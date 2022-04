La Copa del Rey solo es un trofeo menor para los dueños de las celebraciones

En primer lugar quiero dar la enhorabuena al Betis por el título de Copa del Rey que conquistó la pasada noche en Sevilla ante un más que meritorio Valencia. Fue, sin duda, una de las mejores finales de Copa que se han vivido en los últimos años. De hecho, solo por poder escuchar el himno de España sin faltas de respeto, dicha final ya valía la pena de por sí. Fue un partido épico. Un choque entre dos equipos que sabían lo que representaban y por qué luchaban. Dos clubes históricos de España que querían tocar una Copa que durante muchos años ha sido manchada e insultada cuando los seres superiores la califican como "trofeo menor". Pues bien, para mí lo menor o lo pequeño no es la Copa sino otras cosas.

Viendo ayer la alegría de la afición del Betis y de todo su equipo encabezado por la leyenda Joaquín, me venía a la cabeza lo que cada año me ocurre cuando veo a cualquier equipo levantar un título. ¡Qué bonito es ser campeón! Da igual de lo que sea. No importa si el título en juego es considerado el más importante o si es el segundo en importancia dentro del escalafón nacional. Ganar es ganar. Ser campeón es ser campeón. Porque, recordemos algo, hay equipos históricos de nuestro país que no han ganado nunca nada o que llevan sin hacerlo muchísimos años. No debe ser tan fácil ganar ciertos "trofeos menores" cuando algunos clubes no los han tocado nunca. Y no solo me refiero a la Copa sino a la Supercopa de España o a la Europa League, por ejemplo.

En esta época en la que vivimos y en la que Geri y Rubi nos han vuelto a recordar que las prioridades futboleras de este país siguen pasando y pasarán solo para y por los intereses de dos equipos, la Copa del Rey sigue siendo en mi opinión el título más maltratado de los últimos 20 o 30 años. Cuando no la ganaban ni Real Madrid ni Barcelona era un título "menor" porque la tiraban. Cuando la empezaron a pelear, el que no la ganaba de los dos decía que era un "trofeo menor". Ojo, no es lo mismo decir que es menos importante que Liga o Champions. No es lo mismo. La frase que se suelta desde los altares de la superioridad y por parte de los dueños de lo que se puede celebrar o no, no es esa. Ellos cogen la Copa cada año y la infravaloran con bromas, insultos y adjetivos calificativos llenos de condescendencia.

Pues a mí me parece que lo único menor que hay alrededor de la Copa del Rey es el respeto de algunos hacia ella. Que lo más pequeño que tiene este trofeo es la catadura moral de aquellos que lo infravaloran. La Copa y en concreto su final es una fiesta del fútbol español que anoche honraron Valencia y Betis y parece vergonzoso tener que recordarle a mucha gente que cada uno es libre para celebrar lo que quiera de la manera que le dé la bética gana, por ejemplo. Si el Betis se siente hoy el mejor equipo del mundo ganando la Copa del Rey, ¿qué les van a decir estos seres superiores que están en su casa con la sala de trofeos de su habitación llena de copas de plástico de feria que ganaron un día por tirar tres peluches? Porque no se nos olvide una cosa. Que tu equipo gane 100 títulos, no hace que tú en tu vida personal, en la que solo cuenta lo que has ganado tú como individuo, seas un campeón. Como se suele decir, hay mucho perdedor con la sala de trofeos de su equipo llena.

El último ejemplo de esto lo hemos vivido con el PSG. El equipo de Mbappé, Messi y Neymar ganó este sábado la Ligue 1 y mientras el equipo lo celebraba, la mayor parte de su afición se fue a su casa porque les daba igual. Como la suelen ganar, no le dan importancia. Para ellos era Champions o Champions y si no la ganaban rabieta y lo demás no importa. Caviar o caviar. Y esto lo hace un equipo que solo tiene 10 ligas, no 50 y que hasta hace poco ni siquiera la peleaban porque ningún jeque había aterrizado en el Parque de los Príncipes todavía. Vivir así el fútbol debe ser frustrante, la verdad.

Por todo lo dicho anteriormente, viva el Betis y viva la Copa del Rey. Hoy en Sevilla media ciudad se siente el mejor equipo del mundo y se merecen sentirse así. Desde 2005 no tocaban el metal de un trofeo y ahora es momento de sacar el capote, la camiseta verdiblanca y salir a las calles a vivir un día histórico. Mientras tanto, los habrá que sigan diciendo que la Copa del Rey no es para tanto. Que la Europa League es de segundones. Volverán a decir que la Supercopa de Europa es el primer trofeo del verano. Y justo después de eso, irán a su casa para darse cuenta de que, como he dicho antes, tener un equipo con la sala de trofeos repleta de títulos, no te convierte en ganador. Respetar al resto de competiciones y clubes, sí. Lo repito una vez más: ¡Viva el Betis y viva la Copa del Rey!