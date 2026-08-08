Cuentas claras. El pulso a las instituciones por el dinero público

El requerimiento formal del Comisionado de Transparencia a cabildos y ayuntamientos para que hagan públicos los gastos en dietas, viajes y convenios no es un mero trámite burocrático, sino el diagnóstico de una tara estructural en la gestión pública. Históricamente, la administración local ha operado bajo una inercia de opacidad donde la rendición de cuentas se percibía como una concesión opcional y no como una obligación constitucional. El incumplimiento reiterado de la norma evidencia que, para buena parte de la clase política insular y municipal, la transparencia sigue siendo una fachada técnica, un portal con archivos desactualizados, más que una convicción ética integrada en el ejercicio cotidiano del poder.

El privilegio bajo la lupa: la grieta en la confianza ciudadana

La fiscalización de los gastos de representación y los desplazamientos adquiere una carga simbólica crítica. En un contexto socioeconómico tenso, la falta de claridad en las partidas destinadas a dietas y viajes alimenta el distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes, consolidando la percepción de la política como un espacio de privilegios desvinculado de la realidad social. Al no detallar el motivo, el coste y la justificación de cada viaje institucional, las corporaciones abren la puerta a la sospecha de arbitrariedad. Esta opacidad destruye el principio de ejemplaridad, erosionando de forma silenciosa el capital más valioso de cualquier institución pública: la legitimidad ante sus administrados.

Convenios y subvenciones: la trastienda de la discrecionalidad

Si bien el capítulo de viajes genera un inmediato reproche social, el ocultamiento de los convenios y acuerdos institucionales compromete volúmenes económicos de mayor calado. La firma de convenios ha sido, con frecuencia, la vía prioritaria para la asignación de recursos y subvenciones en el ámbito municipal e insular. Sin un registro público transparente que explicite los criterios de reparto, los importes y la evaluación de resultados, estos instrumentos corren el riesgo de convertirse en herramientas de reparto clientelar o de afinidad partidista. Exigir luz sobre cada convenio firmado implica fiscalizar si el dinero público atiende al interés general o si se utiliza para tejer redes de favor político.

Los límites de la sanción reputacional

El conflicto actual pone de relieve la principal debilidad del marco regulatorio de la transparencia: la falta de potestad sancionadora inmediata sobre los responsables políticos. El Comisionado de Transparencia puede auditar, calificar y señalar públicamente a las administraciones incumplidoras, pero carece de capacidad coercitiva. Este escenario genera un incentivo perverso, donde a ciertas corporaciones les resulta más rentable asumir el coste reputacional de un informe desfavorable que exponer datos financieros comprometedores. Sin sanciones administrativas o presupuestarias directas para quienes ocultan información, la exigencia de transparencia corre el riesgo de ser encajada como un tirón de orejas inocuo.

Hacia una auditoría permanente como garantía democrática

Superar este pulso institucional exige abandonar las excusas burocráticas y pasar del cumplimiento formal a una cultura real de la integridad. La rendición de cuentas no puede depender de la voluntad del gobierno de turno ni gestionarse mediante parches tras las denuncias del Comisionado. Garantizar la publicidad activa de dietas, contratos y convenios mediante datos abiertos, automatizados y accesibles en tiempo real es la única vía para devolver la dignidad a la política local. La transparencia no debilita a las instituciones; por el contrario, es el único antídoto eficaz para prevenir la corrupción y reconstruir el contrato democrático con la sociedad.