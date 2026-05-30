La DGT endurece las reglas: estos vehículos deberán pasar la ITV cada 6 meses

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado los criterios aplicables a autocaravanas y vehículos camperizados con una nueva instrucción que establece diferentes plazos para pasar la ITV según el tipo de vehículo y su antigüedad. La medida, recogida en la instrucción PROT 2026/04, afecta especialmente a las furgonetas camperizadas de más de diez años, que deberán someterse a la inspección técnica cada seis meses.

La nueva regulación aclara una cuestión que generaba dudas entre muchos conductores y es que no todos los vehículos adaptados para viajar o dormir tienen el mismo tratamiento legal. La DGT distingue entre las autocaravanas, consideradas vehículos de categoría M, y las furgonetas camperizadas, clasificadas como categoría N.

En el caso de las autocaravanas, la ITV deberá pasarse cada dos años entre los cuatro y los diez años de antigüedad. A partir de los diez años se tendrá que acudir a la revisión cada año. Sin embargo, las furgonetas camperizadas tendrán una periodicidad más exigente, con una ITV anual hasta los diez años y, a partir de entonces, cada seis meses.

Estacionamiento y nuevas señales

La DGT también recuerda que las autocaravanas pueden estacionar en las mismas condiciones que el resto de vehículos siempre que respeten la señalización y las limitaciones generales. No obstante, en vías urbanas deberán cumplir además las ordenanzas municipales, que pueden restringir tiempos de estacionamiento o prohibir la acampada fuera de zonas autorizadas.

La actualización incorpora además referencias a normativas autonómicas sobre áreas de acogida para autocaravanas como modalidad de alojamiento turístico, con menciones a comunidades como Navarra, Extremadura y Madrid. En paralelo, se incluye la señal vertical S-128, destinada a identificar los puntos de vaciado de aguas residuales para caravanas y autocaravanas.