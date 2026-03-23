El origen de 'otro gallo cantaría' que seguramente no conocías

La expresión "otro gallo cantaría" se emplea para señalar que una situación habría sido diferente si se hubieran dado otras circunstancias. Es habitual en el lenguaje cotidiano, especialmente para lamentar un resultado o plantear un escenario alternativo más favorable.

Aunque su significado está claro, su origen cuenta con varias teorías que se sitúan en contextos religiosos y también en la vida rural.

La posible raíz bíblica

Una de las explicaciones más extendidas vincula la expresión con un episodio recogido en los Evangelios. Durante la última cena, Jesús advirtió al apóstol Pedro de que negaría conocerle tres veces antes de que cantara el gallo.

El relato indica que Pedro cumplió esa predicción, negando su relación con Jesús antes del amanecer. Algunos expertos interpretan que, de haber actuado de otra manera, el desarrollo de los acontecimientos podría haber sido distinto, de ahí la vinculación con la expresión.

Un origen ligado al mundo rural

Otra teoría sitúa el origen en el ámbito rural, donde el gallo ha sido tradicionalmente un símbolo de aviso o anuncio. Su canto marca el paso de la noche al día, es decir, un cambio claro de situación.

En este contexto, la frase se relacionaría con la idea de que un hecho distinto —representado simbólicamente por el canto de otro gallo— habría dado lugar a un resultado diferente.

Un uso extendido en el lenguaje cotidiano

Con el tiempo, "otro gallo cantaría" se ha consolidado como una frase hecha en español. Se utiliza tanto en conversaciones informales como en textos escritos para expresar que un desenlace podría haber sido mejor o distinto.

A pesar de la falta de una explicación definitiva sobre su origen, la locución mantiene su vigencia y continúa formando parte del lenguaje habitual.