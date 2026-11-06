El baño de masas de la Reina Sofía en Cádiz: se salta el protocolo y estrena look con guiño a la Armada
Lejos de frenar su agenda tras celebrar su 88 cumpleaños y un viaje privado a Armenia, la Reina Emérita ha reaparecido por todo lo alto en San Fernando (Cádiz) para amadrinar la entrega de la Enseña Nacional a la Infantería de Marina, protagonizando un emotivo y cercano baño de multitudes.
La Reina Sofía cumplió 88 años el pasado 2 de noviembre y, lejos de plantearse una reducción de sus compromisos oficiales, ha vuelto a demostrar con su segundo acto en tan solo tres días que sigue siendo uno de los miembros más queridos de la Familia Real y uno de los grandes activos de la Corona.
Tras disfrutar el fin de semana pasado de un viaje de carácter privado a Armenia, y celebrar su cumpleaños con un almuerzo íntimo en el Palacio de La Zarzuela, la Emérita reaparecía este miércoles en la ceremonia de entrega de las Grandes Cruces del Mérito Naval en el Cuartel General de la Armada.
Este viernes, confirmando su especial vinculación con la Marina, Doña Sofía se ha desplazado hasta San Fernando (Cádiz) para amadrinar la entrega de la Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera, a la Fuerza de Infantería de Marina en un solemne acto castrense.
El atrio del Ayuntamiento de la localidad gaditana se ha llenado por completo, con cientos de personas volcadas en las calles para brindar a la madre del Rey una calurosa bienvenida bajo un sol radiante que ha marcado la jornada festiva.
Emocionada ante las muestras de cariño y los gritos de "¡guapa, guapa!", la Reina no ha dudado en saltarse el protocolo —algo poco habitual en ella, a diferencia de los Reyes Felipe y Letizia— para acercarse a saludar de cerca a los ciudadanos con una gran sonrisa.
Siempre impecable, Doña Sofía ha apostado por un diseño de estreno en color azul marino firmado por Alejandro de Miguel, compuesto por pantalón recto y chaqueta larga entallada con bordados florales en gris y cuello mao, que ha completado con un vistoso broche en forma de ancla y corona.
Este traje de dos piezas, pensado para la solemnidad de la cita castrense, destaca por una versatilidad que augura que se lo veremos en más ocasiones, reafirmando una vez más su incansable entrega institucional al frente de la Corona.