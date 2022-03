Ainhoa Armentia, totalmente integrada en la familia Urdangarín: ya conoce a su suegra

Hola nos va dando cuenta semana a semana de lo asentada que está la relación de Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarín, demostrando que este noviazgo no es reciente: desde que conocimos la existencia de la pareja hace un mes y medio escaso, hemos vivido la interrupción oficial de la relación, la confirmación por parte de sus hijos y el no esconderse en sus quehaceres cotidianos. Ir a yoga juntos, por ejemplo.

Ahora, dan un paso más: vemos en Hola a Ainhoa entrando y saliendo con su moto del residencial en el que vive Claire Liebaert, la madre del exmarido de la infanta, en dos días diferentes.

"Iñaki invita a Ainhoa a su casa familiar", leemos en el titular. "Decididos a no esconderse, dan otro sorprendente paso", añade Hola. De sorpresa nada. Da la sensación de que la pareja ha normalizado completamente su relación y que ahora, como dijo la matriarca del clan Urdangarín, van a poder "volver a ser una familia normal".

Así está puliendo su estilo Ainhoa Armentia

Lecturas dedica un reportaje a analizar el estilo de la novia de Iñaki Urdangarín ahora que es personaje de revista. Dice la revista que Ainhoa Armentia "está muy al día de lo último en moda y combina las tendencias de temporada con prendas básicas de fondo de armario".

Como prueba, publica varias fotos en las que vemos cómo ha ido evolucionando el vestidor de Ainhoa desde que se sabe fotografiada. Des los abriguitos de "pelo de roedor" que tan bien describió Beatriz Miranda en La Otra Crónica, seguramente heredados, ha pasado a las deportivas de Bimba y Lola, las minifaldas, las gafas de aviador y los complementos tan del norte, muchas veces sin mascarilla.

Elena, a un piso adaptado por si viene su padre

Fantasea la revista Lecturas con el regreso de Juan Carlos I a España y aporta como prueba que el piso al que se está mudando su hija Elena está adaptado para personas con movilidad reducida.

Cuenta la revista en exclusiva que, tras varios años viviendo en el madrileño barrio del Niño Jesús, al lado del Retiro, la infanta se ha trasladado a un piso en la zona de Almagro, en plena Milla de Oro de la capital.

La residencia, situada en un edificio señorial construido en 1960, tiene 242 metros cuadros, algo menos que la anterior, y cuenta con cuatro dormitorios, cuatro baños y dos balcones. Dispone de ascensor, plaza de garaje y portero físico, y según Lecturas, cuesta 2,5 millones de euros en régimen de compra, 5.000 mensuales si es de alquiler.

La revista publica varias fotos en las que vemos cómo la empresa de mudanzas y portes Esteban Rivas traslada los enseres personales y los muebles de la Infanta Elena de una residencia a otra. Y también los de sus hijos: la publicación asegura que Froilán y Victoria Federica vivirán allí con su madre.

Ágatha posa con José Manuel Díaz-Patón

Hola lleva a una ventanita en portada a la colorida Ágatha Ruiz de la Prada, que vuelve a estar contenta gracias a José Manuel Díaz-Patón, el abogado con el que se está recuperando de su ruptura con Luismi. No, con Luis Gasset, que ya ha pasado al olvido.

La diseñadora acaba de viajar a Venecia para celebrar el carnaval. Por eso posa junto a su nuevo novio disfrazadoslos dos de época. Ella con peluca de pelo largo y rubio y traje de María Antonieta agatizado. Él vestido con casaca verde y gorro de pirata, aquí arrodillado junto a su dama, allá descendiendo de la góndola.

Dice Agatha que lo ha pasado estupendamente y que ha llorado de risa todo el rato. De José Manuel dice que "entiende mucho de señoras", se supone que para piropearle. Y, para no querer hablar del innombrable, le nombra en varias ocasiones.

Ha dado la casualidad de que Pedro J. Ramírez acudió a la misma fiesta que ella, en el mismo sitio y a la misma hora. De hecho vemos en Hola una foto del periodista también disfrazado de época junto a su mujer, Cruz Sánchez de Lara, ataviada de Capilla Sixtina.

"Aunque sabía que iba a ir a la fiesta, fue un shock. Allí estuvo muy antipático. Ni me saludó". "Fue bueno para mí porque me di cuenta de que me da completamente igual".

Paz Padilla, despedida tras su pelea con Belén

Lecturas dedica su portada a Paz Padilla, que, asegura el semanario, ha sido despedida de Mediaset después de haber protagonizado una encendida pelea en directo con Belén Esteban.

Al parecer, la empresa le ha rescindido el contrato de larga duración que renovó hace solo seis meses. El detonante, su riña con Belén. La excusa, haber abandonado ‘Sálvame’ una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero, día de autos.

Gloria Camila se reúne con Michu

A pesar de la beligerancia de Michu hacia ella, Gloria Camila sigue ejerciendo de hermana y tía ejemplar. Lecturas publica varias fotos tomadas en uno de los escasos días de permiso de los que disfruta José Fernando en el centro de rehabilitación en el que vive ingresado.

