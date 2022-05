Supervivientes de Telecinco alcanzó su tercera gala sin que ninguna polémica reseñable haya acaparado titulares o atención pública. Lo hizo con una prueba en la que destacó el impresionante equilibrio de Mariana Rodríguez, que acaparó la atención superando con facilidad a Tania Medina, El premio, un plato de spaghetti que los supervivientes devoraron como zombies. El asunto comenzó a cobrar forma con la conexión en directo con Rubén Sánchez, confinado a pleno aire libre en playa Parásito, que tiró indirectas al resto de supervivientes que le tacharon de vago. Él hizo lo mismo llamándolos "privilegiados".

Jorge Javier Vázquez le recordó que no ha tratado bien al equipo de Supervivientes en la isla, lo que ha provocado que sea de los concursantes menos populares desde casi el principio. Rubén Sánchez se encaró en repetidas ocasiones con los cámaras del programa durante esta semana y ahora toca pagar el precio de su actitud. "La mente aquí te juega malas pasadas los dos primeros días, luego he ido afrontando y les he pedido disculpas. En algún momento he sido no déspota, pero sí que la situación me ha podido". Admitió que ha sido "insoportable"y pidió disculpas, pero en alguna medida siguió justificando su conducta.

El presentador, por eso, animó a Rubén Sánchez a aguantar pero a la vez le recordó que facilite el trabajo del equipo del programa. "No impidas al equipo que te grabe y no les tires agua. Te quedas en pelotas deliberadamente para que no te graben…". Él aseguró por su parte que es nudista y reclamó su derecho a practicar algún baño desnudo. "No soy Nacho Vidal", dijo ante las pícaras insinuaciones de Jorge Javier, que consideró que "estás mucho más guapo deshinchado, deberías luchar por quedarte ahí por el tratamiento de belleza que estás haciendo".

Quien no acudió al plató fue Enrique del Pozo, su pareja, que primero aseguró que estaba enfermo pero, según se dedujo de las palabras de Jorge Javier, también enfadado por cómo se ha tratado al concursante. El excantante organizó una buena polémica hace unos días desvelando los abusos que había sufrido su novio para así generar compasión en la audiencia y el efecto fue el contrario al que buscaba.