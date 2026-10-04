¡Atención, cazadores de chollos! 👀💥 Amazon vuelve a celebrar uno de los eventos de descuentos más esperados del año: la Fiesta de Ofertas Prime 2026, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de octubre.
Durante 48 horas, los clientes Prime podrán disfrutar de cientos de miles de ofertas exclusivas en Amazon España, con descuentos en prácticamente todas las categorías: tecnología, hogar, cocina, belleza, moda, juguetes, cuidado personal y mucho más. 🏡📱💄👟
Y lo mejor es que ya hay ofertas anticipadas disponibles desde el 15 de septiembre. ¡Así que no hace falta esperar al último momento para empezar a ahorrar! 🤩
📅 ¿CUÁNDO ES LA FIESTA DE OFERTAS PRIME 2026?
🗓️ 6 y 7 de octubre de 2026.
⏰ 48 horas de promociones exclusivas para miembros Prime.
📍 Disponible en Amazon España y en otros 21 países.
💻 Puedes consultar las ofertas en:
👉 https://www.amazon.es/fiestaprime
🛒 ¿QUÉ PRODUCTOS PODREMOS ENCONTRAR CON DESCUENTO?
Amazon ha confirmado ofertas en numerosas categorías y marcas conocidas, entre ellas:
📱 TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA 👉 Entra a la tienda
- Dispositivos Echo y Alexa.
- Fire TV Stick.
- Kindle.
- Productos Samsung, Sony y Philips.
- Accesorios tecnológicos y electrónica.
🏠 HOGAR Y COCINA 👉 Entra a la tienda
- Pequeños electrodomésticos.
- Productos de organización.
- Utensilios de cocina.
- Artículos de Amazon Basics.
- Productos esenciales para el día a día.
💄 BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL 👉 Entra a la tienda
- Cosmética y cuidado facial.
- Higiene personal.
- Productos de belleza.
- Marcas como Olay y Philips.
👗 MODA Y COMPLEMENTOS 👉 Entra a la tienda
- Ropa de otoño.
- Calzado.
- Accesorios.
- Marcas como Columbia.
- Amazon Essentials.
🧸 BEBÉS Y JUGUETES 👉 Entra a la tienda
- Productos para bebés.
- Artículos infantiles.
- Juguetes para todas las edades.
- Marcas como Dodot.
Además, también habrá promociones de pequeñas y medianas empresas, una oportunidad estupenda para descubrir productos interesantes y apoyar a vendedores españoles.
💰 OFERTAS ANTICIPADAS: ¡YA PUEDES AHORRAR!
Amazon ha activado promociones previas al evento con descuentos de hasta:
🔥 30% en productos by Amazon.
🔥 30% en productos de supermercado.
🔥 40% en artículos esenciales de viaje.
🔥 30% en Amazon Basics.
🔥 30% en Amazon Essentials.
🔥 40% en moda de otoño.
También hay promociones especiales en dispositivos Amazon como Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink y eero.
Los porcentajes corresponden a descuentos máximos anunciados para selecciones de productos, no a todos los artículos de cada categoría.
⭐ ¿CUÁNTO CUESTA AMAZON PRIME EN 2026?
Si todavía no tienes Prime, estos son los precios anunciados en España:
📌 Suscripción mensual: 4,99 €.
📌 Suscripción anual: 49,90 €.
📌 Nuevos clientes: prueba gratuita de 30 días.
📌 Jóvenes de 18 a 24 años y estudiantes: 2,49 €/mes o 24,95 €/año, con prueba gratuita de 90 días.
Además de acceder a las ofertas exclusivas, Prime incluye envíos rápidos y gratuitos, Prime Video, Amazon Music, Amazon Photos, libros electrónicos y otros beneficios.
💡 5 CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LAS OFERTAS
✅ 1. Prepara tu lista de deseos. Añade con antelación los productos que realmente necesitas y podrás comprobar rápidamente si bajan de precio.
✅ 2. Compara precios. No te fijes únicamente en el porcentaje de descuento. Comprueba el precio habitual y valora si realmente merece la pena.
✅ 3. Activa las notificaciones. Desde la aplicación de Amazon puedes seguir las ofertas y recibir avisos de productos que te interesan.
✅ 4. No esperes demasiado. Algunas promociones tienen unidades limitadas y pueden agotarse antes de finalizar el evento.
✅ 5. Compra con cabeza. Aprovechar un descuento está genial, pero comprar algo que no necesitas solo porque está rebajado no es ahorrar. 😉
🚨 ¡MARCA ESTAS FECHAS EN EL CALENDARIO!
📅 6 Y 7 DE OCTUBRE.
Dos días para encontrar oportunidades, adelantar compras, renovar productos del hogar, preparar regalos y aprovechar descuentos antes de la campaña de Navidad.
🎯 Mi recomendación: prepara tu lista desde ya, compara precios y estate pendiente de las ofertas flash, porque algunos de los mejores chollos pueden durar muy poco.
💬 Y AHORA CUÉNTAME: ¿Qué estás esperando encontrar en esta Fiesta de Ofertas Prime? ¿Tecnología, electrodomésticos, belleza, moda o algún caprichito pendiente?
👇 ¡Déjamelo en comentarios y compartimos los mejores chollos!
🔗 ENTRA AQUÍ Y NO TE PIERDAS NINGUNA OFERTA:
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🔥 ¡QUE EMPIECE LA CAZA DE CHOLLOS! 🔥