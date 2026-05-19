Cataluña registra dos tiroteos de media cada semana

La policía autonómica de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, ha lanzado una voz de alarma ante la creciente frecuencia de enfrentamientos y ajustes de cuentas con armas de fuego. Lo que hace unos pocos años era una auténtica rareza se ha convertido en algo cotidiano. Los tiroteos están a la orden del día. Solo el año pasado se produjeron 93 balaceras, un 45% más que el año anterior, en el que hubo 69. En 29 incidentes se produjeron heridos. El balance de víctimas mortales fue de siete. Este año ya son cuatro los muertos a tiros sin contar los asesinatos de mujeres y los suicidios.

El último muerto por arma de fuego fue un ciudadano español con antecedentes por delitos contra la salud pública. A las siete y media de la tarde del pasado sábado, este hombre recibió varios disparos en la cabeza mientras caminaba por una calle del barrio de la Zona Franca de la capital catalana. El anterior asesinado fue un ciudadano serbio tiroteado en la terraza de un bar de Barcelona el pasado 14 de abril. Y también a plena luz del día. Entre medias, los Mossos se incautaron de un vehículo con varios AK-47 en el maletero que unos delincuentes abandonaron en un peaje al sentirse observados por unos agentes.

La versión de los Mossos

La policía de la Generalidad atribuye estos casos a enfrentamientos entre bandas por el tráfico de marihuana, una sustancia que ha puesto a Cataluña en el mapa del crimen mundial al ser considerada la huerta de Europa. Según los Mossos, las bandas internacionales dedicadas al tráfico de esta sustancia no tienen reparos en dirimir sus diferencias a tiros. Muchas veces se trata de advertencias, de mostrar el control de la zona, pero en otras se perpetran "ejecuciones" a cargo de sicarios que no tienen problema alguno en matar a sus objetivos ante testigos. Clanes criminales de los Balcanes y de origen hispanoamericano, entre otros, han convertido Barcelona en el escenario de sus pendencias animados por la escasa presencia policial, la laxitud judicial y el descontrol fronterizo propiciado por el Gobierno.