¿'Clasificarse para' o 'clasificarse a'?: esto es lo que realmente dice la RAE

El verbo clasificar(se) es uno de los más utilizados en el lenguaje deportivo, especialmente cuando se habla de equipos o jugadores que logran avanzar a una nueva fase de una competición. Sin embargo, una duda muy común es si lo correcto es decir "clasificarse para la final" o "clasificarse a la final", ya que ambas formas se escuchan con frecuencia en retransmisiones y titulares.

La realidad es que las dos construcciones son válidas, según recoge el Diccionario panhispánico de dudas. Cuando el verbo clasificar(se) se utiliza con el sentido de 'conseguir los resultados necesarios para participar o continuar en una competición', el complemento que indica la fase o torneo puede introducirse con la preposición ‘para’ o con ‘a’.

Dos formas correctas según la RAE

En los medios de comunicación pueden encontrarse ejemplos correctos con ambas preposiciones. Expresiones como "Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores" o "Australia es el primer país en clasificarse para la Copa Mundial Femenina" se consideran adecuadas desde el punto de vista gramatical.

La Real Academia Española (RAE) explica que, tradicionalmente, la forma más habitual en España ha sido "clasificarse para", mientras que en varios países de América también se utiliza con frecuencia "clasificarse a", sin que ello suponga un error.

Un cambio en la recomendación lingüística

Esta aclaración supone una actualización importante respecto a recomendaciones anteriores, ya que en una orientación publicada en 2017 se desaconsejaba el uso de la preposición ‘a’ en este contexto. Sin embargo, tras revisar el uso real del idioma y actualizar la información en la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas, la norma ha cambiado y ahora no se considera incorrecto emplear ninguna de las dos formas.

Además, el verbo puede utilizarse tanto en forma pronominal como no pronominal. Por ejemplo, son correctas frases como "El equipo logró clasificarse para la final" y también "El equipo clasificó para la final". Del mismo modo, pueden usarse "clasificarse a la final" o "clasificar a la final" sin problema.