El peor dato de la década explica por qué Canarias ha dejado de comprar de golpe

Los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) ocultan un problema cotidiano. Entre enero y junio de 2026, las compras al exterior de las islas se han hundido un 16,4%. No es un triunfo por autoabastecimiento, este frenazo que sitúa la balanza en 9.561 millones de euros refleja un problema estructural con una sola conclusión: Canarias es hoy más pobre.

El motor empresarial, gripado

La estadística detalla qué hemos dejado de adquirir. Casi un tercio de las importaciones corresponde a maquinaria y equipo de transporte. Cuando el empresario no renueva sus vehículos ni adquiere nueva tecnología, la producción se merma, con ello la productividad por trabajador y por tanto los salarios. El tejido productivo ha dejado de invertir por la falta de un marco atractivo para el capital, sumada a las habituales trabas administrativas, asfixia la creación de riqueza. Si la iniciativa privada guarda su dinero por miedo al futuro, el empleo de mañana queda sentenciado. No hay contratos nuevos si no hay máquinas que operar.

El empobrecimiento también se sienta a la mesa. Los productos de alimentación representan el 21% de lo que traemos de fuera. Que esta partida sufra la contracción general indica que compramos menos porque el poder adquisitivo se ha depauperado. La inflación ha devorado el ahorro de las familias, forzándolas a ajustar sus presupuestos hasta donde ya no se puede estirar más. El canario no consume menos por conciencia, sino por necesidad. Y todavía estamos a la espera de que en septiembre las importaciones cárnicas de Brasil, que suponen el 70% del pollo y la ternera que se consumen en Canarias, se cierren por orden europea.

Un agujero comercial millonario

Por el lado de las ventas, el panorama tampoco invita al optimismo. Las exportaciones cayeron un 5,9%. Vendemos menos al mundo y seguimos atados a la península, de donde procede el 75% de nuestras importaciones. El saldo final es un agujero comercial que acaricia los 7.500 millones de euros en apenas seis meses.

La economía isleña lanza una advertencia que ningún discurso oficial puede ocultar. El capital avisa antes de marcharse, y los puertos canarios ya notan el silencio.