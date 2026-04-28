¿'De castaño oscuro' o 'de castaño a oscuro'? El error que casi todos cometen sin saberlo

En el español coloquial existen numerosas expresiones que se utilizan para describir situaciones que llegan a un punto límite o se vuelven difíciles de tolerar. Muchas de ellas se han incorporado de forma habitual tanto al lenguaje cotidiano como a los medios de comunicación, aunque no siempre se emplean correctamente en su forma original.

En este contexto se encuentra la locución "pasar de castaño oscuro", una expresión muy utilizada cuando una situación se vuelve excesiva o supera lo que se considera aceptable. La Real Academia Española (RAE) la define como "ser demasiado enojoso o grave", lo que refuerza su uso para describir momentos en los que algo deja de ser tolerable.

El error frecuente: pasar de castaño a oscuro

Uno de los errores más habituales en su uso es la variante "pasar de castaño a oscuro", que añade incorrectamente la preposición "a". Sin embargo, esta forma no es correcta.

El Diccionario panhispánico de dudas aclara que "castaño oscuro" es una única denominación dentro de la gama de colores del castaño, por lo que no debe interpretarse como dos tonalidades distintas. De ahí que la forma adecuada no incluya la preposición, ya que no existe un cambio entre dos colores, sino una sola expresión fija.

Uso habitual en medios y ejemplos

La expresión es frecuente en la prensa y en el lenguaje cotidiano para referirse a situaciones que se agravan o que superan lo razonable. Sin embargo, no es raro encontrar la forma incorrecta con la preposición "a", especialmente en titulares o comentarios informales.

De acuerdo con la norma, los usos adecuados serían frases como "la situación pasa de castaño oscuro" o "esto ya pasa de castaño oscuro", evitando siempre la variante no recomendada.

Un origen popular con distintas interpretaciones

Aunque no existe un origen documentado único, una de las explicaciones más difundidas sitúa el nacimiento de esta expresión en tradiciones populares relacionadas con el asado de castañas.

Más allá de esta historia, los expertos coinciden en que la expresión se apoya en el valor simbólico de los colores en el lenguaje, donde lo castaño representa lo aceptable y lo oscuro lo excesivo o inaceptable.