Hallan el cadáver de un hombre encadenado en el puerto de Ribeira

El cadáver de un hombre de unos 40 años ha sido localizado en la mañana de este martes en el puerto de Ribeira, encadenado con candados a una escalinata del muelle y parcialmente sumergido en el agua, en una zona próxima a varias embarcaciones. El aviso se ha producido a primera hora del día, cuando una persona que frecuentaba el lugar ha alertado a los servicios de emergencia tras descubrir el cuerpo en esas circunstancias. La víctima ha sido identificada como Amador Mos Orellán, natural del municipio, aunque residía desde hacía tiempo en la parroquia de Xuño, en Puerto del Son.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación, además de una embarcación de Salvamento Marítimo. Los bomberos han accedido al punto donde se encontraba el cadáver y han procedido a su liberación mediante el uso de una cizalla para cortar las cadenas. Una vez en el muelle, se ha activado el protocolo judicial a la espera de la llegada del juez para el levantamiento del cuerpo.

Identificación del fallecido

Tras las diligencias iniciales, el cadáver ha sido trasladado al Imelga, donde se le practicará la autopsia que deberá determinar tanto la causa como las circunstancias de la muerte. La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis en este momento, a la espera de los resultados forenses y del análisis de las pruebas recabadas por los agentes. Fuentes próximas al caso han señalado que el fallecido portaba documentación personal y teléfono móvil en el momento del hallazgo, elementos que serán analizados dentro del procedimiento.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha indicado que "no es una muerte natural" y ha subrayado que será necesario esperar al avance de la investigación para esclarecer los hechos. En este sentido, ha declarado que "habrá que esperar a las investigaciones y a la autopsia para determinar la identificación de esta persona y las causas y circunstancias de lo acontecido" y ha añadido que "vamos a dejar trabajar a la policía y, por lo tanto, en las próximas horas podremos darles más información al respecto".

Revisión de cámaras en el puerto

La Policía Judicial ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad operativas en la zona para su análisis, ya que parte del sistema de videovigilancia del puerto no se encuentra en funcionamiento desde hace años. La existencia de al menos una cámara activa que enfoca el punto donde ha aparecido el cuerpo puede aportar información relevante sobre los hechos y los movimientos previos al hallazgo. Por el momento, no se ha determinado cuánto tiempo ha permanecido el cuerpo en el agua ni el momento exacto en el que se ha producido la muerte.

Las pesquisas se han centrado en reconstruir los movimientos previos del fallecido y en verificar cualquier elemento que permita concretar si se trata de una muerte violenta o de otra naturaleza. A la espera de los resultados de la autopsia y del análisis de las imágenes, no existe todavía una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.