81.000 pasajeros en el primer año del Bus Turístico

El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife, operado por la empresa City Sightseeing, ha superado la cifra de 81.000 pasajeros durante su primer año en funcionamiento en la ciudad. El servicio, que arrancó su actividad con el objetivo de fomentar la movilidad turística, ha registrado una alta afluencia vinculada principalmente a las llegadas del puerto, dado que el 86,35 % de las personas que lo han utilizado en estos doce meses fueron turistas llegados en crucero.

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha indicado que el volumen de usuarios confirma la consolidación del servicio como una herramienta estratégica para posicionar a Santa Cruz como destino urbano, capaz de atraer visitantes y dinamizar la economía local. Bermúdez subrayó que el trazado facilita la canalización de los turistas hacia zonas de interés patrimonial, cultural y comercial, repartiendo así el impacto económico por distintos barrios y establecimientos de la ciudad.

Dinamización comercial y sistema 'hop on-hop off'

El funcionamiento del bus se basa en el formato hop on-hop off, un sistema que permite a los viajeros subir y bajar libremente del vehículo en las distintas paradas a lo largo de la ruta, adaptándose a su propio ritmo.

En este sentido, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que este planteamiento actúa como un "conector" entre el turista y la oferta de ocio del municipio. Al fomentar el desplazamiento hacia áreas concretas como las Ramblas o los alrededores del parque García Sanabria, el flujo de viajeros tiene la capacidad de traducirse en un consumo directo en el comercio de proximidad. Además, Pérez señaló que el análisis de este primer año permitirá conocer las preferencias de los usuarios para adaptar y mejorar el servicio de cara al futuro, incorporando nuevas experiencias.

Uso por parte de los residentes canarios

Aunque el enfoque es eminentemente turístico, el servicio también ha registrado un uso notable por parte de la población local. Cerca de 7.400 residentes en Tenerife han subido al vehículo panorámico en su primer año.

Para acercar el transporte a la ciudadanía, la Sociedad de Desarrollo impulsó cinco campañas específicas que permitieron a 5.741 residentes disfrutar del trayecto de forma gratuita durante eventos como la Semana Santa, las aperturas dominicales, las Fiestas de mayo o la conmemoración de la Gesta del 25 de julio. A esta cifra hay que sumar otros 1.657 residentes que accedieron utilizando una tarifa especial que contemplaba un descuento del 75 % sobre el precio general.

Flota sostenible y alta valoración

A nivel operativo, el servicio se presta a través de una flota compuesta por cuatro vehículos panorámicos descapotables. Siguiendo el compromiso de la capital con la sostenibilidad, todos los autobuses están propulsados por gas licuado del petróleo (GLP) y cuentan con el distintivo ambiental ECO emitido por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En cuanto a la respuesta del público, los viajeros han otorgado al servicio una calificación media de 4,8 sobre 5 en las reseñas de Google. Entre los aspectos más valorados destacan la atención del personal, la comodidad de la flota y las audioguías georreferenciadas, las cuales se ofrecen en once idiomas para el público adulto y en cinco idiomas adaptados para los usuarios infantiles.

Finalmente, la operadora City Sightseeing complementa este servicio promocionando el destino de Santa Cruz de Tenerife a nivel internacional, apoyándose en una red formada por más de 200 agencias de viajes online, aerolíneas, compañías de cruceros y ferias especializadas del sector.