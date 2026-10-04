¡Atención, cazadores de chollos! 👀💥 Amazon vuelve a celebrar uno de los eventos de descuentos más esperados del año: la Fiesta de Ofertas Prime 2026, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de octubre.

Durante 48 horas, los clientes Prime podrán disfrutar de cientos de miles de ofertas exclusivas en Amazon España, con descuentos en prácticamente todas las categorías: tecnología, hogar, cocina, belleza, moda, juguetes, cuidado personal y mucho más. 🏡📱💄👟

Y lo mejor es que ya hay ofertas anticipadas disponibles desde el 15 de septiembre. ¡Así que no hace falta esperar al último momento para empezar a ahorrar! 🤩

📅 ¿CUÁNDO ES LA FIESTA DE OFERTAS PRIME 2026?

🗓️ 6 y 7 de octubre de 2026.

⏰ 48 horas de promociones exclusivas para miembros Prime.

📍 Disponible en Amazon España y en otros 21 países.

💻 Puedes consultar las ofertas en:

👉 https://www.amazon.es/fiestaprime

🛒 ¿QUÉ PRODUCTOS PODREMOS ENCONTRAR CON DESCUENTO?

Amazon ha confirmado ofertas en numerosas categorías y marcas conocidas, entre ellas:

📱 TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA 👉 Entra a la tienda

Dispositivos Echo y Alexa.

Fire TV Stick.

Kindle.

Productos Samsung, Sony y Philips.

Accesorios tecnológicos y electrónica.

🏠 HOGAR Y COCINA 👉 Entra a la tienda

Pequeños electrodomésticos.

Productos de organización.

Utensilios de cocina.

Artículos de Amazon Basics.

Productos esenciales para el día a día.

💄 BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL 👉 Entra a la tienda

Cosmética y cuidado facial.

Higiene personal.

Productos de belleza.

Marcas como Olay y Philips.

👗 MODA Y COMPLEMENTOS 👉​​​​​​​ Entra a la tienda

Ropa de otoño.

Calzado.

Accesorios.

Marcas como Columbia.

Amazon Essentials.

🧸 BEBÉS Y JUGUETES 👉​​​​​​​ Entra a la tienda

Productos para bebés.

Artículos infantiles.

Juguetes para todas las edades.

Marcas como Dodot.

Además, también habrá promociones de pequeñas y medianas empresas, una oportunidad estupenda para descubrir productos interesantes y apoyar a vendedores españoles.

💰 OFERTAS ANTICIPADAS: ¡YA PUEDES AHORRAR!

Amazon ha activado promociones previas al evento con descuentos de hasta:

🔥 30% en productos by Amazon.

🔥 30% en productos de supermercado.

🔥 40% en artículos esenciales de viaje.

🔥 30% en Amazon Basics.

🔥 30% en Amazon Essentials.

🔥 40% en moda de otoño.

También hay promociones especiales en dispositivos Amazon como Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink y eero.

Los porcentajes corresponden a descuentos máximos anunciados para selecciones de productos, no a todos los artículos de cada categoría.

⭐ ¿CUÁNTO CUESTA AMAZON PRIME EN 2026?

Si todavía no tienes Prime, estos son los precios anunciados en España:

📌 Suscripción mensual: 4,99 €.

📌 Suscripción anual: 49,90 €.

📌 Nuevos clientes: prueba gratuita de 30 días.

📌 Jóvenes de 18 a 24 años y estudiantes: 2,49 €/mes o 24,95 €/año, con prueba gratuita de 90 días.

Además de acceder a las ofertas exclusivas, Prime incluye envíos rápidos y gratuitos, Prime Video, Amazon Music, Amazon Photos, libros electrónicos y otros beneficios.

💡 5 CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LAS OFERTAS

✅ 1. Prepara tu lista de deseos. Añade con antelación los productos que realmente necesitas y podrás comprobar rápidamente si bajan de precio.

✅ 2. Compara precios. No te fijes únicamente en el porcentaje de descuento. Comprueba el precio habitual y valora si realmente merece la pena.

✅ 3. Activa las notificaciones. Desde la aplicación de Amazon puedes seguir las ofertas y recibir avisos de productos que te interesan.

✅ 4. No esperes demasiado. Algunas promociones tienen unidades limitadas y pueden agotarse antes de finalizar el evento.

✅ 5. Compra con cabeza. Aprovechar un descuento está genial, pero comprar algo que no necesitas solo porque está rebajado no es ahorrar. 😉

🚨 ¡MARCA ESTAS FECHAS EN EL CALENDARIO!

📅 6 Y 7 DE OCTUBRE.

Dos días para encontrar oportunidades, adelantar compras, renovar productos del hogar, preparar regalos y aprovechar descuentos antes de la campaña de Navidad.

🎯 Mi recomendación: prepara tu lista desde ya, compara precios y estate pendiente de las ofertas flash, porque algunos de los mejores chollos pueden durar muy poco.

💬 Y AHORA CUÉNTAME: ¿Qué estás esperando encontrar en esta Fiesta de Ofertas Prime? ¿Tecnología, electrodomésticos, belleza, moda o algún caprichito pendiente?

👇 ¡Déjamelo en comentarios y compartimos los mejores chollos!

🔗 ENTRA AQUÍ Y NO TE PIERDAS NINGUNA OFERTA:

https://www.amazon.es/fiestaprime

🔥 ¡QUE EMPIECE LA CAZA DE CHOLLOS! 🔥