después como Director Gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Tras esta experiencia, Santiago vio la luz, se cayó del caballo y fundó Vox. Se convirtió en el Savonarola de los chiringuitos. "Las Comunidades Autónomas sirven para colocar a políticos y amiguetes en cargos de ninguna utilidad". Con un par. Pasado los años se hizo uno para él y sus amigotes, con derecho de admisión y todo incluido.

¿Y su colega magiar? Antes de ser un topo alimentado por Putin que horada la Unión Europea, Orbán fue un radical antisoviético en los años 80 del siglo pasado y un crítico acérrimo de Rusia durante dos décadas. Un activista liberal que aspiraba a una rápida integración de Hungría en las instituciones europeas y transatlánticas. En sus inicios políticos, Orbán contó con el apoyo económico de George Soros. En abril de 1988 formó parte del Grupo de Investigación de Europa Central, patrocinado por la Fundación Soros. El grupo era una iniciativa respaldada por la Fundación para ayudar a los países postsoviéticos en su transición hacia las democracias liberales. Entre 1989 y 1990 recibió una beca de la Fundación para estudiar en el Pembroke College de Oxford. George Soros fue uno de los principales apoyos financieros de Fidesz (Alianza de Jóvenes Demócratas), la organización que Orbán fundó junto con otros líderes estudiantiles en 1988. En su libro Orbán: El nuevo hombre fuerte de Europa, Paul Lendvai documenta cómo se formó el movimiento liberal Fidesz con la intención de reconectar a Hungría con Occidente y las ayudas que obtuvo de Soros. ¿Cómo pasó de benefactor a enemigo público de Hungría?

La crisis de 2008 provocó un desparrame político, que tuvo un denominador común: crear enemigos a los que culpar de lo sucedido. No es una novedad, salvo por los medios que se emplean para "replicar el insight" y porque ahora todo se dice en 'pichinglis' para hacerse los interesantes. En España fueron los de "arriba contra los de abajo" de Podemos. Hoy es "el muro" de Sánchez. Hungría era un desastre económico y tuvo que ser rescatada en 2008. Sus acreedores, el Banco Mundial, el BCE y el FMI, exigieron medidas de austeridad. Orbán contrató a dos asesores: George Birnbaum y Arthur Finkelstein. Le aconsejaron que atacara a los burócratas y al capital extranjero. Orbán ganó las elecciones de 2010 con una mayoría de dos tercios. ¿Se acuerdan ustedes del comentario del presidente Zapatero a Iñaki Gabilondo días antes de las elecciones de 2008? "Nos conviene que haya tensión". Los asesores de Orban buscaron un chivo expiatorio para mantener a la sociedad dividida y en tensión. Los asesores de Pedro Sánchez y Abascal hacen lo mismo: identificar enemigos. Elijan ustedes el que más les disguste.

"Siempre ayuda a movilizar a las tropas y a la población cuando el enemigo tiene rostro", explicó Birnbaum en una entrevista al semanario suizo Das Magazin . Hungría, que había colaborado con los nazis, comenzó a ser retratada como una víctima, rodeada de peligros externos, bajo un asedio perpetuo, primero por los otomanos, luego por los nazis y más tarde por los comunistas. La misión de Orbán era clara: defenderla y preservar el cristianismo frente al avance del islam y las fuerzas seculares. Los asesores crearon una figura misteriosa y pérfida. Alguien que no solo controlara el 'gran capital', sino que lo encarnara. "Una persona real. Un húngaro. Extraño, pero a la vez familiar. Un judío. Esa persona era Soros", le dijo Finkelstein a Birnbaum. Años después, preguntado por si había cambiado de opinión sobre la campaña contra Soros, Birnbaum contestó: "El antisemitismo es algo eterno, imborrable. Nuestra campaña no convirtió en antisemita a nadie que no lo fuera antes. Quizás solo estábamos atrayendo a un nuevo objetivo, no a más. Lo volvería a hacer".

Así, Soros, el benefactor de Orbán, se convirtió en el perverso judío que conspiraba contra Hungría. Como en España el PP, que acogió a Abascal, es responsable de nuestros males por acción u omisión. Hoy Putin y Trump apoyan a un "iliberal" que debe ser algo así como un protoautócrata. Un anticipo del mariscal Plekszy-Gladz, el dictador militar de Borduria que planea subvertir no al simpático reino de Sildavia, sino a la malvada Unión Europea. Pero Tintin está al quite; por algo Herge era belga.