¿Se escribe "zig zag", "zig-zag" o "zigzag"? Esto es lo que dice la RAE

Hay palabras cuya escritura plantea dudas pese a formar parte del vocabulario habitual. Una de ellas aparece al hablar de recorridos que cambian sucesivamente de dirección. ¿Debe escribirse separada, con guion o como una sola palabra?

Una grafía frecuente en los textos

En medios de comunicación pueden encontrarse ejemplos como "un paso de cebra en zig zag" o "un trazado en zig-zag". También aparecen formas similares en términos que reproducen sonidos o designan determinados bailes.

La Ortografía de la lengua española dedica una regla específica a estas construcciones y el Diccionario de la lengua española recoge las grafías que corresponden a cada caso.

La clave está en determinar cuándo esa repetición forma parte de una palabra y cuándo se utiliza simplemente para reproducir un sonido.

Cuando la repetición forma una palabra

Los sustantivos creados mediante la repetición de una sílaba se escriben unidos. La regla también se aplica cuando se produce alguna variación vocálica entre los elementos.

El Diccionario recoge ejemplos como "chachachá", "gluglú" y "tictac". No llevan espacios ni guiones porque la repetición forma una única unidad léxica.

La excepción está en los sonidos

La norma establece una diferencia cuando no se está ante un sustantivo, sino ante una reproducción expresiva de un sonido.

Así, "El gluglú del agua" utiliza el término como sustantivo. En cambio, para imitar directamente el ruido puede escribirse "El agua hizo glu, glu, glu, glu".

También cabe utilizar guiones cuando se quiere representar una sucesión sonora continua: "El agua hacía glu-glu-glu-glu".

Por tanto, el contexto determina la forma de escritura cuando se trata de onomatopeyas o repeticiones sonoras.

La acentuación mantiene las reglas habituales

Estas palabras tampoco tienen normas especiales de acentuación por estar formadas mediante repetición.

"Gluglú" lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en vocal. Sin embargo, "glu" es un monosílabo y, por ello, no lleva tilde en construcciones como "glu, glu, glu, glu" o "glu-glu-glu-glu".

El criterio se aplica igualmente al resto de palabras de esta naturaleza: la tilde depende de las reglas generales del español.

Así aparece en el diccionario

El Diccionario de la lengua española recoge "zigzag" como una sola palabra. Por ello, son adecuadas expresiones como "un paso de cebra en zigzag" y "un trazado en zigzag del tranvía".

El mismo principio permite escribir "chachachá" y "gluglú" cuando funcionan como sustantivos.

La duda surge porque la pronunciación puede llevar a separar mentalmente sus componentes. Sin embargo, en estos casos la escritura académica considera el término como una unidad.