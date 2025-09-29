En Chiva, el Ayuntamiento ha activado medidas adicionales como avisar a responsables de obras en marcha, exigir a centros de salud y residencias tener operativos los generadores de emergencia y encargar a Policía Local y guardas forestales la revisión de barrancos y cauces para anticipar desbordamientos. También se ha coordinado con la UTE de aguas la disponibilidad de bombas de achique y la supervisión de imbornales. En Sedaví, el consistorio ha puesto en marcha un dispositivo de emergencia junto a FCC, Servicios Municipales y Policía Local.
El conjunto ché ha suspendido este lunes todos los entrenamientos de la Academia VCF en la Ciudad Deportiva de Paterna y ha cerrado sus dos tiendas oficiales de Mestalla y la calle Colón debido a la alerta roja emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.
En Aldaia se han suspendido las clases y actividades municipales, instalado compuertas y cerrado el túnel de la Estación. Además, se ha pedido a los vecinos junto al barranco de la Saleta aparcar en la Pedrota o el polígono del Barrio del Cristo y no salir de casa salvo necesidad.
En Catarroja se han cancelado actos festivos, cerrado cementerio, espacios deportivos, parques y jardines, y reforzado brigadas y Policía Local. Servicios Sociales mantiene contacto con personas vulnerables. Aunque algunos imbornales siguen obstruidos, los colectores principales funcionan, pero se pide precaución en casas bajas, túneles y al circular en vehículo.
En Paiporta no ha habido incidentes graves y el alcantarillado ha respondido bien. No hay crecidas en el barranco y Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil han doblado efectivos. El alcalde Vicent Ciscar ha llamado a la calma y agradecido la colaboración ciudadana.
En Picanya se han suspendido las clases, cerrado centros deportivos y cancelado actividades. Se pide evitar desplazamientos no esenciales, vigilar balcones y no aparcar en zonas inundables.
En Massanassa también se han suspendido clases, actividades, parques, cementerio y pasos inferiores, además de citas presenciales. El consistorio revisará la alerta para ajustar medidas y presta especial atención a personas en riesgo que viven en plantas bajas.
Los municipios afectados por la DANA del 29 de octubre han reforzado sus medidas ante la nueva alerta roja en la provincia de Valencia. Entre las principales acciones destacan la vigilancia de barrancos, la atención especial a población vulnerable que vive en plantas bajas, el cierre de comercios y la suspensión de clases y actividades municipales. En Alfafar, el Cecopal ha puesto en marcha un plan preventivo en coordinación con Policía Local, brigadas municipales, Hidraqua y otros servicios esenciales, además de emitir avisos a la ciudadanía. El consistorio ha agradecido al tejido comercial su colaboración al cerrar establecimientos para evitar desplazamientos y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.
El Ayuntamiento también ha intensificado la limpieza de imbornales para mejorar el funcionamiento de la red de pluviales y reducir riesgos. Desde primeras horas, brigadas municipales supervisan puntos críticos, mientras que Policía Local, Guardia Civil e Hidraqua vigilan las zonas más sensibles. Los servicios esenciales continúan operativos, con especial atención desde el área de Servicios Sociales a personas dependientes y vulnerables, a quienes se presta acompañamiento y seguimiento. El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado la responsabilidad del comercio local, cuyo compromiso ha sido clave para garantizar la seguridad en este episodio meteorológico.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha apuntado este lunes que las lluvias torrenciales registradas en Zaragoza y alrededores durante la tarde y la noche del domingo han provocado incidencias "puntuales" a primera hora de la mañana en algunos colegios e institutos, pero no han afectado a la actividad lectiva. En concreto, Hernández ha citado en rueda de prensa afecciones en los Colegios Públicos Integrados (CPI) Val de la Atalaya de María de Huerva y Ana María Navales de Zaragoza, así como en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Virgen del Pilar, también en la capital aragonesa.
Ha concretado que han sido "incidencias propias" cuando se producen fuertes tormentas, como falsos techos que no aguantan el peso del agua, pero que "no son afecciones importantes".
En este sentido, la consejera autonómica ha subrayado que, ya desde anoche, se estuvo comprobando el estado de los centros educativos de las localidades más afectadas por la tromba de agua, como Cuarte de Huerva, María de Huerva, Cadrete y algunas zonas de la ciudad de Zaragoza.
