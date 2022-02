José Ortega Cano, abatido por las últimas declaraciones de Rocío Carrasco

Complicados momentos para José Ortega Cano, el gran señalado tras la última entrega de Montealto: regreso a la casa. Además de confesar que si pudiese, borraría al diestro de la vida de su madre, Rocío Carrasco cargó contra el padre de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando recordando el accidente de tráfico que el torero provocó en mayo de 2011 y que acabó con la vida de Carlos Parra.

"Yo nunca he actuado de forma ilegal o delictiva. Yo no bebo, no conduzco ni cojo coches", afirmó la hija de la más grande en su ataque más directo y duro hasta el momento contra Ortega Cano del que, lo tiene claro, no quiere saber absolutamente nada.

¿Cómo se encuentra el torero después de estas declaraciones? Tal y como ha apuntó Ana María Aldón en Viva la vida, José tiene "la conciencia muy tranquila", pero por el momento prefiere no responder a la hija de Rocío Jurado.

Muy serio y sin disimular su abatimiento, el diestro decidió ignorar en esta ocasión a la prensa mientras paseaba a su mascota por los alrededores de su domicilio sin aclarar cómo se encuentra en este momento.

Poco después, e intentando continuar con su vida al margen de la polémica en la que se ha visto inmerso, Ortega Cano acudió a un supermercado cercano a su casa y, visiblemente molesto, estalló ante las preguntas sobre Rocío Carrasco: "¡Déjeme tranquilo!", se limitó a decir.