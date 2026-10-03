Hay cambios que transforman por completo un restaurante y otros que, afortunadamente, solo modifican el rótulo de la fachada. El que acaba de vivir el espacio situado en el número 138 de la Avenida de Logroño, en pleno distrito de Barajas, pertenece a estos últimos. Lo que hasta ahora conocíamos como El Bastardo, Tapeo de Parrilla, pasa a llamarse oficialmente El Albino. Y ahí, exactamente ahí, se terminan todas las novedades.

Comedor de El Albino.

Porque dentro no se ha movido ni una sola brasa. La cocina, la carta, el equipo de sala, la dirección y la calidez del trato continúan exactamente fieles a la esencia que los ha consolidado como un punto de referencia para los amantes de las brasas y del tapeo desenfadado en Madrid.

Detrás del nuevo nombre se esconde una entrañable historia familiar: uno de sus fundadores nació con un cabello tan rubio que en su casa comenzaron a llamarle cariñosamente Albino antes casi de que echara a andar. Aquel apodo de infancia salta ahora del ámbito doméstico a la marquesina exterior para dar la bienvenida a esta nueva etapa con identidad y memoria propia.

El producto y la brasa en la mesa

En El Albino la propuesta está concebida para poner al centro, compartir sin protocolos encorsetados y disfrutar del sabor primario que aporta el fuego de carbón. En nuestra visita pudimos comprobar cómo la brasa sigue mimando el producto a través de un recorrido completo por sus especialidades.

Gilda de anchoa y Gilda de pulpo.

Comenzamos el aperitivo con un guiño de barra imprescindible: sus gildas. Probamos tanto la gilda de pulpo (3,75 €) como la gilda de anchoa (3,25 €), dos bocados salinos, potentes y muy bien equilibrados, perfectos para abrir el apetito y afilar el paladar, además de unos clásicos pimientos de Padrón pasados por la parrilla.

A continuación, unas incontestables patatas rotas con salsa brava y alioli (9,40 €), crujientes por fuera, cremosas por dentro y acompañadas de dos salsas caseras que combinan a la perfección el picante sabroso de la brava con la untuosidad del alioli. Le siguió la verdura, que también pasó por el tamiz del humo con una rica ensalada de berenjena y tomate a la parrilla (9,60 €), tierna, melosa y con ese toque ahumado tan característico que solo consigue una buena parrilla de carbón y el remate de la salsa yuzu.

Ensalada de berenjenas y tomates a la brasa.

Carnes y postre con el toque del fuego

El bloque carnívoro demostró por qué este rincón de Barajas cuenta con una clientela tan fiel. Por un lado, un jugoso lagarto ibérico (18,80 €), ese corte tan apreciado por su infiltración de grasa que a la parrilla resulta dorado, crujiente y extraordinariamente sabroso. Por otro, la contundencia de un gran entrecot a la parrilla (80 € / kg), servido en su punto óptimo de cocción, tierno, repleto de jugosidad. Con guarnición de pimientos de Padrón y patatas fritas. Además, te ofrecen la posibilidad de sellar el punto de la carne a tu gusto en la piedra, algo que personalmente no me gusta, pero entiendo que sea una buena opción para que el punto esté al gusto de todos los comensales.

Entrecot a la parrilla.

Para el remate dulce, la brasa volvió a ser la gran protagonista con una propuesta original y reconfortante: melocotón a la brasa (8,80 €). La alta temperatura carameliza los azúcares naturales de la fruta, potenciando su dulzor y aportando un contraste ahumado delicioso que cierra la comida con una frescura sensacional.

En definitiva, durante las próximas semanas la fachada, las cartas impresas y las plataformas digitales irán adaptándose al nuevo nombre, conviviendo por un tiempo ambas marcas. Pero que nadie se asuste: la esquina de la Avenida de Logroño sigue siendo el mismo restaurante de parrilla sin artificios y el trato cercano de siempre. Cambia el nombre en la puerta, pero el sabor permanece.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.

Datos de interés

El Albino

Página web: www.barelalbino.com

Dirección: Avenida de Logroño 138, Barajas (Madrid)

Teléfono: 91 329 66 43

Horario: De lunes a jueves, de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 00:00; de viernes a domingo, de 12:00 a 00:30.

Ticket medio: 25 €

Instagram: @el_albinobarajas

Valoración: 7 fogones