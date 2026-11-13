Nueva oleada de inmigración ilegal en El Hierro: más de 400 llegadas en dos días

La presión migratoria sobre las costas españolas continúa intensificándose sin tregua. Durante la noche de este jueves, los servicios de Salvamento Marítimo interceptaron dos nuevas embarcaciones precarias en las inmediaciones de El Hierro, en las que viajaban 133 personas. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, todos los ocupantes fueron trasladados al litoral insular, donde recibieron las primeras atenciones sanitarias sin que se detectaran complicaciones graves de salud.

Estas últimas interceptaciones constatan el desbordamiento que sufre la ruta atlántica hacia el archipiélago. Con este último rescate, la cifra de personas que han alcanzado la isla en un intervalo inferior a cuarenta y ocho horas se eleva a más de 400 inmigrantes. Previamente, entre la tarde del miércoles y el mediodía del jueves, otras tres barcazas habían arribado al muelle de La Restinga con un total de 274 personas a bordo, lo que refleja la constante actividad de las redes de tráfico humano que operan en las costas africanas.

El dispositivo de atención humanitaria desplegado en el muelle herreño movilizó nuevamente a miembros de Cruz Roja, personal del Servicio de Urgencias Canario y agentes de las fuerzas de seguridad. Aunque la totalidad de los navegantes presentaba un estado de salud favorable, la constante llegada de embarcaciones compromete la capacidad operativa de los servicios de emergencia. La isla del meridiano, con una demografía y recursos muy limitados, soporta una carga desproporcionada que desborda con regularidad sus instalaciones de primera acogida.

La acumulación de llegadas durante las últimas semanas vuelve a evidenciar la ausencia de una política integral y eficaz por parte del Gobierno para atajar la crisis de la inmigración ilegal. Pese a las reiteradas demandas del Ejecutivo autonómico canario y de las corporaciones insulares, que exigen un control fronterizo más estricto y una coordinación efectiva con la Unión Europea, el goteo incesante en aguas canarias no remite, dejando a los municipios locales ante el desafío diario de gestionar una situación insostenible.