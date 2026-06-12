Vuelve la Cosa del Pantano: el brillante debut de Constantine con mala leche británica

Es una constante en el noveno arte que grandes iconos debuten como secundarios antes de saltar al estrellato en solitario, un fenómeno que define a la perfección el origen de John Constantine. Este cínico y pendenciero mago inglés cobró vida en las páginas de La Cosa del Pantano de Alan Moore, quien lo diseñó basándose físicamente en el músico Sting, para luego ser moldeado definitivamente por Jamie Delano entre los años 80 y 90.

El fuerte arraigo de Hellblazer a urbes como Londres, Liverpool o Newcastle propició que su destino fuera conducido casi exclusivamente por una impresionante estirpe de guionistas británicos con un toque punk totalmente evidente. A lo largo de una longeva cabecera de 300 números, autores de la talla de Garth Ennis, Paul Jenkins, Warren Ellis, Grant Morrison, Neil Gaiman, Mike Carey, Brian Azzarello, Denise Mina, Andy Diggle o Peter Milligan se encargaron de expandir y consolidar su oscuro mito urbano.

Pero John nació en La Cosa del Pantano y hoy os traemos el tomo, segundo de la nueva colección de Panini, donde apareció por primera vez el señor Constantine.

Enseguida vamos con el análisis del cómic, pero antes vamos con el apartado técnico: guion de Alan Moore, dibujo de Stephen R. Bissette, contiene Swamp Thing 35-50, editorial Panini, cartoné tapa dura, 472 páginas y un precio de 50 euros.

Vamos con el análisis.

El mago que lo cambió todo

Este tomo es John Constantine. Es evidente. A pesar de que las historias siguen teniendo como personaje principal a La Cosa del Pantano y su evocativa vida y razón de ser, Alan Moore dio vida a Constantine en estas viñetas y cuando él aparece nadie le quita el foco. Es un personaje tan magnético que ni un monstruo verde de 3 metros le quita el protagonismo.

Aquí veremos el mismo tono de La Cosa del Pantano que vimos en el tomo 1, teniendo crítica social y política desde el inicio, como en el primer arco, el cual esta relacionado con la energía nuclear, pero en este caso la ayuda para salvar el día llegará de la mano del bueno de John. Y cuando él entra, empieza lo bueno. El tono es maravilloso. Reposado y reflexivo, como bien solía hacer Moore, y además se le añade el humor negro y el sarcasmo de Constantine. Una fórmula que luego se explotó en la saga Hellblazer y que aquí daba sus primeros pasos. Ojo, pasos iniciales que son absolutamente geniales. No son pasos torpes sino firmes y bien llevados.

Lógicamente, esa relación de amor-odio entre John y la Cosa marca el camino a seguir. Se necesitan; sin embargo, cada uno tiene su manera de ver la vida. El monstruo busca un camino recto y el mago es capaz de vender la carretera entera si así logra su objetivo. Moore maneja eso a la perfección y nos deja diálogos de una fuerza abrumadora. Mala leche británica al servicio del lector.

El dibujo, juzguen ustedes mismos el trabajo de Stephen R. Bissette:

A nivel de edición, se mantiene lo visto en el tomo 1, cambiando aquí los colores del verde a un rojo y amarillo más intensos. El lomo sigue con ese DC Vertigo en la parte de abajo y la tipografía, fondo y color del nombre de la obra y del autor. La edición es de tapa dura y lomo curvo. Incluye extras de todo tipo y el papel sigue siendo offset.

Por cierto, si quieren entrar de lleno en el mundo Hellblazer, desde el año pasado Panini tiene los derechos de DC tras la desaparición de la editorial ECC. El sello Vertigo está a nuestra disposición. Ahí entra Hellblazer con la Biblioteca Vertigo y tenemos, por supuesto, la colección principal de 300 números de Hellblazer.

Os dejo varias fotos de esta edición:

Conclusión: este tomo es historia del cómic por la aparición de John Constantine. Si compraste el primero de La Cosa del Pantano debes seguir con ello y, si eres fan de John y quieres tener su debut en la comicteca, no pierdas la oportunidad. Por otro lado, es Alan Moore y eso garantiza un nivel de lectura adulto y lleno de profundidad. Es un win-win de manual si a todo ello le sumamos un apartado artístico descomunal. Si gustan, disfruten de la lectura.