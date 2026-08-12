¿"Pódcast" o "podcast"? Esto es lo que dice la RAE al respecto

Los contenidos de audio bajo demanda se han convertido en una parte habitual de los medios de comunicación y de las plataformas digitales. Entrevistas, programas, conversaciones y todo tipo de formatos pueden escucharse o descargarse en cualquier momento.

Con esta expansión también se ha generalizado una palabra procedente del inglés que aparece cada vez con más frecuencia en noticias, redes sociales y páginas web. Sin embargo, su escritura no siempre es la misma y todavía existen dudas sobre cuál es la forma adecuada en español.

En los medios pueden encontrarse ejemplos como "Varios expertos hablarán sobre las posibilidades del podcast como nueva forma de difusión y narración", "Se confirma: los podcast llegarán a la plataforma" o "Por qué el sector legal apuesta por los pódcasts".

La cuestión está en saber cuándo debe utilizarse la adaptación española y qué ocurre cuando se mantiene la palabra original.

Una adaptación sencilla al español

La Real Academia Española señala que esta voz inglesa admite una adaptación sencilla a la ortografía española. La propuesta es pódcast, con tilde en la o, debido a que se trata de una palabra llana.

El término hace referencia a una emisión o archivo multimedia, especialmente de audio, concebido fundamentalmente para ser escuchado o descargado en ordenadores o reproductores portátiles.

De este modo, los ejemplos anteriores deberían escribirse "Varios expertos hablarán sobre las posibilidades del pódcast como nueva forma de difusión y narración" y "Se confirma: los pódcast llegarán a la plataforma".

Una duda más: el plural

Una vez resuelta la forma singular, aparece otra cuestión habitual: qué sucede cuando se habla de varios contenidos. En este caso, la terminación de la palabra permite más de una posibilidad.

La segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas, publicada en 2025, recoge como válidas las formas pódcast y pódcasts. Por tanto, es correcto decir varios pódcast y también varios pódcasts.

La elección de una u otra no cambia el significado y ambas pueden utilizarse en español. Esta posibilidad también se da con otras palabras terminadas en el grupo -st, como test, que puede permanecer invariable o incorporar una "s" en plural.

¿Y si se mantiene la forma inglesa?

La adaptación al español es la opción recomendada, pero también puede conservarse la voz original por diferentes motivos. En ese caso, cambia su tratamiento dentro del texto.

La palabra podcast se considera un extranjerismo no adaptado, por lo que debe escribirse en cursiva. Si no es posible utilizar este recurso tipográfico, puede aparecer entre comillas.

Además, al conservar la forma inglesa, el plural correspondiente es podcasts. Por tanto, no deben mezclarse las dos soluciones: pódcast y pódcasts corresponden a la adaptación española, mientras que podcast y podcasts mantienen la grafía inglesa.

También hay una palabra para quien los crea

La expansión de este formato ha hecho necesario nombrar también a las personas que participan en su elaboración. Para esta realidad, la Real Academia Española señala como opción adecuada podcastero y podcastera.

La voz ya está bastante extendida y permite referirse en español a quien crea este tipo de contenidos o participa en ellos.

Así, la adaptación no afecta únicamente al nombre del formato. También existe una alternativa en español para quienes están detrás de estos contenidos, mientras que la forma inglesa puede mantenerse siempre que reciba el tratamiento propio de un extranjerismo.