Las empresas valencianas han adoptado diversas medidas ante la alerta roja por lluvias, ajustándose al sector de actividad y la ubicación de sus instalaciones. Aquellas con posibilidad de teletrabajo han optado por esta modalidad, mientras que otras han evitado los turnos de mañana y decidirán más tarde si abren por la tarde. En el sector químico, muchas empresas están paradas o funcionando con servicios mínimos, mientras que en el metal se han retrasado aperturas para evaluar la situación. Por su parte, las industrias del plástico operan al 50% y la cerámica de Castellón mantiene la normalidad durante la mañana.
El secretario de acción sindical de UGT PV, Paco Ballester, ha destacado que, en general, las empresas han sido conscientes del riesgo y han aprendido de experiencias pasadas, respetando la suspensión de turnos y limitando la asistencia al trabajo. No obstante, ha señalado algunas incidencias, como en el sector agrícola, donde algunas empresas amenazaron con descontar salarios a trabajadores fijos discontinuos, y en el sector cárnico, donde se establecieron turnos especiales con pago de horas extraordinarias voluntarias, lo que criticó como incorrecto.
Ballester ha valorado positivamente que las empresas con procesos continuos hayan gestionado correctamente la situación, utilizando solo personal esencial y aplicando teletrabajo para otros empleados. Algunas compañías esperan a la tarde para abrir según la evolución de la alerta meteorológica. Desde UGT PV han instado a los trabajadores a seguir las indicaciones de los organismos oficiales y recordar que, ante una alerta roja, deben quedarse en casa, ya que el Real Decreto garantiza el permiso retribuido y protege a los empleados frente a posibles presiones de las empresas.
La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado decretar la suspensión "generalizada, indiscriminada y preventiva" de las actuaciones judiciales ante la alerta roja meteorológica, aunque ha vuelto a reiterar que no existe obligación por parte de profesionales y usuarios de desplazarse a las sedes si encuentran cualquier impedimento para ello, "pues ha de primar la seguridad personal".
El órgano de gobierno de los juzgados y tribunales valencianos, que ya se reunió este domingo de urgencia tras la activación de la alerta por las autoridades, ha vuelto a hacerlo esta mañana para responder a la solicitud cursada por los colegios de abogados y procuradores, que consistía en la "suspensión de todos los juicios que se vayan a celebrar en los partidos judiciales en alerta roja mientras ésta dure".
"La Sala de Gobierno no considera acertada una decisión preventiva, generalizada e indiscriminada de suspensión de la actividad jurisdiccional, sino que considera más prudente conciliar el derecho de quienes tengan dificultades de desplazamiento (*), con el derecho de quienes sí puedan comparecer a que su actuación judicial pueda celebrarse, evitando así los perjuicios que la no celebración podría causarles, especialmente en determinados casos", recoge el acuerdo de hoy.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado este lunes que los trabajadores afectados en sus territorios por alertas naranjas o rojas por clima adverso pueden acogerse al llamado permiso climático.
Este permiso permite a los trabajadores ausentarse de su puesto de trabajo hasta cuatro días remunerados cuando existe una emergencia climática o fenómeno meteorológico adverso grave que impide o pone en riesgo su desplazamiento al centro de trabajo, o que les obliga a permanecer en casa según indicaciones de las autoridades. En el supuesto de que sean necesarios más días de ausencia al trabajo, las empresas pueden optar por acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor.
Díaz recuerda además que las empresas están obligadas a informar a los trabajadores lo antes posible de los riesgos y de las medidas que llevarán a cabo, así como a dar instrucciones para interrumpir la actividad hasta que desaparezca el peligro.
Al mismo tiempo, la ministra señala que también está permitido legalmente que los representantes de los trabajadores puedan acordar la paralización de la actividad por fenómenos climatológicos adversos.
Díaz avisa además de que los trabajadores no pueden sufrir consecuencias en caso de que se adopten las medidas mencionadas.
"Ante una alerta naranja o roja por clima adverso, la protección de las personas trabajadoras es lo primero. Estos son tus derechos", subraya la vicepresidenta segunda en 'Bluesky'.
El Servicio de Emergencias 112 ha informado este lunes de la actualización de las alertas por meteorología adversa en la comunidad, de manera que se ha activado el Índice de Gravedad 1 (IG1) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en Mallorca, Ibiza y Formentera.
