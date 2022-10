Gane Feijóo o gane Sánchez, perderemos los demócratas

En alguna parte le tengo leído yo a Francisco Sosa Wagner, jurista de prestigio que en su día probó en carne propia cómo es la sórdida tiranía soviética que los apparátchik de todos los partidos y partiditos aplican con sus cargos electos para apartar de ellos cualquier mínima tentación de independencia intelectual, que en Alemania, la muy incuestionablemente democrática Alemania, dos de cada tres jueces llevan en el bolsillo el carnet de alguna formación política. Y no pasa nada. Porque los jueces, igual que los fontaneros, los coroneles de artillería, los registradores de la propiedad, los barberos de Sevilla y los obispos de Cuenca, son seres humanos cuyo personal sistema de valores tiende a hacer que se identifiquen con tal o cual corriente política.

De ahí que el problema no sea que haya tantos o cuantos togados "progresistas" o "conservadores" en el órgano de gobierno de la judicatura. El problema es que ahí pueda haber jueces moralmente honestos e independientes. Y tanto la independencia personal como su corolario, la honestidad en el ejercicio de las funciones asociadas a ese tipo de cargo, resulta que son por entero incompatibles con el vicio de origen que supone deber el puesto a la voluntad caprichosa de un partido. Entendámonos, no pasa nada porque un juez sea socialista, pero, en cambio, pasa todo si el juez en cuestión recibió su birrete y sus puñetas de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español.

Y es que, en ese mismo instante, deja de ser un juez y, lo reconozca o no, pasa a convertirse en un subordinado de sus patrocinadores. Porque en los partidos ocurre lo mismo que en el libre mercado: nadie da nada gratis. Si, como parece, Sánchez y Feijóo terminan de cocinar el apaño, yo no sé si quien va a salir ganando resultará ser el PP o el PSOE. Ni lo sé ni me importa. Lo que sí sé, en cambio, es que, gane el uno o gane el otro, habremos vuelto a perder todos los españoles que creemos en serio en los principios de la democracia liberal y la división de poderes. Nada que celebrar, pues.