En las imágenes vemos a la hija de José Ortega Cano mostrándose muy cariñosa con María del Rocío, la hija de su hermano con Michu. Ésta también acudió a la cita, y se mostró cercana a la familia, a pesar de que últimamente le ha dado por criticarlos.

Rocío ya cobra por un museo que no ha abierto

Semana publica este miércoles varios documentos que demuestran que ya hay acuerdo para el Museo Rocío Jurado de Chipiona: se firmó en 2020 tras dieciséis años de obstáculos, trabas y complejas cuestiones administrativas.

Fueron el Ayuntamiento de Chipiona y su heredera Rocío Carrasco los que estamparon su rúbrica en los documentos que detallan los pormenores del funcionamiento del centro.

Y el punto clave: Rociito ya percibe las retribuciones económicas que se pactaron entonces. 30.000 euros anuales, a razón de 2.500 al mes más impuestos, "como contraprestación por la cesión de fondos al museo". Y eso que el llamado "Centro de Interpretación" ni siquiera ha abierto sus puertas.

No serán, dice Semana, sus únicos emolumentos. Rocío Carrasco también tendrá derecho al cincuenta por ciento de los beneficios netos que se deriven de la venta o reproducción de objetos de merchandising.

Del resto de la familia, de la "manada de alimañas", ni rastro.

La economía de la Esteban, inmune a la crisis

Quizá porque lo merece. Lecturas se mete en los libros de cuentas de Belén Esteban en un reportaje en el que desvela la fortuna de la colaboradora.

Dice la publicación que Belén ganó 30.000 euros al mes durante el confinamiento. Sus ganancias se multiplicaron en el peor momento de la crisis sanitaria y por eso "está cada vez más lejos del pueblo". Una aseveración que pone de manifiesto el enfado de Lecturas por haber dejado de contar con sus exclusivas, que ahora se lleva Semana.

Carbonero se escapa a México

Hola vuelve a dedicarle su portada a Sara Carbonero, mujer bastante alérgica a la prensa del corazón pero normalmente garantía de éxito de ventas. De nuevo, vemos a la periodista en bañador, esta vez descansando a orillas del Atlántico junto a su amiga Isabel Jiménez.

Dice la revista que las dos han viajado hasta México por motivos de trabajo: realizar el catálogo de la nueva colección de su firma de ropa, y de paso han aprovechado para disfrutar del sol y la playa.

Hola nos recuerda que se cumple un año del anuncio de la separación de Sara e Íker Casillas y asegura que vuelve a estar soltera: su "amistad especial" con Kiko Morente se rompió hace meses.

Kiko Hernández celebra 25 años en televisión

Diez Minutos dedica su portada a uno de sus principales colaboradores, Kiko Hernández, con motivo de la celebración de su veinticinco aniversario en el medio y de la gira de su obra "Distinto" que acaba de comenzar.

Y como no tiene pelos en la lengua, contesta a todas las preguntas de Mar Cabanas en una entrevista en la que arremete contra Javier Sardá, con el que asegura que no volvería a trabajar ("no le veo buena gente"), o describe el camerino de Coto Matamoros ("Qué asco, allí había de todo"). Se niega además a confirmar si tuvo algo con Carmina Ordóñez.

Cóctel de noticias

Ana Rosa, portada de Semana. La presentadora, que continúa su tratamiento contra el cáncer, salió a hacer unas compras y la revista la ha retratado. Acaba de ser nombrada como una de las mujeres más poderosas del mundo audiovisual por la revista Forbes Woman.

De su sustituta, Patricia Pardo, hablan todas las revistas. Su relación con Christian Gálvez es noticia.

La familia real noruega, de vacaciones en Isla Mauricio. Semana publica imágenes que aquí nos parecerían marcianas: los reyes Harald y Sonia han reunido a sus hijos y nietos en la paradisíaca isla para celebrar el 85 cumpleaños del monarca. Y allí han sido retratados con sus bikinis, pamelas y tocando el ukelele.

Carmen Morales se separa de su marido tras 11 años de matrimonio. Según Semana, la hija de Rocío y Júnior y el empresario Luis Guerra ya no viven juntos.

Silvio Berlusconi no se casa. Leemos en Hola que el mandatario italiano ha desmentido su boda con Marta Fascina, una imponente rubia teñida cincuenta y tres años más joven que él. Lo que sí hará, dice el exprimer ministro, es celebrar "una fiesta del amor" para sellar su unión con Marta, diputada de Forza Italia.

"Un desgaste en la relación", el motivo de la separación de Fonsi Nieto y Marta Castro. Cuánto usan las relaciones los famosos para poder agarrarse a esta excusa a la hora de disolverlas. Marta asegura en Hola que no hay terceras personas y que no tiene duda de que se van a llevar muy bien.

Hola habla de la "grave crisis" de Malú y Albert Rivera. La revista llega tarde: la pareja se ha encargado de dejarse ver unida para desmentir los rumores que hablaban de distanciamiento.