Según ha informado en su cuenta de X, se mantiene activada la alerta amarilla (IG0) por lluvias y tormentas en Menorca.
El 112 ha pedido precaución a la población, que sigan sus consejos y que, en caso de emergencia, llamen al 112.
Cabe recordar que el IG1 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes y se declarará en aquella situación en la que se producido un fenómeno adverso en zonas localizadas, la atención de la cual puede quedar asegurada con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas pero con seguimiento supramunicipal. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.
La alerta roja por lluvias ha provocado la cancelación de cuatro vuelos en el Aeropuerto de Valencia para la jornada de este lunes, según han informado fuentes de Aena.
En concreto, se ha cancelado un vuelo procedente de París cuya llegada estaba prevista a las 07.30 horas, así como otro desde Ámsterdam que iba a aterrizar en Valencia a las 22.35 horas de este lunes, así como sus correspondientes salidas de Valencia a París y a Ámsterdam.
El tráfico aéreo está condicionado por la evolución de la situación meteorológica. Aena recomienda a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las compañías aéreas.
La AEMET desciende de rojo a naranja el aviso rojo en Tarragona y Castellón, con parte de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia.
La provincia de Valencia mantiene el aviso rojo con peligro extraordinario.
⚠️ACTUALIZACIÓN | Lluvias muy fuertes y persistentes.
🔴 Aviso rojo (peligro extraordinario) en la provincia de Valencia.
El agua inunda la parte baja del Hospital Royo Villanova de Zaragoza e inutiliza los ascensores.
Consum ha informado de que, debido a la situación de alerta roja meteorológica por fuertes lluvias en la provincia de Valencia, un total de 182 de sus supermercados permanecerán cerrados este lunes, 29 de septiembre.
Además, el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas, explica en un comunicado la cooperativa valenciana, que apunta que este cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta roja.
📣 Aviso importante: os informamos que debido a la situación de alerta roja meteorológica por fuertes lluvias ⛈️ en la provincia de Valencia, nuestros supermercados Consum permanecerán cerrados mañana.
Los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja se marcharán esta noche a sus casas antes del inicio de la alerta. La entidad agradece la comprensión y remarca que "la seguridad es lo primero".
El Gobierno de Aragón desmiente un bulo sobre la suspensión de clases debido a la situación meteorológica.
🚨 AVISO URGENTE 🚨
Las fuertes lluvias en Zaragoza han dejado riadas y zonas inundadas.
El Real Zaragoza ha enviado ánimos a todos los afectados en las diferentes localidades.
El equipo Real Zaragoza juvenil estuvo atrapado el domingo durante casi cuatro horas en la Ciudad Deportiva.
Las tormentas de Castellón apagaron las luces de las calles.
Las calles inundadas en Manises (Valencia) por las fuertes lluvias.
Los bomberos de Zaragoza siguen achicando agua en Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva y Santa Fe tras la tromba del viernes, que dejó 42,7 litros por metro cuadrado en una hora.
El equipo de rescate evacuó a 18 personas de coches inundados en la zona sur de Zaragoza, pero ninguna necesitó atención médica. Tras cesar la lluvia, el agua comenzó a desaguar y los bomberos revisan sótanos y bajos para evitar daños adicionales y garantizar la seguridad de los vecinos.
Los restos del huracán Gabrielle, ya como borrasca extratropical, afectaron durante el fin de semana el oeste y suroeste de la Península, dejando lluvias superiores a 200 litros por metro cuadrado en el área mediterránea. La combinación de la borrasca con otros factores atmosféricos ha generado tormentas fuertes y precipitaciones torrenciales, que se prolongarán hasta el martes.
El delta del Ebro ha registrado más de 240 litros por metro cuadrado, mientras que Valencia, Castelló y Tortosa superaron los 58 litros por metro cuadrado. Zaragoza también sufrió inundaciones por fuertes lluvias y viento. La Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y Baleares son las zonas más afectadas, con avisos rojos activos por riesgo de inundaciones y crecidas de ríos. Se esperan chubascos persistentes en el este peninsular, la costa del Sol, el área del Estrecho y Baleares, concentrándose en el centro de la Comunidad Valenciana y Mallorca.
La alcaldesa de Eslida, localidad con el registro de lluvias más significativo – 173,8 litros por metro cuadrado –, Lucía Doñate, ha explicado a Europa Press que la población "nunca" había registrado una tormenta, acompañada de truenos y relámpagos, que dejase tanta agua en una noche.
