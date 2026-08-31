Secuestran a un niño de 6 años de un centro de acogida y huyen con él en un coche robado

La Policía Foral ha localizado a un niño de seis años que había sido sustraído de un centro de acogida y trasladado en un vehículo que también había sido sustraído. La operación, desarrollada en Cascante, se ha saldado con dos personas detenidas y otras tres investigadas, una de ellas menor de edad. Los presuntos responsables de la sustracción pertenecen al entorno familiar del pequeño.

La investigación comenzó el pasado 14 de agosto después de que una educadora del centro de acogida en el que se encontraba el niño denunciara su desaparición ante la Policía Municipal de Pamplona. En su declaración hizo referencia a un vehículo en el que los responsables podrían haber introducido al menor para llevárselo.

Poco después, la Policía Foral recibió una denuncia por la sustracción de un turismo cuya marca y modelo coincidían con los del coche mencionado en la denuncia por la desaparición. Los agentes pusieron entonces en marcha un dispositivo para localizarlo. Cuando finalmente dieron con el vehículo, su conductor emprendió la huida. Durante el seguimiento, los agentes pudieron observar al niño en la parte trasera del coche.

La intervención en Cascante

La Policía Local de Cascante detectó posteriormente el vehículo en la localidad, lo que permitió avanzar en la búsqueda del pequeño. Los agentes municipales y los investigadores del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Tudela establecieron un dispositivo de vigilancia en el entorno del titular y del conductor del turismo con el objetivo de localizar al niño.

Las pesquisas condujeron hasta un domicilio y, una vez obtenida la correspondiente autorización judicial para entrar en la vivienda, efectivos del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) de la Policía Foral accedieron al inmueble, localizaron al menor y detuvieron a dos personas por su presunta implicación en la sustracción.

👮‍♂️ Detenidas dos personas tras la sustracción de un menor de 6 años.

Huyeron en un coche robado, pero la Policía Local de Cascante los localizó. Nuestro Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) entró en el inmueble, rescató al menor y detuvo a la pareja. pic.twitter.com/vDxkz6PNau — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) August 31, 2026

La investigación permitió además comprobar que, en uno de los momentos en los que fue visto el vehículo, estaba al volante la mujer posteriormente detenida. La arrestada tenía suspendido el permiso de conducir, por lo que también se le atribuye un delito contra la seguridad vial.

Sobre el hombre pesaban varias órdenes de búsqueda de ámbito nacional, además de una orden de ingreso en prisión que tenía pendiente. Tras ser puestos ambos detenidos a disposición del juzgado competente, la orden se hizo efectiva y el varón ingresó en prisión.