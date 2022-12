Bertín Osborne fue uno de los muchos invitados que asistió a la gran fiesta organizada por Moët & Chandon, y allí comentó lo bien que se sentía con su nuevo look, marcando bíceps, y habiéndose quitado unos cuentos kilos.

"Lo he hecho por divertirme, porque me dijeron que a mi edad era imposible. Lo he conseguido haciendo una hora de gimnasia por la mañana y por la tarde una hora y media de paddle, mas otra hora de gimnasia, y así durante 5 días a la semana. Lo de Bertinator qué me ha puesto Fabiola, me ha hecho mucha gracia cuándo lo contó en le programa de Sonsoles Onega. Habían estado almorzando juntos en su casa, y me lo advirtió, y me hizo mucha gracia".

"Reconozco que me siento fenomenal, y repito que me ha divertido mucho hacerlo, me picaron y me puse a ello. Que se caigan todos pantalones es fantástico ", comenta el cantante y presentador.

Con el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Al preguntarle como pasará la Navidad, comentó que en familia. "El año pasado la Nochebuena la pasé solo, este año todavía no lo tengo decidido. El Fin de Año sí, como siempre en familia," Según comentó cuando hablamos, está muy bien soltero, y no tiene ningún interés en conocer a nadie. Veo a gente, no salgo nunca de noche salvo a este tipo de eventos ".