Por su parte, Salvador Ventura, alcalde de Alfondeguilla – que registró 148,5 litros por metro cuadrado –, ha explicado que esta madrugada también ha llovido mucho en muy poco tiempo, lo que les lleva a estar en una "calma tensa".
Finalmente, el alcalde de Suera – donde se registraron 156,7 litros por metro cuadrado –, José Martí, ha resaltado que, a pesar de que a partir de las 00.00 horas comenzó a llover con fuerza en el municipio, no ha habido desperfectos a excepción de alguna piedra que se ha desprendido.
El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, se ha reunido con el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) para "conocer la evolución de las previsiones de lluvias torrenciales en diversas comarcas de Cataluña y sus consecuencias".
Lo ha hecho de forma virtual, desde su despacho en el Palau de la Generalitat: "Muchas gracias a los servidores públicos por su compromiso y su tarea", ha dicho Illa, tras las intensas lluvias que han afectado principalmente a la zona sur de Tarragona.
Reunió amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per conèixer l’evolució de les previsions de pluges torrencials a diverses comarques de Catalunya i les seves conseqüències.
La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalidad, Núria Parlon, ha afirmado que lo "peor" del episodio de lluvias en la zona de les Terres de l'Ebre (Tarragona) ya ha pasado, y a pesar de que Protección Civil estará alerta durante todo el día, la previsión meteorológica indica que la perturbación se alejará de Cataluña y los avisos se podrán cerrar a mediodía.
"Si se confirma que el episodio va a la baja, volveremos a enviar una alerta a móviles para recuperar la normalidad en las escuelas este martes", ha añadido Parlon.
La AEMET ha comunicado que los avisos activos por las fuertes lluvias transcurrirán durante el día de hoy y mañana.
A las 6:25 de la mañana, el barranco de El Pollo en Catarroja presentaba un caudal de aproximadamente un palmo y medio de agua, según el vecino. La persona que informó sobre la situación a través de X declaró no haber dormido durante toda la noche debido al estrés generado por la situación.
A estas horas (6:25) de la madrugada el barranco de el pollo fluye como con un palmo y medio de agua (en Catarroja)— 👹✨Tayko09✨👹 💙♥️💛太鼓 Vtuber (@Tayko_09) September 29, 2025
Las precipitaciones de 57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos, han provocado momentos de tensión durante la noche en la Comunidad Valenciana. Las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función" en Aldaia.
Las precipitaciones de 57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos, han provocado momentos de tensión durante la noche en la Comunidad Valenciana.
El área mediterránea y sur de la península se enfrenta a chubascos durante toda la jornada. La AEMT ha informado sobre las lluvias acumuladas en las últimas horas.
Buenos días.
⛈️Se registran chubascos en zonas del este de Castilla-La Mancha y de Andalucía. También en el sur de Cataluña y norte de la Comunitat Valenciana.
Situación muy complicada hoy en el área mediterránea.
El barranco de La Saleta, en Aldaia (Valencia), se ha desbordado de madrugada, a la altura del dique de Bonaire, como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan a la provincia de Valencia y Castellón.
En concreto, esta noche, el municipio valenciano de Aldaia ha registrado 57 l/m2 en tan solo 35 minutos, según ha recogido Avamet. Desde el consistorio han explicado que en un corto espacio de tiempo cayó en el municipio una tromba de agua "muy fuerte", lo que ha provocado que bajara mucho caudal por el barranco y se rompiera algún dique.
No obstante, las mismas fuentes han explicado que las barreras instaladas en el barranco tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre han funcionado correctamente y, por el momento, no ha habido que lamentar grandes daños.
El agua también ha provocado la inundación de algunas calles de la localidad y esta mañana están trabajando efectivos para controlar la situación.
El litoral de Valencia, el sur de Tarragona y el norte de Castellón continúan en riesgo extremo por lluvias que podrían alcanzar los 180 l/m² en pocas horas, según la Aemet, que ha ampliado los avisos. La costa de Valencia mantiene aviso rojo hasta medianoche, mientras que otras zonas como Murcia y Tarragona están en aviso naranja y Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón y algunas provincias del sur peninsular en amarillo. En las últimas horas se han registrado entre 160-200 l/m² en el delta del Ebro y acumulados importantes en Valencia, Castellón y Tarragona, lo que genera riesgo de inundaciones y crecidas repentinas.
