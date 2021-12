La afición del Atlético ante los guardianes de la celebración

La afición atlética siempre da aliento a su equipo. | Twitter

La afición del Atlético de Madrid vive muchas veces en una eterna cena navideña en la que el cuñado de al lado te hace replantearte si lanzarte desde un séptimo piso compensa más que seguir sentado a la mesa durante varias horas. Como una persona sabia me dijo hace poco, los colchoneros se enfrentan día a día, semana a semana, partido a partido, a los denominados "guardianes de la celebración", que procedo a definir en esta modesta columna de opinión.

Los guardianes de la celebración viven en la aldea de "Villanueva de los Ganadores Únicos". Sí hombre, la aldea esa que cruzas al pasar la "Ribera de las Sabias Celebraciones". ¿No les suena aún? Que sí, que la conocen, estoy seguro. Si está al lado de "Arenas de San Solo Ganamos Nosotros". ¡Esa es! Efectivamente. Pues justo desde ahí, a la afición del Atlético de Madrid le están diciendo constantemente lo que debe hacer y encima se lo están diciendo con antorchas en la mano. ¡Se indignan! ¡Se enfadan! O les hacen caso o literalmente se procede a llamar tontos e imbéciles a los atléticos. De forma velada o incluso desde lejos, sin valentía mediante, pero se les insulta.

La verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención, tanto en deporte como fuera de él, que cuando a uno le va bien se esté más enfadado que feliz porque al vecino no le va tan mal como te gustaría. Es algo que no concibo. Priorizo lo mío. Si a mí me va bien... Bueno, cada uno es como es, sin embargo creo que se superan muchas líneas cuando se procede a insultar al vecino deportivo, siempre desde la lejanía, porque, como guardián de las celebraciones, no te gusta lo que hacen.

Procedo a enumerar un breve extracto de los hechos rojiblancos que han indignados en los últimos años a los guardianes de la celebración. Vamos con ello. Celebrar los títulos de Europa League. Celebrar las Supercopas de Europa. Animar bajo la lluvia a su equipo aunque sea eliminado por el eterno rival. La Copa del Bernabéu. No echar a Simeone. Creer en Simeone. ¡La propia existencia de Simeone! El lema "nunca dejes de creer". El lema "no lo pueden entender". Ganar 1-0 al Liverpool en casa y salir en el gimnasio celebrando la victoria. Celebrar la victoria en Anfield porque "solo era octavos de final". Sentirse campeones de Liga y recordar la Liga cuando...¡han ganado la Liga! No verse campeones en diciembre. Creerse que van a ser campeones cuando los que decían que habían ganado la Liga en diciembre aseguraban que la iban a perder. Celebrar la Liga porque no se ganó como ellos consideran que se debe ganar. La última victoria en Oporto que les ha dado el pase a octavos de final cuando les daban por eliminados. Y, para mí, las fijas y las que más me gustan: decir que van de víctimas cuando no se ven campeones y que están crecidos cuando sí lo hacen. Estas son las mejores, porque valen para todo y en cualquier época del año.

Así funciona el tema de los guardianes de la celebración. Ellos te marcan lo que debes o no celebrar. Es su negociado. Ellos saben de esto, tú no. No tienes ni idea. No eres un ganador. A ti te gusta perder porque te lo dice desde el sofá @tengo13ytuno. Además, te intentan reeducar porque estás equivocado. Exigir es ‘asesinar’ a los tuyos en las malas, no irte a Oporto a animarlos. ¿Dónde vas "perdedor"? Ser ambicioso es tener los cambios de humor de Norman Bates en Psicosis subiendo y bajando del barco de tu equipo según te convenga. Esa es la ambición de un ganador que tú, lector atlético que estás leyendo estas líneas, no tienes. ¿Cómo vas a creer en Simeone si los guardianes te llevan diciendo un lustro que, aparte del fichaje cerrado de Mbappé, hay que echar al Cholo? Es que tú también atlético... es que te conformas con ganar una Liga en mayo chaval.

Por cierto, esto se lo dicen a los colchoneros porque ahora es el momento del cuadro rojiblanco, pero en su día sacaron las antorchas contra los del Valencia. También les dijeron a los del Deportivo de la Coruña que no se vinieran arriba. Recuerdo la presión ejercida sobre la Real Sociedad el año que casi ganan la Liga con Kovacevic y Nihat. Con el Barcelona, ni te cuento cuando empezaron a competir por todo. Y si Sevilla, Villarreal, Betis o cualquier otro equipo osan entrar en el reino de las celebraciones, que no lo duden, se encontrarán con ‘Gandalf el blanco’ y su "¡no puedes pasaaaaaaaaaaar!".

En fin, que no se puede hacer nada. Es lo que hay. Por cierto, información de servicio de la que se ha hablado muy poco estos días. El martes ganó el Real Madrid 2-0 al Inter de Milán. Fue el martes también. En el Bernabéu. Muy buen partido del equipo de Carlo Ancelotti, por cierto. Son líderes en Liga, primeros de grupo y con un gran nivel por parte de sus jugadores. De nada eh, que sé que muchísimos seguidores madridistas priorizan la información de su equipo a guardar la esencia de las celebraciones con los atléticos.