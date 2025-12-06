La gastronomía tradicional madrileña tiene un nombre propio y una dirección: La Gran Tasca, en la calle Santa Engracia, 161. Este histórico restaurante, que abrió sus puertas en 1942, no es solo un lugar de comidas, sino un auténtico santuario del cocido madrileño que, lejos de estancarse en la nostalgia, marca ambiciosas metas empresariales.

Los ingredientes de primera calidad del cocido de La Gran Tasca.

El año pasado, este templo de la cuchara sirvió 19.600 cocidos, una cifra que refleja un éxito constante y una lección de gestión. Para la temporada que comienza —la número 83 de su historia—, la dirección no se conforma y ha fijado el objetivo en superar su propio récord, alcanzando los 20.000 cocidos servidos. Una meta que subraya el espíritu de superación y la vocación de seguir siendo el referente indiscutible del plato más castizo de la capital.

La Gran Tasca conserva la esencia intacta de las antiguas casas de comidas. Sus más de ocho décadas de andadura están documentadas en sus paredes, donde se mezclan fotografías de distintas épocas que atestiguan su leyenda.

Desde figuras icónicas como Lola Flores, Carmen Sevilla, Alfredo Landa o Paco Martínez Soria, hasta personalidades contemporáneas como Florentino Pérez, Miguel Indurain o Ana Torroja, todos han querido disfrutar de lo que muchos, simplemente, consideran el mejor cocido de Madrid. Es el claro ejemplo de un negocio que trasciende las modas y une generaciones en torno a la mesa.

Luis Álvarez, director y propietario de La Gran Tasca.

El éxito de La Gran Tasca tiene un pilar fundamental en su gestión familiar. En los años 90, la casa pasó a manos de Luis Álvarez (padre), quien transformó la operación. Su hijo Luis, actual director y propietario, explica la clave: "Mi padre ha sido una figura crucial en el desarrollo. De él he aprendido una hostelería que ya no existe: la responsabilidad, la seriedad y el sentido del trabajo".

Esta filosofía, basada en la cultura del esfuerzo, ha sido transmitida a la segunda generación. Luis Álvarez (hijo) pasó 15 años formándose "desde abajo, como en la vieja escuela", pasando cinco años en cocina y seis en sala antes de asumir la administración. Esta inmersión total garantiza que el servicio mantenga la hospitalidad que hace que el cliente se sienta "como en casa".

Dos días de preparación

El corazón del restaurante es su célebre cocido madrileño, cuya excelencia se basa en la calidad de la materia prima y una elaboración de dos días. Antes de entrar puedes leer en su cartel de bienvenida que el cocido "es un manjar español, pero sobre todo madrileño, histórico como este lugar y típico del invierno".

La sopa del cocido de La Gran Tasca.

El primer vuelco del cocido comienza con la sopa, que se prepara cuidadosamente a lo largo de 48 horas, desgrasada por completo y reducida para proporcionar una intensidad de sabor única. La acompañan con cebolleta y piparras para quien quiera añadir ese toque a la sopa. La cazuela se deja en la mesa para que cada comensal coma el cocido a su gusto, ya sea por separado o junto a los garbanzos y demás vuelcos.

Como los 15 ingredientes que componen la 'bandeja', que provienen de las mejores zonas geográficas y todos con el "apellido" de su procedencia. Los garbanzos son castellanos, de la localidad zamorana de Fuente Saúco. La gallina campera y el chorizo ahumado casero vienen de Asturias, igual que la morcilla. La costilla, el tocino y la panceta son de cerdo ibérico y el morcillo especial es de añojo. A esto se le suma la punta de jamón y las verduras como repollo, zanahoria, patata o pimiento rojo, además de otro bocado muy especial, su pelota de carne picada mixta rebozada y cocida en el propio caldo. Sin duda, es una fuente repleta de sabor, texturas y tradición que hace las delicias de todo el que se acerca a esta Gran Casa para disfrutar de un plato con tanta historia.

Los ingredientes de la bandeja del cocido de La Gran Tasca.

Esta fidelidad a la calidad y al proceso tradicional es lo que permite que el cocido de La Gran Tasca no sea solo un plato, sino una experiencia compartida que "une y reúne" a la familia o a compañeros de trabajo, ofreciendo incluso la posibilidad de llevarse a casa lo que sobre de la bandeja en una bolsa que es una declaración de principios: "En La Gran Tasca se come dos veces. Hoy aquí y mañana en casa, con croquetas, ropa vieja o tal cual después. Un gesto sencillo que une tradición y sostenibilidad". Además, las dos primeras horas de la plaza de parking están incluidas en el precio.

En la carta líquida, unas 50 referencias con las mejores DO de España y con un trío de espumosos para quienes se decanten por esta opción. Nosotros maridamos con producto madrileño como el vino tinto Sierra Cantabria, elaborado por la bodega del mismo nombre con 100 % uva Tempranillo bajo la DO Rioja.

Más allá del cocido

Aunque el cocido sea su sello, la carta de La Gran Tasca es un compendio de la cocina española más tradicional elaborada con productos de temporada. Demostrando que la calidad es la única bandera, su oferta se completa con raciones como las croquetas de cocido, jamón ibérico y pollo, la morcilla artesana de Burgos, los torreznos de Soria o las anchoas de Santoña "00".

Callos a la madrileña de La Gran Tasca.

También destacan los guisos y los platos de cuchara como el clásico rabo de toro estofado y los callos a la madrileña. Además de las ancas de rana rebozadas que probamos de entrante y que se encuentran en muy pocos restaurantes de la capital, también tienes opción de pedir carnes o pescados de los que destacan el chuletón madurado a la piedra que el comensal termina a su gusto, además de las chuletitas de cordero lechal y las delicias de merluza de pincho

Los postres, completamente caseros, completan una carta apta para los paladares más exigentes, como la leche frita, la tarta de queso o el flan de huevo.

Uno de los reservados de La Gran Tasca.

En La Gran Tasca te vas a encontrar un local con aire cañí, con dos plantas, tres reservados y una capacidad total de 120 comensales. Es, en definitiva, un bastión de la hostelería de calidad y la tradición inmutable. Un negocio familiar que, con 83 años de historia y un ambicioso objetivo de 20.000 cocidos anuales, demuestra que el apego a la excelencia es la mejor estrategia frente a la incertidumbre.

Datos de interés

La Gran Tasca

Página web: www.lagrantasca.com

Dirección: C/ Santa Engracia, 161. Madrid

Teléfono: 915344634

Horario: Todos los días de 13 a 18 h.

Precio del cocido: 34,50 € (servicio de parking incluido)

Ticket medio: 40-50 € (servicio de parking incluido)