Las cismáticas de Belorado tenían a las hermanas mayores "en condiciones muy insalubres"

La Guardia Civil fue quien alertó de la situación en la que se encontraban las cinco hermanas mayores que conforman la comunidad de Belorado —tras la excomunión y expulsión de la vida consagrada de las monjas que decidieron romper con Roma, como anunciaron el 13 de mayo de 2024— y que el grupo de las cismáticas se llevó al monasterio de Orduña en Vizcaya, donde las exreligiosas establecieron su cuartel general tras perder la batalla judicial que iniciaron contra el comisario pontificio con el objetivo de permanecer en el convento de Belorado pese a que ya no pertenecían ni a la orden de clarisas ni a la Iglesia católica.
Así lo han confirmado fuentes de la Benemérita a Libertad Digital. Aunque han preferido no revelar los detalles de lo que vieron los agentes que se personaron en el cenobio de Orduña en el marco de la investigación por la venta ilegal del patrimonio de los monasterios, nos confirman que fueron los guardias civiles quienes "al observar que tenían a las ancianas en condiciones muy, muy, muy insalubres" lo pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción N.º 5 de Bilbao, que es el que ordena que se compruebe el estado de salud de las hermanas mayores y que se efectúe su traslado.
Los agentes que se han personado este jueves en el citado monasterio —junto con la comitiva judicial y la juez que puso en marcha las actuaciones— han comprobado que efectivamente las mujeres, de entre 87 y 101 años, se encontraban "en condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas para las personas vulnerables" y sin control médico. Aunque las cismáticas lo siguen negando a través de sus redes sociales. La líder del grupo, la exabadesa Laura García de Viedma —antes sor Isabel de la Trinidad—, ha publicado un vídeo en el que asegura que todo lo que decía el informe previo de la Guardia Civil era "completamente falso".
¿En qué condiciones estaban?
Según revela la propia exreligiosa a través de la cuenta de las cismáticas en Instagram, el escrito afirmaba que "estaban en malas condiciones, con todo revuelto, todo sucio... Que no había una medicación clara para las hermanas mayores y que había heces por todos los sitios".
"Yo doy testimonio de que la Guardia Civil, la comandancia de Burgos con su capitán al frente, está mintiendo", asegura García de Viedma al respecto. Sin embargo, habría sido la juez quien determinó el traslado de las monjas ancianas después de que la comitiva judicial también constatara el estado en el que se encontraban las cinco mujeres.
Tres de las ancianas, ingresadas
De hecho, según confirman a Libertad Digital fuentes cercanas a la oficina del comisario pontificio, tres de las cinco hermanas mayores —que fueron llevadas en un primer momento al Hospital de Basurto en Bilbao, para realizarles una revisión médica— se quedaron ingresadas en el centro hospitalario "debido al mal estado en el que las encontraron los sanitarios" que las atendieron. Eso sí, nos cuentan, están acompañadas en todo momento por tres monjas clarisas.
En cuanto a las otras dos religiosas ancianas —cuyo estado de salud permitía su traslado— ya han sido acogidas en monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Arantzazu, aseguran las mismas fuentes, "donde recibirán los cuidados que necesiten".