Se esperan precipitaciones con tormenta y posible granizo en el este y sudeste peninsular, con intensidad localmente torrencial en litorales de la Comunidad Valenciana y sur de Tarragona. Los cielos estarán nubosos en el Cantábrico y norte de Canarias, y poco nubosos en el resto. Las temperaturas máximas descenderán en el este peninsular y aumentarán en la vertiente atlántica sur, mientras que los vientos soplarán moderados a fuertes en distintos puntos de la Península, especialmente en el Levante, Estrecho, Alborán y sureste.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han realizado esta noche una veintena de intervenciones en la provincia como consecuencia de las lluvias. En concreto, los efectivos se han centrado, sobretodo, en la revisión de viviendas.
Así mismo, los bomberos han estado extrayendo agua o supervisando el saneamiento de algún árbol, han indicado desde la entidad, que ha concretado que hasta el momento no ha habido que lamentar graves incidentes.
Protección Civil ha informado que los móviles de las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) han recibido una alerta este lunes a las 7:15 horas por la previsión de lluvias torrenciales.
Han recordado que se ha suspendido toda la actividad educativa en Montsià y Baix Ebre (Tarragona) por la previsión de lluvias; han pedido evitar los desplazamientos y las actividades en el exterior y no acercarse a zonas inundables.
📲 Enviem una nova alerta de #ProteccióCivil als mòbils del Baix Ebre i Montsià 📍
- Eviteu desplaçaments
Renfe ha informado de que la circulación ferroviaria se está prestando con normalidad a primera hora de este lunes pese al paso del temporal ex-Gabrielle, que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana y Cataluña, aunque sí hay retrasos en Cercanías de Valencia y Rodalies, mientras que un AVE y un larga distancia han sufrido demoras a primera hora.
En concreto, Cercanías de Valencia y Rodalíes de Cataluña han sufrido retrasos por acumulación de agua en las vías, aunque por el momento no ha sido necesario cortar la circulación, han detallado a Europa Press fuentes de Renfe.
Las lluvias también han provocado retrasos en dos trenes AVE y de larga distancia con origen Castellón y destino Madrid y con origen Valencia y destino Barcelona, según ha informado Renfe.
Se trata del AVE con origen Castellón y destino Madrid de las 6.02 horas, que ha salido con 62 minutos de retraso, mientras que el Euromed con origen Valencia y destino Barcelona de las 6.30 horas ha salido 33 minutos tarde.
Una acequia de riego del barrio valenciano de La Torre se ha desbordado esta noche como consecuencia de las fuertes lluvias, según ha informado Policía Local de València.
El temporal ha obligado a los agentes de Policía Local a revisar las zonas inundables de las pedanías norte y sur para controlar el nivel del agua de los barranco.
En La Torre, una acequia de riego a la altura de la V-30 se ha desbordado, han indicado las mismas fuentes.
La borrasca Gabrielle está dejando, como se esperaba, lluvias torrenciales en el este del país, en especial en la Comunidad Valenciana, una situación que se prolongará en las próximas horas y que ha llevado a la suspensión de las clases en Valencia y Cataluña.
El "peligro extraordinario" de esta borrasca, según avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se concentra en el litoral de Valencia, norte de Castellón y sur de Tarragona, donde las acumulaciones de agua previstas podrían superar los 180 litros por metro cuadrado entre el lunes y la primera mitad del martes.
Las lluvias han descargado esta noche 30,40 l/m2 en la pedanía valenciana de La Torre, mientras que han dejado 29 l/m2 en el Parque de Cabecera. Por su parte, los barrios de Benimàmet y Vara de Quart han anotado 23,50 l/m2, mientras que Mestalla ha registrado 21,25 l/m2. Alameda ha llegado a los 19 l/m2 y Bombeo Massarroojos a 18,60. Así mismo, Grandes Vías ha anotado 18,40 l/m2; Ronda Sur, 8,50; Ibiza, 6,50; Cano Molinera, 2,10; y El Saler, 0,20 l/m2.
Moncloa recuerda el aviso de alerta roja emitido por la AEMET por las fuertes lluvias en el este y sur de la península.
Recuerda que la @AEMET_Esp ha emitido aviso ROJO por lluvias torrenciales en el este y sur de la península.
🚨 Mucha precaución.
